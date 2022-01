11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

0.75 Please

Красноярский ресторатор Александр Митраков везет из Сибири в Москву нашумевший проект «новой северной кухни». Во второй половине года ресторанная группа, выигравшая в этом году на премии Where to eat в номинациях «Лучший ресторан Сибири» и «Лучший шеф-повар», откроет ресторан в столице. Московский ресторан будет винным рестораном, состоящим из трех зон: бара с вином и коктейлями, обеденного зала и зоны chef's table, в которой приглашенные шефы будут готовить и подавать свои сеты.

Активно изучая скандинавскую кухню в ресторанах Noma, Fratzen, Relae и Amass, бренд-шеф группы Роман Киселев и его команда из Сибири вывели свой «фирменный стиль», который называют русским нордиком. Он присущ и блюдам, и коктейлям. Повара используют локальные сибирские продукты и современные техники приготовления.

Шеф-барменом нового ресторана станет Михаил Поэтов, который готовит коктейли с еловыми шишками, лесными дикоросами и другими дарами природы, выжимая из короткого сибирского лета максимум вкуса и делая заготовки на зиму.

Адрес пока неизвестен, идет поиск подходящего помещения.