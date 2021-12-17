Винный бар «Тихий и игристый», бистро Lino, новая кофейня Bloom-n-Brew Studio и рождественская пицца в Maestrello

Зимние меню в «Море» на Патриках

В сезонном меню от шеф-повара Евгения Мещерякова — много новых позиций. Карпаччо из репы (450 руб.) — вегетарианская легкая закуска; оливье с крабом и красной икрой (1 100 руб.) — классический рецепт, дополненный морскими деликатесами: икрой нерки и сахалинским крабом. Салат со свеклой и козьим сыром (990 руб.) — хорошо знакомая классика, которая спрятана в запеченной свекле. Внутри кедровый орех, апельсин, свекла, моченая брусника и козий сыр шевр. Подается в микс-салате. Салат унаги (990 руб.) подается в красных яблоках. Внутри — моченые мандарины, моченая брусника, мята и листья бегонии, а также опаленный угорь и соус унаги.

На горячее гостям предложат фенхель с лаймовым маслом и йогуртом юдзу (890 руб.). Он готовится в сувид в масле с листьями лайма и острым перцем, а затем обжаривается на гриле. Подается с йогуртом юдзу, зеленым маслом и острым маслом лайма. Еще одна новинка — рулет из утки с конфитюром из брусники (1 200 руб.). Он сочетает в себе разные текстуры: в центре — фарш из куриного бедра с фисташками, имбирем, изюмом и специями. Вокруг — утиное филе, а оболочку рулета составляет куриная грудка, приготовленная со специями и сливками. Запанирован рулет в крупно нарезанных сухарях, подается с конфитюром из брусники со специями. Завершить обед или ужин предложат сезонным десертом с айвой и конфитюром из черной смородины (590 руб.).

Новогоднее меню в Garage Café

К праздникам команда кафе музея разработала новогоднее меню. Основные блюда лишь кажутся классическими: шеф-повар кафе Алексей Багреев усовершенствовал привычную «Мимозу» добавлением лосося горячего копчения, а домашние пельмени с индейкой и грибами оказались в бульоне. Главное блюдо — холодец из трех птиц с домашней горчицей.

Также в меню представлены напитки от нового шеф-бармена кафе Анны Румянцевой. Например, пунш на основе Beluga Hunting Berry с выдержанным пуэром, зимними ягодами, травами и медом. А шеф-кондитер Лена Набиулина к Новому году создала многослойный «Снежок» из белого шоколада с мандарином и цукатами со сложносочиненной текстурой.

Новое меню в ресторане «Л.Е.С.»

Шеф-повар ресторана «Л.Е.С.» и гастроботаник России Андрей Колодяжный придумал сезонную редакцию меню. Новые блюда появились в каждом из разделов: холодная закуска на манер вителло тоннато с ростбифом и соусом из тунца и печени трески, печеным перцем, желтыми помидорами черри и мицуной (750 руб.) и черная вырезка ягненка с гратеном из айвы, черными лисичками и ореховым соусом (1 520 руб.) открывают первый раздел меню «Животные». В «Ягодах и грибах» — тыквенный крем-суп с бегонией и ростками брокколи, козьим сыром кроттен и маслом облепихи (550 руб.) соседствует с домашней пастой с белыми грибами, сморчками и пудрой из мухоморов (770 руб.). В «Деревьях» можно найти две новые позиции: боул с огурцом и авокадо с ядрами конопли, бобами эдамамэ, хумусом из печеного болгарского перца и ростками прямиком с грядки «Л.Е.С.» (700 руб.) и гастроботаническое прочтение ризотто: без риса, из корешков и капусты на кокосовом молоке с сахалинским гребешком, копченым сыром, фейхоа и оксалисом (1 200 руб.). Запеченный картофель с укропным соусом, картофельным муссом и икрой щуки (450 руб.) и баклажаны, запеченные по принципу «мяса», с тартаром из диких трав и аджикой из огурца (550 руб.) можно найти среди «Растений и трав». Раздел «Море / не лес» дополнили севиче из японского тунца с салатом корн, хурмой, мандаринами и цветами (990 руб.), томленый лосось с кремом из лука-порея, бегонией и оксалисом (900 руб.) и домашняя паста с рапаном, черной треской и розовыми томатами (870 руб.).

Тартар из ягненка и копченой утки теперь выступает в симбиозе с черемшой, маринованными опятами и ростками гречки (750 руб.), а запеченная половинка цыпленка ароматизирована натуральной хвоей и подается с кремом из кукурузы и ферментированного лука-порея (900 руб.). Куриный паштет шеф покрывает яркой глазурью из облепихи и мандарина (650 руб.), в садовый салат с соусом грибиш и безглютеновой землей добавляет черноплодную рябину (700 руб.), а филе палтуса сопровождает соусом из копченого кейла, ростками брокколи и хрустящим кабачком (1 100 руб.).

