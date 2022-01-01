14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
Чтобы остаться довольным походом в ресторан или кафе, важно его правильно выбрать: желательно, чтобы обстановка, еда и сервис соответствовали вашим ожиданиям и случаю. Во время новогодних каникул кому-то хочется окунуться в праздничную атмосферу, а кому-то — провести время в уютной и ни к чему не обязывающей расслабленной обстановке. Мы условно разделили наши любимые места для завтраков на две группы — «нарядно» и «уютно и поздно», и рассказали, когда туда лучше идти и что заказывать. Не забывайте бронировать столы!
Нарядно
Белые скатерти и роскошные интерьеры, не оставляющие шансов ускользнуть праздничному настроению
«Dr. Живаго»
Адрес
ул. Моховая, 15, стр. 1
Завтраки
07:00–14:00
Это, пожалуй, главное место в Москве, ассоциирующееся у многих с праздниками и каникулами, — и благодаря его расположению прямо напротив Красной площади, и ввиду яркого интерьера в бело-красных тонах.
Меню завтраков очень большое, и в основном это классика советской и русской кухни: блинчики, сырники, омлет с докторской колбасой, чудесная сладкая манная каша по-гурьевски с орехами и сухофруктами, пельмени, вареники и многое другое. Но адепты более современных и «зеленых» блюд найдут и тост с авокадо, и каши на растительном молоке. Столик лучше бронировать заранее — хотя бы за неделю.
Также до конца января ресторан участвует в фестивале завтраков Breakfast, так что в меню можно будет застать и утренние спешлы.
AVA
Адрес
ул. Малая Бронная, 21/13, стр. 2
Завтраки
09:00–12:00
Совсем небольшой ресторан Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева открылся на Патриарших недавно и сразу завоевал сердца многих. Интерьер сдержанный и лаконичный, но белые скатерти и яркие акценты придают лоска. Завтраки тут разнообразные — и сытные сэндвичи с пастрами и бататом, и легкие фреш-роллы с лососем, авокадо и шпинатом в рисовой бумаге, и скрэмбл с копченым угрем. Есть и классика вроде каш, сырников и драника с лососем. Самый главный хит — творожный сырок в виде сосиски (отличить от настоящей на вид практически невозможно!).
Pino
Адрес
ул. Малая Бронная, 21/13
Завтраки
08:00–12:00
Буквально в 100 метрах от AVA — более просторный ресторан Александра Оганезова. На наш взгляд, для праздничного завтрака больше подходит первый этаж — с белыми скатертями и большими окнами и, значит, с обилием дневного света. Цокольный этаж больше напоминает каюту дорогой яхты.
Меню завтраков очень большое — пробуйте тост с рикоттой и трюфелем, сытный и необычный салат McCarthy и нежные coddled eggs, которые подают с хлебом — его здорово макать в пиалу с яйцами. Более привычные варианты блюд для начала дня вроде авокадо-тоста, каши, творога и сырников тоже есть. На компанию здорово заказывать набор печенья — оно очень симпатично смотрится в центре стола и чем-то напоминает традиционный английский Afternoon Tea.
Muse
Адрес
ул. Большая Никитская, 14/2, стр. 7
Завтраки
08:00–12:00
Завтраки в самом новом ресторане Александра Оганезова на Большой Никитской запустили аккурат перед Новым годом — кажется, специально для того, чтобы приходить сюда на праздниках. Те же белые скатерти, но при этом ощущение тепла и уюта — во многом благодаря свету и открытой кухне в ресторане. То, что нужно зимой.
Некоторые блюда в меню перекочевали из Pino, Remy Kitchen Bakery и Gentle, но большинство новых. Так, если вы любите пряные вкусы, закажите белковый омлет с куркумой, а если скучаете по Испании — идеальную картофельную тортилью со сметаной. Помимо этого, есть несколько вариантов турецкой яичницы, достойный и фотогеничный рийет из лосося, глазунья с кунжутом, настоящие пухлые пончики с ванильным кремом, каши, печеные яйца и все, что можно ожидать получить на завтрак.
Grace
Адрес
ул. Спиридоновка, 25/20, стр. 1
Завтраки
10:00–13:00
Утром в Grace на столах нет белых скатертей, но это с лихвой компенсируется утонченным и красивым интерьером. Список блюд, которые предлагают на завтрак, довольно большой: от привычных вроде бенедикта с лососем или беконом, каш и эталонных сырников до омлетов с разными начинками вроде пармезана с крабом, скрэмбла с хумусом и айваром, краб-кейка и картофельного гратена с пряной сметаной, яйцом пашот и авокадо. Праздничную атмосферу поддерживают шампанским по бокалам за 1 750 и 1 950 рублей (но если нет настроения, то есть и варианты игристого попроще).
Поздно и уютно
Расслабленная и свободная атмосфера и завтраки допоздна — то, что нужно для ленивых праздников
Alma
Адрес
Столярный пер., 3, корп. 13
Завтраки
12:00–16:00
В просторном гастробаре Кати Плотниковой идеально начинать новый выходной день, особенно если накануне был тоже выходной, в который вы знатно погуляли. Для таких случаев за баром смешивают хороший Bloody Mary. Меню короткое, но емкое. Здесь готовят сытные бранчи, в основном с ближневосточными акцентами. Наш фаворит — тост сабих с баклажаном, хумусом и яйцами пашот. И никакого мяса не надо!
