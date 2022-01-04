11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022 Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
Каждый год в Москве открывается большое количество самых разных кафе, баров ресторанов — какие-то запоминаются больше, какие-то приходят и уходят. Мы узнали, какие проекты нас ждут в 2022, выбрали самые любопытные и одними из первых рассказываем все, что о них известно.
0.75 Please
адрес пока неизвестен
Красноярский ресторатор Александр Митраков везет из Сибири в Москву нашумевший проект «новой северной кухни». Во второй половине года ресторанная группа 0.75 group, выигравшая в этом году на премии Where to eat в номинациях «Лучший ресторан Сибири» и «Лучший шеф-повар», откроет ресторан в столице. Московский 0.75 Please будет винным рестораном, состоящим из трех зон: бара с вином и коктейлями, обеденного зала и зоны chef's table, в которой приглашенные шефы будут готовить и подавать свои сеты.
Активно изучая скандинавскую кухню в ресторанах Noma, Fratzen, Relae и Amass, бренд-шеф группы Роман Киселев и его команда из Сибири вывели свой «фирменный стиль», который называют русским нордиком. Он присущ и блюдам, и коктейлям. Повара используют локальные сибирские продукты и современные техники приготовления.
Шеф-барменом нового ресторана станет Михаил Поэтов, который готовит коктейли с еловыми шишками, лесными дикоросами и другими дарами природы, выжимая из короткого сибирского лета максимум вкуса и делая заготовки на зиму.
Адрес пока неизвестен, идет поиск подходящего помещения.
Новый итальянский ресторан от создателей AVA — Антона Пинского, Виталия Истомина, Артема Лосева
Адрес
Тверской б-р, 24
Звездная команда, построившая AVA на Патриарших, готовит следующую премьеру на Тверском бульваре. В двухэтажном особняке, где раньше обитали «Иностранцы», откроется итальянский ресторан, интерьером которого занимается дизайн-бюро «Геометрия» Ирины Глик. Накануне Нового года Виталий Истомин и Артем Лосев совершили марш-бросок на парижские антикварные магазины, откуда привезли столовые приборы, пресс для пасты и прочие артефакты. В Испании заказана печь для пирогов и пиццы. Обещают камин и ледник со свежими морепродуктами.
Нижний зал будет работать в формате casual, верхний — fine-dining, а летом до МХАТа растянется большая терраса, которую ближе к следующей зиме превратят в оранжерею. Ресторан откроется весной, а пока в инстаграме AVA идет активное обсуждение названия.
LP
Адрес
Сретенка, 30
Новый большой проект Даниила Гольдмана (Mitzva Bar, The Bix, Zionist) и секс-блогера Маши Чесноковой прямо напротив «Дома культур». LP расшифровывается как Long Play, что в буквальном смысле означает «долгоиграющий» — это формат виниловых пластинок с длиной записей 35-40 минут. В концепции проекта — сочетание кафе с завтраками и хорошим кофе, бара и поп-ап магазина винила. Благо для всего этого есть аж 3 этажа.
В LP будет много отсылок к 70-м годам — как говорят его основатели, эпохи веселья, радости и открытости. Утром и днем в будни в нем будут рады видеть людей с ноутбуками за работой, которым обещают комфортную атмосферу, завтраки и хороший кофе и wi-fi, вечером — коктейли и виниловые вечеринки, днем в выходные — долгие завтраки в расслабленной обстановке.
Шеф-поваром будет Артем Камин, которого владельцы LP пригласили из Новосибирска — там он работал в знаковых для города проектах Sparks, Teahupoo, Bigsby. Кухня — оммаж на всю американскую кухню в более эстетичном ее варианте, фокус на завтраки, а на втором (зеленом) этаже — открытый chef's table, где будут проходить гастроли разных шефов. За бар будет отвечать Андрей Кирилишин (The Bix, 2taco).
Открытие запланировано в конце февраля.
Два новых Remy Kitchen bakery
Адрес
Новый Арбат, 28 и Театральный проезд, 2
В 2022 появятся, как минимум, два новых ресторана Remy Kitchen bakery: к уже работающим на Малой Бронной, в Москва-Сити и в «Депо» добавятся «Метрополь» и на Новом Арбате. Дизайном интерьера в Метрополе занимаются сестры Сундуковы (Sundukovy Sisters), на Арбате — Женя Ужегова (Living Now Studio).
В меню, как обычно, качественная еда на каждый день и завтраки-конструкторы от Руслана Полякова. Говорят, что будут и инновации — например, пицца из дровяной печи.