Перемены затронули и меню десертов: лесной кекс с цветами бегонии, пропитанный ромом, предстает перед гостями в паре с сорбетом из кокоса (550 руб.), есть «Снежок» — с реалистичной снежной оболочкой, нежным малиновым муссом с сердцем из личи (550 руб.).

В сезонной барной карте представлен рождественский апдейт домашней комбучи, которую ферментируют прямо на кухне ресторана вместе с облепихой и елью (350 руб.), а также новые коктейли: сухой и крепкий Amethyst на основе джинов, настоянных на крыжовнике и фейхоа с абсентом, вишневым ликером и вермутом на шалфее (750 руб.) и Smoked Melon в стиле Milk Punch на водке с дыней, копченым ликером и гранатовым фрешем (750 руб.). Горячие новинки сезона: плотный, сливочный Winter Forest с послевкусием бобов тонка и ароматом мускатного ореха (750 руб.) и способный согреть даже самые холодные сердца миндальный глинтвейн с сухофруктами и пряностями (750 руб.).

Фестиваль «Сахарный партер»

С 10 по 20 декабря в Москве пройдет первый фестиваль рождественских десертов «Сахарный партер», в котором примут участие лучшие кондитерские и рестораны города. Главным акцентом фестиваля выбрана стилистика дореволюционной, царской эпохи, когда кондитерское искусство стало сродни волшебству. Кондитер каждого из заведений должен был придумать несколько необычных десертов на эту тему.

Неотделимой частью каждого из заявленных на фестивале сетов станут десертные вина от российской винодельни Château Côtes de Saint Daniel.

Рестораны и кондитерские — участники фестиваля новогодних десертов «Сахарный партер»: Ladurée на М. Бронной, Ladurée à-la Russe, Stories, Touch Chef’s Place & Bar, Flør, кондитерская «Кафе Пушкинъ», ресторан «Кафе Пушкинъ у фонтана», «Гретель», Drinks@Dinners, «Vаниль», «Гранд кафе 12», Disput, «МореКофеОкеан by Erwin», Peshi, White Cafe, Zoo.

Новый год и Рождество в Maestrello

C 15 декабря в Maestrello стартовал рождественский сезон. В пиццериях заиграл специальный плейлист от музыкального куратора Влада Микеева (радио «Тигр», Пикник «Афиши») и появятся праздничные спешлы: пицца Polpetta с моцареллой, митболами в соусе маринара и базиликом (590 руб.) и яблочный пирог по рецепту дедушки Джулии Маэстрелло, Рино (150 руб.).

В новой пиццерии Maestrello на Петровке запускается аттракцион рождественской щедрости в рамках знакомства гостей с новой опцией бесконтактного заказа без очереди Maestrello Pick-up Point. Воспользоваться Maestrello Pick-up Point можно по дороге домой, на прогулке по центру или по пути в гости к друзьям. Для этого необходимо заранее сделать заказ на сайте, выбрать удобное время и забрать заказ в одной из специальных ячеек. В честь приближающихся праздников на протяжении 12 дней (с 15 по 27 декабря) команда Maestrello вместе с друзьями и партнерами пиццерии будет дарить подарки к каждому заказу через Pick-up Point. Система простая: один большой подарок в день выпадет случайному покупателю, остальным достанутся приятные небольшие подарки (сертификаты на 1 000–5 000 руб. или десерт). Теперь о больших лотах: винный набор, бокалы для вина от Resto Touch, балаклава от Mum.vs.Cold, керамическая елочная игрушка в виде пиццы от кулинарного блогера и дизайнера Саши Козловой, набор легендарного печенья от Ариила Давыдова (Ariilsmeals), ведро Nutella, купон на русскую ель с доставкой от «Господин Ёлкин», сертификат на 10 000 руб. в Maestrello, целый яблочный пирог (тот самый) и итальянский рождественский кекс панеттоне.

Штоллен, панеттоне, пряничные домики, печенье и пате-н-крут в новогодней коллекции La Poste

В новой коллекции хлебной почты La Poste от Оксаны Кузнецовой собраны нарядные рождественские десерты и подарки в фирменной упаковке.

Немецкий штоллен — плотное сдобное тесто со специями, замоченными в роме итальянскими цукатами, сухофруктами и апельсиновым марципаном. Следом булочка куглофф из Эльзаса — сочная бриошь, щедро пропитанная пряным сиропом с ромовым изюмом и припудренная сахаром. Или легендарный итальянский панеттоне трех видов: ароматный, воздушно-волокнистый классический с апельсиновыми цукатами и вымоченным и ромовым изюмом, слива, анис, кардамон и еще один — секретный.

Сказочный домик из медово-шоколадного заварного пряника со специями и карамельными окошками, с шапкой снега на крыше из помадки и рождественским венком над дверкой. Или набор-конструктор — можно собрать свой собственный пряничный домик всей семьей. Или подарочные коробки с печеньем — флорентийское сабле, штоллен-конфеттен на закваске с апельсиновым марципаном, нюрнбергские прянички, спекулос и песочные полумесяцы. А во втором наборе — шоколадные диаманты, шортбреды и сабле с конфитюром и кантуччини.