Помимо бранчей действует и основное меню.
Capito
Адрес
3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 13
Завтраки
12:00–16:00
Универсальное место на все случаи жизни, где позавтракать рано просто не получится: ресторан открывается в 12:00. Демократичный формат подойдет для разных случаев, но особенно — когда собирается вместе много разных людей. В меню завтраков рекомендуем обратить внимание на сытный хот-пицца-дог — хот-дог в тесте для пиццы, и овсяную кашу с беконом, шпинатом и пармезаном. Из сладкого точно нужно попробовать пшенную кашу с тыквенным пралине, пломбиром и эспрессо и необычные сырники — плотные, запеченные с щедрой порцией сметаны и малинового сорбета.
Ну а что-то особенное можно будет найти в спешл-меню, которое в кафе запустили на весь январь в рамках фестиваля Breakfast.
Untitled
Адрес
Яузский б-р, 14/8
Завтраки
весь день
Маленькое, почти домашнее кафе в переулках Китай-города — первое место владельцев Flør, некогда называвшейся One Teaspoon. В меню довольно простые, но сытные блюда: блины с лососем, пшенная каша с яйцом пашот, сэндвич с пастрами из индейки и другие. На десерт — профитроли с разным кремом, в праздники — еще и со специальным новогодним, мандариновым.
Заведение тоже участвует в фестивале Breakfast, поэтому в меню ищите спешлы, которые будут доступны до конца января.
«Северяне»
Адрес
ул. Большая Никитская, 12, стр. 1
Завтраки
09:00–16:00
Кажется, одно из самых «старых» мест в этой подборке — заслужило доверие и любовь годами работы на Большой Никитской. Сытно позавтракать в несколько таинственной атмосфере можно аж до 16:00: к вашим услугам большой омлет с крабом, хот-доги из печи, тост с камамбером и трюфелем и легендарная гречневая каша с пармезаном. Невозможно обойти стороной и нежную запеканку, творожные кольца и рисовую кашу с манго.
Flør
Адрес
Чистопрудный б-р, 23, стр. 2
Завтраки
11:00–14:00
Этот камерный и даже богемный ресторан — жемчужина района Чистых прудов. Вечером здесь нужно пить вино за душевными разговорами и прелестной, здорово придуманной едой, а утром — наслаждаться светом и неспешным началом дня за миндальными сырниками, ленивыми варениками и галетами с разными начинками. Flør также участвуют в фестивале завтраков, поэтому, помимо проверенных хитов заведения, весь январь здесь будут доступны специальные утренние блюда.
6 am bread & kitchen
Адрес
ул. Садовническая, 80
Завтраки
10:00–15:00
Семейное кафе в декабре 2021 года переехало из своего крохотного гнездышка в новый большой дом — буквально в соседнем здании, так что местные жители не лишились любимого места для завтраков. Место славится своей выпечкой — булками-бастардами, круассанами, хлебом и десертами. Помимо этого, каждый день что-нибудь новое в меню — скрэмбл на тартине, фриттата, запеканки, каши и так далее.
Shortlist Books & Spirits
Адрес
ул. Петровка, 26, стр. 3
Завтраки
12:00–17:00
Несмотря на то что Shortlist — в основном бар, хоть и с книгами, здесь очень приличная кухня. В меню завтраков, помимо, конечно же, коктейлей, — драники с лососем или беконом, вафли с пастрами, сырники из рикотты, английский завтрак и другое.
Eva
Адрес
ул. Большая Грузинская, 69
Завтраки
09:00–14:00
Светлый ресторан на Большой Грузинской — находка для завтрака зимой благодаря легендарным лепешкам в меню: свежие, мягкие, пышные, сдобные, с углублением для начинки посередине. Последние — самые разные: с овощами и тахиной, креветками, лососем, пастрами и крабом.
«Менталитет»
Адрес
Большая Сухаревская пл., 14/7
Завтраки
09:00–18:00
В любопытном баре и ресторане на Сухаревской с запоминающимся винтажным интерьером есть и завтраки, причем практически весь день. Меню лаконичное, но почти все блюда очень сытные: три варианта скрэмбла на бриоши, драник и сэндвич с пастрами, английский маффин с яйцом и беконом. На сладкое — сырники с кленовой сметаной, тост-бриошь с карамелизированными яблоками и хурмой. Где-то посередине — панкейки с беконом и кленовым сиропом.
«Менталитет» участвует в фестивале Breakfast, поэтому в меню, кроме классических завтраков, ищите спешлы, которые будут доступны до конца января.
Фотографии: обложка, 3, 4, 5, 13, 14 – Ксения Колесникова, 1 – Марк Боярский, 2 – AVA, 6 – Alma, 7 – Capito, 8 – Untitled, 9 – Яся Фогельгардт, 10 – Flør, 11 – 6 am bread & kitchen, 12 – Shortlist Books & Spirits