14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

Нарядно

Белые скатерти и роскошные интерьеры, не оставляющие шансов ускользнуть праздничному настроению

«Dr. Живаго»

Адрес ул. Моховая, 15, стр. 1 Завтраки 07:00–14:00 Подробнее

Это, пожалуй, главное место в Москве, ассоциирующееся у многих с праздниками и каникулами, — и благодаря его расположению прямо напротив Красной площади, и ввиду яркого интерьера в бело-красных тонах.

Меню завтраков очень большое, и в основном это классика советской и русской кухни: блинчики, сырники, омлет с докторской колбасой, чудесная сладкая манная каша по-гурьевски с орехами и сухофруктами, пельмени, вареники и многое другое. Но адепты более современных и «зеленых» блюд найдут и тост с авокадо, и каши на растительном молоке. Столик лучше бронировать заранее — хотя бы за неделю.

Также до конца января ресторан участвует в фестивале завтраков Breakfast, так что в меню можно будет застать и утренние спешлы.

AVA

Адрес ул. Малая Бронная, 21/13, стр. 2 Завтраки 09:00–12:00 Подробнее

Совсем небольшой ресторан Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева открылся на Патриарших недавно и сразу завоевал сердца многих. Интерьер сдержанный и лаконичный, но белые скатерти и яркие акценты придают лоска. Завтраки тут разнообразные — и сытные сэндвичи с пастрами и бататом, и легкие фреш-роллы с лососем, авокадо и шпинатом в рисовой бумаге, и скрэмбл с копченым угрем. Есть и классика вроде каш, сырников и драника с лососем. Самый главный хит — творожный сырок в виде сосиски (отличить от настоящей на вид практически невозможно!).

Pino

Адрес ул. Малая Бронная, 21/13 Завтраки 08:00–12:00 Подробнее

Буквально в 100 метрах от AVA — более просторный ресторан Александра Оганезова. На наш взгляд, для праздничного завтрака больше подходит первый этаж — с белыми скатертями и большими окнами и, значит, с обилием дневного света. Цокольный этаж больше напоминает каюту дорогой яхты.

Меню завтраков очень большое — пробуйте тост с рикоттой и трюфелем, сытный и необычный салат McCarthy и нежные coddled eggs, которые подают с хлебом — его здорово макать в пиалу с яйцами. Более привычные варианты блюд для начала дня вроде авокадо-тоста, каши, творога и сырников тоже есть. На компанию здорово заказывать набор печенья — оно очень симпатично смотрится в центре стола и чем-то напоминает традиционный английский Afternoon Tea.

Muse

Адрес ул. Большая Никитская, 14/2, стр. 7 Завтраки 08:00–12:00 Подробнее

Завтраки в самом новом ресторане Александра Оганезова на Большой Никитской запустили аккурат перед Новым годом — кажется, специально для того, чтобы приходить сюда на праздниках. Те же белые скатерти, но при этом ощущение тепла и уюта — во многом благодаря свету и открытой кухне в ресторане. То, что нужно зимой.

Некоторые блюда в меню перекочевали из Pino, Remy Kitchen Bakery и Gentle, но большинство новых. Так, если вы любите пряные вкусы, закажите белковый омлет с куркумой, а если скучаете по Испании — идеальную картофельную тортилью со сметаной. Помимо этого, есть несколько вариантов турецкой яичницы, достойный и фотогеничный рийет из лосося, глазунья с кунжутом, настоящие пухлые пончики с ванильным кремом, каши, печеные яйца и все, что можно ожидать получить на завтрак.

Grace

Адрес ул. Спиридоновка, 25/20, стр. 1 Завтраки 10:00–13:00 Подробнее

Утром в Grace на столах нет белых скатертей, но это с лихвой компенсируется утонченным и красивым интерьером. Список блюд, которые предлагают на завтрак, довольно большой: от привычных вроде бенедикта с лососем или беконом, каш и эталонных сырников до омлетов с разными начинками вроде пармезана с крабом, скрэмбла с хумусом и айваром, краб-кейка и картофельного гратена с пряной сметаной, яйцом пашот и авокадо. Праздничную атмосферу поддерживают шампанским по бокалам за 1 750 и 1 950 рублей (но если нет настроения, то есть и варианты игристого попроще).

Поздно и уютно

Расслабленная и свободная атмосфера и завтраки допоздна — то, что нужно для ленивых праздников

Alma

Адрес Столярный пер., 3, корп. 13 Завтраки 12:00–16:00 Подробнее

В просторном гастробаре Кати Плотниковой идеально начинать новый выходной день, особенно если накануне был тоже выходной, в который вы знатно погуляли. Для таких случаев за баром смешивают хороший Bloody Mary. Меню короткое, но емкое. Здесь готовят сытные бранчи, в основном с ближневосточными акцентами. Наш фаворит — тост сабих с баклажаном, хумусом и яйцами пашот. И никакого мяса не надо!

Помимо бранчей действует и основное меню.

Capito

Адрес 3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 13 Завтраки 12:00–16:00 Подробнее

Универсальное место на все случаи жизни, где позавтракать рано просто не получится: ресторан открывается в 12:00. Демократичный формат подойдет для разных случаев, но особенно — когда собирается вместе много разных людей. В меню завтраков рекомендуем обратить внимание на сытный хот-пицца-дог — хот-дог в тесте для пиццы, и овсяную кашу с беконом, шпинатом и пармезаном. Из сладкого точно нужно попробовать пшенную кашу с тыквенным пралине, пломбиром и эспрессо и необычные сырники — плотные, запеченные с щедрой порцией сметаны и малинового сорбета.

Ну а что-то особенное можно будет найти в спешл-меню, которое в кафе запустили на весь январь в рамках фестиваля Breakfast.