6 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Гид The Village1 января 2022

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
АвторВалерия Перфильева
РедакторТаня Решетник

Чтобы остаться довольным походом в ресторан или кафе, важно его правильно выбрать: желательно, чтобы обстановка, еда и сервис соответствовали вашим ожиданиям и случаю. Во время новогодних каникул кому-то хочется окунуться в праздничную атмосферу, а кому-то — провести время в уютной и ни к чему не обязывающей расслабленной обстановке. Мы условно разделили наши любимые места для завтраков на две группы — «нарядно» и «уютно и поздно», и рассказали, когда туда лучше идти и что заказывать. Не забывайте бронировать столы!

Нарядно

Белые скатерти и роскошные интерьеры, не оставляющие шансов ускользнуть праздничному настроению

«Dr. Живаго»

Адрес

ул. Моховая, 15, стр. 1

Завтраки

07:00–14:00

Подробнее

Это, пожалуй, главное место в Москве, ассоциирующееся у многих с праздниками и каникулами, — и благодаря его расположению прямо напротив Красной площади, и ввиду яркого интерьера в бело-красных тонах.

Меню завтраков очень большое, и в основном это классика советской и русской кухни: блинчики, сырники, омлет с докторской колбасой, чудесная сладкая манная каша по-гурьевски с орехами и сухофруктами, пельмени, вареники и многое другое. Но адепты более современных и «зеленых» блюд найдут и тост с авокадо, и каши на растительном молоке. Столик лучше бронировать заранее — хотя бы за неделю.

Также до конца января ресторан участвует в фестивале завтраков Breakfast, так что в меню можно будет застать и утренние спешлы.

AVA

Адрес

ул. Малая Бронная, 21/13, стр. 2

Завтраки

09:00–12:00

Подробнее

Совсем небольшой ресторан Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева открылся на Патриарших недавно и сразу завоевал сердца многих. Интерьер сдержанный и лаконичный, но белые скатерти и яркие акценты придают лоска. Завтраки тут разнообразные — и сытные сэндвичи с пастрами и бататом, и легкие фреш-роллы с лососем, авокадо и шпинатом в рисовой бумаге, и скрэмбл с копченым угрем. Есть и классика вроде каш, сырников и драника с лососем. Самый главный хит — творожный сырок в виде сосиски (отличить от настоящей на вид практически невозможно!).

Pino

Адрес

ул. Малая Бронная, 21/13

Завтраки

08:00–12:00

Подробнее

Буквально в 100 метрах от AVA — более просторный ресторан Александра Оганезова. На наш взгляд, для праздничного завтрака больше подходит первый этаж — с белыми скатертями и большими окнами и, значит, с обилием дневного света. Цокольный этаж больше напоминает каюту дорогой яхты.

Меню завтраков очень большое — пробуйте тост с рикоттой и трюфелем, сытный и необычный салат McCarthy и нежные coddled eggs, которые подают с хлебом — его здорово макать в пиалу с яйцами. Более привычные варианты блюд для начала дня вроде авокадо-тоста, каши, творога и сырников тоже есть. На компанию здорово заказывать набор печенья — оно очень симпатично смотрится в центре стола и чем-то напоминает традиционный английский Afternoon Tea.

Muse

Адрес

ул. Большая Никитская, 14/2, стр. 7

Завтраки

08:00–12:00

Подробнее

Завтраки в самом новом ресторане Александра Оганезова на Большой Никитской запустили аккурат перед Новым годом — кажется, специально для того, чтобы приходить сюда на праздниках. Те же белые скатерти, но при этом ощущение тепла и уюта — во многом благодаря свету и открытой кухне в ресторане. То, что нужно зимой.

Некоторые блюда в меню перекочевали из Pino, Remy Kitchen Bakery и Gentle, но большинство новых. Так, если вы любите пряные вкусы, закажите белковый омлет с куркумой, а если скучаете по Испании — идеальную картофельную тортилью со сметаной. Помимо этого, есть несколько вариантов турецкой яичницы, достойный и фотогеничный рийет из лосося, глазунья с кунжутом, настоящие пухлые пончики с ванильным кремом, каши, печеные яйца и все, что можно ожидать получить на завтрак.

Grace

Адрес

ул. Спиридоновка, 25/20, стр. 1

Завтраки

10:00–13:00

Подробнее

Утром в Grace на столах нет белых скатертей, но это с лихвой компенсируется утонченным и красивым интерьером. Список блюд, которые предлагают на завтрак, довольно большой: от привычных вроде бенедикта с лососем или беконом, каш и эталонных сырников до омлетов с разными начинками вроде пармезана с крабом, скрэмбла с хумусом и айваром, краб-кейка и картофельного гратена с пряной сметаной, яйцом пашот и авокадо. Праздничную атмосферу поддерживают шампанским по бокалам за 1 750 и 1 950 рублей (но если нет настроения, то есть и варианты игристого попроще).

Поздно и уютно

Расслабленная и свободная атмосфера и завтраки допоздна — то, что нужно для ленивых праздников

Alma

Адрес

Столярный пер., 3, корп. 13

Завтраки

12:00–16:00

Подробнее

В просторном гастробаре Кати Плотниковой идеально начинать новый выходной день, особенно если накануне был тоже выходной, в который вы знатно погуляли. Для таких случаев за баром смешивают хороший Bloody Mary. Меню короткое, но емкое. Здесь готовят сытные бранчи, в основном с ближневосточными акцентами. Наш фаворит — тост сабих с баклажаном, хумусом и яйцами пашот. И никакого мяса не надо!

