Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса
Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса О котором мы писали в прошлом году
Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса

Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса
О котором мы писали в прошлом году

«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России

«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России
От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности

Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств»

Видео не подошло

Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств»

Продукцию «Кофемании» теперь можно купить в «Азбуке вкуса»

В супермаркете появились три продукта от сети ресторанов

Продукцию «Кофемании» теперь можно купить в «Азбуке вкуса»

В «Кофемании» появилось вечернее меню

Как в Европе

В «Кофемании» появилось вечернее меню

Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе
Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе Пробуем эспрессо и капучино за 50 и 60 рублей с экспертом из «Кофемании»
Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе

Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе
Пробуем эспрессо и капучино за 50 и 60 рублей с экспертом из «Кофемании»

Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными
Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными И что делать, если вам говорят, что терминал не работает
Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными

Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными
И что делать, если вам говорят, что терминал не работает

Совладелец «Кофемании» запустит сеть бюджетных кафе

Средний чек в новых заведениях может составить 700 рублей

Совладелец «Кофемании» запустит сеть бюджетных кафе

Ленивое утро: Новые бранчи в Москве
Ленивое утро: Новые бранчи в Москве 12 мест для долгих завтраков
Ленивое утро: Новые бранчи в Москве

Ленивое утро: Новые бранчи в Москве
12 мест для долгих завтраков

Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга

Гастрономическим трендом года стали столичные фуд-корты

Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными?
Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными? 18 мест в Москве, куда стоит зайти за десертами
Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными?

Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными?
18 мест в Москве, куда стоит зайти за десертами

Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать
СПЕЦПРОЕКТ
Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать Как светский обозреватель Павел Вардишвили неделю говорил всем «да»
Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать
СПЕЦПРОЕКТ

Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать
Как светский обозреватель Павел Вардишвили неделю говорил всем «да»

В «Кофемании» обновилось меню

Туда добавили легкие сбалансированные блюда

В «Кофемании» обновилось меню

Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании»
Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании» Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании»

Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании»
Все открытия недели в регулярной подборке The Village

«Кофемания» открыла вьетнамский ресторан уличной еды «Фó Фа»

Новое заведение находится на Усачевском рынке

«Кофемания» открыла вьетнамский ресторан уличной еды «Фó Фа»

Тепло и сухо: Веранды с обогревателями
Тепло и сухо: Веранды с обогревателями Летние площадки, на которых будет действительно тепло
Тепло и сухо: Веранды с обогревателями

Тепло и сухо: Веранды с обогревателями
Летние площадки, на которых будет действительно тепло

«Я работаю на „Белой площади“»

«Я работаю на „Белой площади“»Бизнес-консультанты «большой четверки», менеджер ресторана и староста общины старообрядцев рассказали о своей работе и необычном соседстве

«Я работаю на „Белой площади“»

«Я работаю на „Белой площади“»
Бизнес-консультанты «большой четверки», менеджер ресторана и староста общины старообрядцев рассказали о своей работе и необычном соседстве

Завтраки с шампанским в Москве
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
Завтраки с шампанским в Москве

Завтраки с шампанским в Москве
The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином

Новое Sito, «Кофемания» на Усачевском рынке и второй Sushi by Seiji
Новое Sito, «Кофемания» на Усачевском рынке и второй Sushi by Seiji На этой неделе — пять новых мест, стейки в «FARШе» и новое меню бара «Дорогая, я перезвоню»
Новое Sito, «Кофемания» на Усачевском рынке и второй Sushi by Seiji

Новое Sito, «Кофемания» на Усачевском рынке и второй Sushi by Seiji
На этой неделе — пять новых мест, стейки в «FARШе» и новое меню бара «Дорогая, я перезвоню»

Новогодние предложения в московских ресторанах
Новогодние предложения в московских ресторанах Рассказываем, куда и за чем идти в праздники
Новогодние предложения в московских ресторанах

Новогодние предложения в московских ресторанах
Рассказываем, куда и за чем идти в праздники

Сеть «Кофемания» открылась в Нью-Йорке

В меню сохранили все московские напитки

Сеть «Кофемания» открылась в Нью-Йорке

В Кривоколенном переулке откроется «Кофемания»

До конца 2016 года сеть откроет два заведения

В Кривоколенном переулке откроется «Кофемания»

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food

Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа

Что есть на гастрономическом фестивале The Village, часть I

Что есть на гастрономическом фестивале The Village, часть IРассказываем об участниках фестиваля и их сетах

