Коливинги, темные кухни и самая дорогая кофейня России: 7 интересных историй бизнеса О котором мы писали в прошлом году
«Кофемания» величия: История самой дорогой кофейни России От первого капучино в Москве до коллаборации с метро и новой доступной программы лояльности
Собянина не стали штрафовать за поход в кафе без маски из-за «отсутствия доказательств»
Видео не подошло
Продукцию «Кофемании» теперь можно купить в «Азбуке вкуса»
В супермаркете появились три продукта от сети ресторанов
Напитки за доллар: Кто продает москвичам дешевый кофе Пробуем эспрессо и капучино за 50 и 60 рублей с экспертом из «Кофемании»
Почему рестораны и кафе переходят на оплату наличными И что делать, если вам говорят, что терминал не работает
Совладелец «Кофемании» запустит сеть бюджетных кафе
Средний чек в новых заведениях может составить 700 рублей
Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга
Гастрономическим трендом года стали столичные фуд-корты
«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях
Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели
Тепло и сладко: Где пить чай с пирожными? 18 мест в Москве, куда стоит зайти за десертами
Кофейня с турецкой едой, кафе-мороженое, бар с десертами и вьетнамское кафе от «Кофемании» Все открытия недели в регулярной подборке The Village
«Кофемания» открыла вьетнамский ресторан уличной еды «Фó Фа»
Новое заведение находится на Усачевском рынке
Тепло и сухо: Веранды с обогревателями Летние площадки, на которых будет действительно тепло
«Я работаю на „Белой площади“»Бизнес-консультанты «большой четверки», менеджер ресторана и староста общины старообрядцев рассказали о своей работе и необычном соседстве
«Я работаю на „Белой площади“» Бизнес-консультанты «большой четверки», менеджер ресторана и староста общины старообрядцев рассказали о своей работе и необычном соседстве
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
Новое Sito, «Кофемания» на Усачевском рынке и второй Sushi by Seiji На этой неделе — пять новых мест, стейки в «FARШе» и новое меню бара «Дорогая, я перезвоню»
Новогодние предложения в московских ресторанах Рассказываем, куда и за чем идти в праздники
В Кривоколенном переулке откроется «Кофемания»
До конца 2016 года сеть откроет два заведения
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
Что есть на гастрономическом фестивале The Village, часть IРассказываем об участниках фестиваля и их сетах
Что есть на гастрономическом фестивале The Village, часть I Рассказываем об участниках фестиваля и их сетах
Копчёный пунш с ягодами и ещё четыре летних безалкогольных коктейля The Village узнал, какие напитки помогут освежиться в жару
«Кофемания» открывает бургерную
Название для нового места могут предложить будущие посетители
Почему цены в разных заведениях одной сети могут отличаться? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые актуальные, странные и смешные вопросы, которыми задаются горожане
«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночиThe Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью
«В „Пушкинъ“ ночью — это как на праздник»: Где можно поесть в Москве после полуночи The Village обошёл ночные заведения Москвы и выяснил, что в столице можно съесть глубокой ночью
Правда ли, что кофе раф придумали в Москве? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Самые популярные блюда Москвы, часть IIIВанильные сырники, хинкали с бараниной, бургер с тунцом, завтрак «Бенедикт» и пельмени сяо-лун-бао — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Самые популярные блюда Москвы, часть III Ванильные сырники, хинкали с бараниной, бургер с тунцом, завтрак «Бенедикт» и пельмени сяо-лун-бао — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Московские рестораны договорились вместе бороться с повышением арендных ставок
Кроме того, рестораторы требуют отменить привязку ставок к курсу доллара
Где удобно проводить деловые встречи The Village узнал у московских предпринимателей и инвесторов, где они любят назначать деловые встречи и находят полезных для бизнеса людей
Холодный кофе: 7 напитков с необычными ингредиентами Колдбрю, «Айскара», газированный кофейный лимонад, эспрессо-тоник, «Бамбл» и фирменный «Айс-кофе» — The Village о холодном кофе без молока, но с тоником, кожурой кофейной ягоды, перцем и так далее
Давид Ян о кафе «Цурцум» Основатель компании ABBYY рассказал о культуре арт-кафе на примере кафе «Цурцум»
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.
Первые лица: Как подбирают официантов в Москве The Village весь год искал в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В итоговой подборке рубрики 49 сотрудников из восьми кафе, ресторанов и баров.
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.
Бизнес-ланч: Что едят предприниматели H&F попросил бизнесменов рассказать, что они едят в течение дня и какие продукты помогают им работать эффективнее.
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.
Открытия недели: Meatball Company, пекарня Roulette, флагманская «Кофемания», «Воккер» в парках
Лапшичные «Воккер» на ВВЦ и в «Сокольниках», Meatball Company — кафе создателей Chop-Chop, пекарня Roulette и новая «Кофемания» — The Village об интересных открытиях недели.