Заказать можно и пат-ан-крут, элегантные мясные паштеты, обернутые в рассыпчатое бездрожжевое тесто. Теперь внутри — ростбиф с грибами; фуа-гра, утка и инжир или стерлядь с крабом. А еще можно заказать цыпленка-корнишона, фаршированного фуа-гра, инжиром и слайсами копченой утки, глазированного желе из шампанского, главного новогоднего напитка.

Рождественские наборы «Человек и пароход»

К Новому году и сезону подарков в сети кофеен собрали четыре нарядных пака — чтобы дарить отличный кофе и выпечку себе и близким. Есть «Кекс-пак» (2 590 руб.) — это упаковка кофе от «ЧиП» с рождественским кексом от «Наташа пекла».

Набор «Хорошая привычка» (3 290 руб.) — кофе в оборотной банке, которая очень удобна для переноски кофе (как в зернах, так и молотым), и термокружка Fellow или Wacaco на выбор. В этом году компания сделала важный шаг и нацелились на сознательное потребление и развитие правильных и добрых привычек: оборотная тара призвана помочь любителям кофе избавиться от излишней упаковки и выработать привычку сознательного потребления.

Также можно выбрать «Копи-пак» (2 990 руб.) — отличный подарок для тех, кто планирует встречать Новый год в путешествии Это кофе в дрип-пакетах Kopiсat и термокружка Wacaco цвета еловых веточек. Заваривать дрипы удобно прямо в ней.

Есть и «ЧиП Flight» (от 1 590 руб.) — большой подарочный сет и погружение в культуру кофе. В одном сете можно собрать весь кофе «ЧиП» в разных его ипостасях: две упаковки зернового кофе (он также может быть смолот), набор из трех разновидностей дрип-пакетов Kopicat или же два вида экологичных капсул.

Все наборы доступны на сайте «Человек и пароход».

Новый шеф-повар и обновление меню в ресторане 15 Kitchen+Bar

В ресторане 15 Kitchen+Bar, вошедшем в список рекомендованных Guide Michelin 2022, — новый шеф-повар. Должность занял Андрей Сютин. Прежде он работал с шеф-поварами Гленом Баллисом (Margarita bistro), Владимиром Мухиным (White Rabbit) и Игорем Гришечкиным (Cococo).

Знаковое блюдо для нового шеф-повара — цветная капуста с соевой редукцией (470 руб.), где овощ представлен в трех текстурах: тонкие слайсы из сырых соцветий, нежный мусс и небольшие соцветия в кляре, которые Андрей готовит без добавления соли и специй, — вкус блюда сбалансирован легким солоноватым соусом на азиатский манер.

Еще одна новинка — две текстуры кабачка в сочетании со свежими пряными травами, мелиссой и эстрагоном, раскрывают вкус холодной закуски со страчателлой (670 руб.). Авторское прочтение вителло тоннато Андрей готовит с тончайшими слайсами сырого стриплойна, нежным воздушным муссом тонато и швейцарским пармезаном (650 руб.).

Акцент зимнего меню — блюда из рыбы и морепродуктов. В пару к нежной текстуре лосося, приготовленного на низких температурах, подается яркое пюре из зеленого горошка с почти сырыми зелеными овощами (1 190 руб.). Продолжает линию оригинальных рыбных позиций гребешок с хурмой и ярким соусом понзу (750 руб.) и крем-суп из цветной капусты с кальмаром (650 руб.) и азиатскими специями.

В обновленном десертном меню — авторское прочтение «Павловы», в котором меренгу дополняют желе из лайма и фейхоа с кленовым сиропом (390 руб.), и классическое сочетание «три шоколада» в трех различных текстурах в шоколадном десерте (470 руб.).

History by Macallan

Александр Сысоев запускает новый проект — History by Macallan. Цель — показать лучших шеф-поваров страны, рассказать их личные истории, раскрыть личности, которые скрываются за дверями кухни, поговорить о взлетах и немаловажных для опыта падениях.

Среди участников History by Macallan: Денис Крупеня (Wine & Crab), Владимир Чистяков (Buro TSUM, Grace Bistro), Руслан Поляков (Pino Restaurant Bar, Remy Kicthen Bakery, Gentle Cafe, Muse Restaurant), Анатолий Казаков (Selfie, «Гвидон»), Виктор Белей («Ухват») — всего 52 истории, которые на протяжении 52 недель можно будет прочесть на сайте проекта. Помимо интервью на сайте проекта будут публиковаться подкасты с каждым из участников, фотографии и видео с рецептами «того самого любимого блюда», а также личный топ-10: книги, музыкальные альбомы и фильмы шефов.



Первая история — история про гастроботанику от героя проекта Андрея Колодяжного, шеф-повара московского ресторана «Л. Е. С.». Сет-меню Андрея можно попробовать в течение недели, начиная с 9 декабря.