Что есть на гастрономическом фестивале The Village, часть I

Что есть на гастрономическом фестивале The Village, часть I
Рассказываем об участниках фестиваля и их сетах

Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля

Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля
The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару

«Кофемания» открывает бургерную

Название для нового места могут предложить будущие посетители

«Кофемания» открывает бургерную

Почему цены в разных заведениях одной сети могут отличаться?
Почему цены в разных заведениях одной сети могут отличаться? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые актуальные, странные и смешные вопросы, которыми задаются горожане
Почему цены в разных заведениях одной сети могут отличаться?

Почему цены в разных заведениях одной сети могут отличаться?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые актуальные, странные и смешные вопросы, которыми задаются горожане

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночиThe Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи

«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи
The Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью

Правда ли, что кофе раф придумали в Москве?
Правда ли, что кофе раф придумали в Москве? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Правда ли, что кофе раф придумали в Москве?

Правда ли, что кофе раф придумали в Москве?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Самые популярные блюда Москвы, часть III

Самые популярные блюда Москвы, часть IIIВанильные сырники, хинкали с бараниной, бургер с тунцом, завтрак «Бенедикт» и пельмени сяо-лун-бао — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Самые популярные блюда Москвы, часть III

Самые популярные блюда Москвы, часть III
Ванильные сырники, хинкали с бараниной, бургер с тунцом, завтрак «Бенедикт» и пельмени сяо-лун-бао — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов

Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок

Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара

Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок

Где удобно проводить деловые встречи
Где удобно проводить деловые встречи The Village узнал у московских предпринимателей и инвесторов, где они любят назначать деловые встречи и находят полезных для бизнеса людей
Где удобно проводить деловые встречи

Где удобно проводить деловые встречи
The Village узнал у московских предпринимателей и инвесторов, где они любят назначать деловые встречи и находят полезных для бизнеса людей

Москвичи начали экономить на ресторанах The Village узнал, сколько тратят в Москве и регионах на продукты, рестораны, одежду и электронику

Москвичи начали экономить на ресторанах

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас

Холодный кофе: 7 напитков с необычными ингредиентами
Холодный кофе: 7 напитков с необычными ингредиентами Колдбрю, «Айскара», газированный кофейный лимонад, эспрессо-тоник, «Бамбл» и фирменный «Айс-кофе» — The Village о холодном кофе без молока, но с тоником, кожурой кофейной ягоды, перцем и так далее
Холодный кофе: 7 напитков с необычными ингредиентами

Холодный кофе: 7 напитков с необычными ингредиентами
Колдбрю, «Айскара», газированный кофейный лимонад, эспрессо-тоник, «Бамбл» и фирменный «Айс-кофе» — The Village о холодном кофе без молока, но с тоником, кожурой кофейной ягоды, перцем и так далее

Давид Ян о кафе «Цурцум»
Давид Ян о кафе «Цурцум» Основатель компании ABBYY рассказал о культуре арт-кафе на примере кафе «Цурцум»
Давид Ян о кафе «Цурцум»

Давид Ян о кафе «Цурцум»
Основатель компании ABBYY рассказал о культуре арт-кафе на примере кафе «Цурцум»

Как пить взять: 32 стакана кофе с собой
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой

Как пить взять: 32 стакана кофе с собой
Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.

Первые лица: Как подбирают официантов в Москве
Первые лица: Как подбирают официантов в Москве The Village весь год искал в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В итоговой подборке рубрики 49 сотрудников из восьми кафе, ресторанов и баров.
Первые лица: Как подбирают официантов в Москве

Первые лица: Как подбирают официантов в Москве
The Village весь год искал в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В итоговой подборке рубрики 49 сотрудников из восьми кафе, ресторанов и баров.

Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве

Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве
Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.

Бизнес-ланч: Что едят предприниматели
Бизнес-ланч: Что едят предприниматели H&F попросил бизнесменов рассказать, что они едят в течение дня и какие продукты помогают им работать эффективнее.
Бизнес-ланч: Что едят предприниматели

Бизнес-ланч: Что едят предприниматели
H&F попросил бизнесменов рассказать, что они едят в течение дня и какие продукты помогают им работать эффективнее.

Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров

Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров
Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.