Folk
Адрес
Цветной б-р, 2, бизнес-центр «Легенды Цветного»
Ресторан анонсировали в ноябре как первый самостоятельный проект бывшего операционного директора Lucky Group Дмитрия Романова и шеф-повара Артема Чудненко, который не так давно покинул ресторан Alice. Открытие было намечено на конец декабря.
Но история получила неожиданную развязку: в итоге Артем Чудненко не будет выступать в роли шеф-повара (и вообще принимать участия в проекте), а к Дмитрию Романову в качестве партнера присоединится Антон Пинский (AVA, 13 Restaurant). Кто будет шефом пока неизвестно, но концепция останется прежней: современная еда c кавказскими и восточными мотивами, коктейли и лаконичный дизайн. Открытие запланировано на февраль.
Alpaca
Адрес
Потаповский пер., 14
В январе в Потаповском переулке заработает довольно камерный проект с перуанской кухней и коктейлями. Владельцы — Максим Орлов, Петр Радзиховский (обновленное кафе Dada в Москве и Benedict — в Минске) и Роман Милостивый (Chainaya Tea & Cocktails в Москве, 41 градус — в Тбилиси).
За бар отвечает Георгий Казанов (в прошлом — Loro, Koji), а за кухню — тандем шефов в лице Никиты Андреева (учился в Le Cordon Bleu Sydney, работал с Алексеем Зиминым в Ragout, ЦДЛ, а также за границей в Токио, Лондоне, Сиднее) и Сергея Шиянова (Park Inn by Radisson Санкт-Петербург, Jamie Oliver School). Дизайном занималось бюро Static Aesthetic Architects (Eleven, шоурум Zielinski and Rozen в Санкт-Петербурге, Strelka Bar).
В ресторане будет два зала — главный и второй, поменьше. В главном будет единая открытая стойка, за которой будут работать бармены и готовить холодные блюда повара. Во втором тоже будет бар и сеты, которые планируют менять каждые 2-3 недели.
Bijou
Адрес
Ул. 2-я Брестская, 39, с 3
Проект Никиты Зисмана — по образованию и не такому далекому прошлому финансиста, а по призванию — гастроэнтузиаста, который еще и прилично готовит. Bijou проработал больше года на Менделеевской, после чего закрылся ввиду трудностей с арендой, и еще долгое время владельцы не могли найти подходящее место, чтобы открыться вновь. Но вот наконец свершилось!
Шеф, как и прежде, Дмитрий Орлов (закончил Novikov school, стажировался в Bjorn, открывал Dry&Wet). За бар отвечает Ольга Пахтусова («Юность», Dry&Wet). Стиль тоже не изменится: камерный бар с французским акцентом, но без четких рамок — будет комфортная, но не слишком простая еда, такие же коктейли и достойный выбор вина. Открыться планируют уже в январе.
Мексиканский ресторан Александра Оганезова
Адрес
Большая Никитская ул., 23/14/9
Кажется, в 2022 году Большая Никитская развиваться не перестанет. На месте Brooklyn Pizza Pie, а еще раньше — Zotman Pizza Pie, — Александр Оганезов откроет ресторан современной мексиканской кухни.
Курировать его будет, как и остальные проекты ресторатора, Руслан Поляков, но будет и приглашенный шеф из Мексики. Кто именно — пока не рассказывают. Аутентичные вкусы и остроту, как полагается, адаптируют под локальные предпочтения, но обещают, что кухня будет для Москвы новой и яркой.
Планируют много тако — для них (и не только) будут сами печь тортильи, что редкость для Москвы ввиду непростой технологии.
Ресторан Александра Оганезова на месте Saxone+Parole
Адрес
Большой Козихинский пер, 9/12
Еще один ресторан Оганезов откроет на месте почившей московской легенды — Saxone+Parole. О нем известно не так много: дизайном занимается Женя Ужегова, для ресторана купили коллекцию картин современного искусства, а кухню будет курировать Руслан Поляков.
Dacha
Адрес
Новый Арбат, 28
Dacha — проект с собственной пивоварней на Новом Арбате от Lucky Group — Богдана Панченко, Ивана Кукарских и Глена Баллиса. 180 посадочных мест, камин в центре зала, панорамные окна и печь — предполагается, что все это создаст «дачную» атмосферу с возможностью одновременно наблюдать за процессами варки пива. Открытие планируется в начале весны.
Фотографии: обложка, 2 – Remy Kitchen bakery, 1 – 0.75 Please, 3 – Bijou, 4 – Dacha