Помимо бранчей действует и основное меню.

Capito

Адрес

3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 13

Завтраки

12:00–16:00

Подробнее

Универсальное место на все случаи жизни, где позавтракать рано просто не получится: ресторан открывается в 12:00. Демократичный формат подойдет для разных случаев, но особенно — когда собирается вместе много разных людей. В меню завтраков рекомендуем обратить внимание на сытный хот-пицца-дог — хот-дог в тесте для пиццы, и овсяную кашу с беконом, шпинатом и пармезаном. Из сладкого точно нужно попробовать пшенную кашу с тыквенным пралине, пломбиром и эспрессо и необычные сырники — плотные, запеченные с щедрой порцией сметаны и малинового сорбета.

Ну а что-то особенное можно будет найти в спешл-меню, которое в кафе запустили на весь январь в рамках фестиваля Breakfast.

Untitled

Адрес

Яузский б-р, 14/8

Завтраки

весь день

Подробнее

Маленькое, почти домашнее кафе в переулках Китай-города — первое место владельцев Flør, некогда называвшейся One Teaspoon. В меню довольно простые, но сытные блюда: блины с лососем, пшенная каша с яйцом пашот, сэндвич с пастрами из индейки и другие. На десерт — профитроли с разным кремом, в праздники — еще и со специальным новогодним, мандариновым.

Заведение тоже участвует в фестивале Breakfast, поэтому в меню ищите спешлы, которые будут доступны до конца января.

«Северяне»

Адрес

ул. Большая Никитская, 12, стр. 1

Завтраки

09:00–16:00

Подробнее

Кажется, одно из самых «старых» мест в этой подборке — заслужило доверие и любовь годами работы на Большой Никитской. Сытно позавтракать в несколько таинственной атмосфере можно аж до 16:00: к вашим услугам большой омлет с крабом, хот-доги из печи, тост с камамбером и трюфелем и легендарная гречневая каша с пармезаном. Невозможно обойти стороной и нежную запеканку, творожные кольца и рисовую кашу с манго.

Flør

Адрес

Чистопрудный б-р, 23, стр. 2

Завтраки

11:00–14:00

Подробнее

Этот камерный и даже богемный ресторан — жемчужина района Чистых прудов. Вечером здесь нужно пить вино за душевными разговорами и прелестной, здорово придуманной едой, а утром — наслаждаться светом и неспешным началом дня за миндальными сырниками, ленивыми варениками и галетами с разными начинками. Flør также участвуют в фестивале завтраков, поэтому, помимо проверенных хитов заведения, весь январь здесь будут доступны специальные утренние блюда.

6 am bread & kitchen

Адрес

ул. Садовническая, 80

Завтраки

10:00–15:00

Подробнее

Семейное кафе в декабре 2021 года переехало из своего крохотного гнездышка в новый большой дом — буквально в соседнем здании, так что местные жители не лишились любимого места для завтраков. Место славится своей выпечкой — булками-бастардами, круассанами, хлебом и десертами. Помимо этого, каждый день что-нибудь новое в меню — скрэмбл на тартине, фриттата, запеканки, каши и так далее.

Shortlist Books & Spirits

Адрес

ул. Петровка, 26, стр. 3

Завтраки

12:00–17:00

Подробнее

Несмотря на то что Shortlist — в основном бар, хоть и с книгами, здесь очень приличная кухня. В меню завтраков, помимо, конечно же, коктейлей, — драники с лососем или беконом, вафли с пастрами, сырники из рикотты, английский завтрак и другое.

Eva

Адрес

ул. Большая Грузинская, 69

Завтраки

09:00–14:00

Подробнее

Светлый ресторан на Большой Грузинской — находка для завтрака зимой благодаря легендарным лепешкам в меню: свежие, мягкие, пышные, сдобные, с углублением для начинки посередине. Последние — самые разные: с овощами и тахиной, креветками, лососем, пастрами и крабом.

«Менталитет»

Адрес

Большая Сухаревская пл., 14/7

Завтраки

09:00–18:00

Подробнее

В любопытном баре и ресторане на Сухаревской с запоминающимся винтажным интерьером есть и завтраки, причем практически весь день. Меню лаконичное, но почти все блюда очень сытные: три варианта скрэмбла на бриоши, драник и сэндвич с пастрами, английский маффин с яйцом и беконом. На сладкое — сырники с кленовой сметаной, тост-бриошь с карамелизированными яблоками и хурмой. Где-то посередине — панкейки с беконом и кленовым сиропом.

«Менталитет» участвует в фестивале Breakfast, поэтому в меню, кроме классических завтраков, ищите спешлы, которые будут доступны до конца января.

Фотографии: обложка, 3, 4, 5, 13, 14 – Ксения Колесникова, 1 – Марк Боярский, 2 – AVA, 6 – Alma, 7 – Capito, 8 – Untitled, 9 – Яся Фогельгардт, 10 – Flør, 11 – 6 am bread & kitchen, 12 – Shortlist Books & Spirits

Share
скопировать ссылку

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Первая полоса

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022 Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Если вы привились «Спутником V»

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Подпишитесь на рассылку