Открытия недели: Meatball Company, пекарня Roulette, флагманская «Кофемания», «Воккер» в парках

Лапшичные «Воккер» на ВВЦ и в «Сокольниках», Meatball Company — кафе создателей Chop-Chop, пекарня Roulette и новая «Кофемания» — The Village об интересных открытиях недели.

Открытия недели: Meatball Company, пекарня Roulette, флагманская «Кофемания», «Воккер» в парках

Филипп Миронов о новых Патриках
Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Филипп Миронов о новых Патриках

Филипп Миронов о новых Патриках
Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.

Круглый стол: 10 экспертов о кофе в Москве и мире
Круглый стол: 10 экспертов о кофе в Москве и мире Альтернативные способы заваривания, импорт и обжарка зёрен, привычки горожан, кофе в ресторанах и дома — The Village поговорил с важными представителями кофейной индустрии в Москве.
Круглый стол: 10 экспертов о кофе в Москве и мире

Круглый стол: 10 экспертов о кофе в Москве и мире
Альтернативные способы заваривания, импорт и обжарка зёрен, привычки горожан, кофе в ресторанах и дома — The Village поговорил с важными представителями кофейной индустрии в Москве.

Любимое место: Антон Хмельницкий о «Кофемании»
Любимое место: Антон Хмельницкий о «Кофемании» Архитектор, партнёр Foster and Partners и совладелец Cabinet Lounge рассказал The Village о любви к летним террасам, расслабленной атмосфере и месте, куда не пускают в галстуке.
Любимое место: Антон Хмельницкий о «Кофемании»

Любимое место: Антон Хмельницкий о «Кофемании»
Архитектор, партнёр Foster and Partners и совладелец Cabinet Lounge рассказал The Village о любви к летним террасам, расслабленной атмосфере и месте, куда не пускают в галстуке.

Зов улиц: 36 открытых веранд и террас
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас

Зов улиц: 36 открытых веранд и террас
Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.

Первые лица: Как подбирают официантов в «Кофемании»
Первые лица: Как подбирают официантов в «Кофемании» The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске серии — сеть «Кофемания» с красивыми официантами с высшим образованием.
Первые лица: Как подбирают официантов в «Кофемании»

Первые лица: Как подбирают официантов в «Кофемании»
The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске серии — сеть «Кофемания» с красивыми официантами с высшим образованием.

Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»
Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади» На условиях анонимности сотрудник известной консалтинговой фирмы рассказал H&F об изнанке мира корпораций.
Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»

Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»
На условиях анонимности сотрудник известной консалтинговой фирмы рассказал H&F об изнанке мира корпораций.

Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой

Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой
В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.

Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве

Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве
Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.

Новости ресторанов: Открытия, переезды, новое меню и планы Кафе «Бурый лис и ленивый пес» переехало, в остерии Uno появился новый шеф-повар, открылась «Кофемания» на Тверской — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.

Новости ресторанов: Открытия, переезды, новое меню и планы

Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды»
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды» 27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды»

Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды»
27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.

Прохладительные напитки: 10 видов холодного кофе «Бамбл», кофе по-тайски, клубнично-шоколадный фраппе, персиковый и мятный латте, шоколадный капучино и белый мокачино — The Village выяснил, где в Москве готовят навынос холодный кофе.

Прохладительные напитки: 10 видов холодного кофе

Прямая речь: Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше о гастрономии в Москве Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше рассказал The Village, почему в современной кулинарии нужно использовать местные продукты и что будет с московским фестивалем через год

Прямая речь: Создатель фестиваля Omnivore Food Festival Люк Дюбанше о гастрономии в Москве

Позиции меню: Пицца из нового ресторана Barmalini The Village отправился в Barmalini, новую пиццерию, открытую командой «Кофемании», сфотографировал там пиццу и выяснил, из чего и кем она сделана

Позиции меню: Пицца из нового ресторана Barmalini

Итоги недели: повышенные штрафы, новая пиццерия, аутлет–центр и совет по алкогольной угрозе The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров

Итоги недели: повышенные штрафы, новая пиццерия, аутлет–центр и совет по алкогольной угрозе

Фестиваль OFF Moscow: меню от Жиля Щукруна в «Кофемании» Стало известно, какие именно блюда в рамках Omnivore Food Festival с 21 по 23 апреля будет готовить Жиль Шукрун в «Кофемании»

Фестиваль OFF Moscow: меню от Жиля Щукруна в «Кофемании»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