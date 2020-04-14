17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках
«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках

«Церковь — открытый, гостеприимный дом»: Основатели кафе «Aнтипа» при храме — о бытии, латте и собаках

Новые рестораны и бары Петербурга
Новые рестораны и бары Петербурга Куда стоит идти прямо сейчас
Новые рестораны и бары Петербурга

Новые рестораны и бары Петербурга
Куда стоит идти прямо сейчас

Стало ли больше людей в кафе и ресторанах Москвы этой весной
Стало ли больше людей в кафе и ресторанах Москвы этой весной Сравниваем количество гостей и средние чеки в 2019, 2020 и 2021 годах
Стало ли больше людей в кафе и ресторанах Москвы этой весной

Стало ли больше людей в кафе и ресторанах Москвы этой весной
Сравниваем количество гостей и средние чеки в 2019, 2020 и 2021 годах

Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной
Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной Как оживить Балчуг
Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной

Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной
Как оживить Балчуг

Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
ПРОМО
Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес Кризис сказался на всех — особенно на общепите
Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
ПРОМО

Как сэкономить на ресторанной еде и при этом поддержать бизнес
Кризис сказался на всех — особенно на общепите

Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»

Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье

Теперь «Макдоналдс» есть даже в «Перекрестке»
Пока бигмак между покупками можно съесть только в Подмосковье

У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые

Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору

У посетителей кафе и баров появится законное право не оставлять чаевые
Такая мера кажется разумной Роспотребнадзору

Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей

Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей
Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки

Бюджетные морепродукты в «Охотке», кебабы в Peqlo, саке в «Тебура:сика» и моцарелла-бар на пляже
Бюджетные морепродукты в «Охотке», кебабы в Peqlo, саке в «Тебура:сика» и моцарелла-бар на пляже Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village
Бюджетные морепродукты в «Охотке», кебабы в Peqlo, саке в «Тебура:сика» и моцарелла-бар на пляже

Бюджетные морепродукты в «Охотке», кебабы в Peqlo, саке в «Тебура:сика» и моцарелла-бар на пляже
Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village

Как будет выглядеть конкурент «Депо» на месте Коптевского рынка

Как «Депо»

Как будет выглядеть конкурент «Депо» на месте Коптевского рынка
Как «Депо»

«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»

Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х

«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»
Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х

В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье»

Фестивали и митинги пока не разрешают

В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье»
Фестивали и митинги пока не разрешают

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы

Все не так страшно, как прогнозировали эксперты

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы
Все не так страшно, как прогнозировали эксперты

Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах

Штраф может прилететь буквально с неба

Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах
Штраф может прилететь буквально с неба

Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина

Индустрия пострадает сильнее, чем общепит

Каждый третий салон красоты может не открыться после карантина
Индустрия пострадает сильнее, чем общепит

В Москве начали монтировать летние веранды

Но дата открытия пока неизвестна

В Москве начали монтировать летние веранды
Но дата открытия пока неизвестна

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов
Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов

Общий стол: Как рестораторы осваивают полки магазинов
А «Яндекс.Еда» продает продукты из супермаркетов

Instagram запустил в России функцию заказа еды

Специальный стикер можно добавить в сторис или профиль

Instagram запустил в России функцию заказа еды
Специальный стикер можно добавить в сторис или профиль

«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина

Очередь на вход, дистанция и швейцар

«Макдоналдс» показал, как будут выглядеть рестораны сети после выхода из карантина
Очередь на вход, дистанция и швейцар

Власти забетонировали вход в несколько московских заведений. Они не соблюдали карантин

Под раздачу попали кафе «Самса халяль», ломбард и пивной ресторан «ПятОк»

Власти забетонировали вход в несколько московских заведений. Они не соблюдали карантин
Под раздачу попали кафе «Самса халяль», ломбард и пивной ресторан «ПятОк»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