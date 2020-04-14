«Церковь — открытый, гостеприимный дом»:
Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
Стало ли больше людей в кафе и ресторанах Москвы этой весной Сравниваем количество гостей и средние чеки в 2019, 2020 и 2021 годах
Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»
Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье
Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке» Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье
У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые
Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору
У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки
Бюджетные морепродукты в «Охотке», кебабы в Peqlo, саке в «Тебура:сика» и моцарелла-бар на пляже
Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village
Как будет выглядеть конкурент «Депо» на месте Коптевского рынка Как «Депо»
«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»
Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х
«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе» Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х
В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье» Фестивали и митинги пока не разрешают
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы
Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах
Штраф может прилететь буквально с неба
Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах Штраф может прилететь буквально с неба
Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина
Индустрия пострадает сильнее, чем общепит
Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина Индустрия пострадает сильнее, чем общепит
В Москве начали монтировать летние веранды Но дата открытия пока неизвестна
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов
Instagram запустил в России функцию заказа еды
Специальный стикер можно добавить в сторис или профиль
Instagram запустил в России функцию заказа еды Специальный стикер можно добавить в сторис или профиль
«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина
Очередь на вход, дистанция и швейцар
«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина Очередь на вход, дистанция и швейцар
Власти забетонировали вход в несколько московских заведений. Они не соблюдали карантин
Под раздачу попали кафе «Самса халяль», ломбард и пивной ресторан «ПятОк»