Новости ресторанов: Открытия, переезды, новое меню и планы Кафе «Бурый лис и ленивый пес» переехало, в остерии Uno появился новый шеф-повар, открылась «Кофемания» на Тверской — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Теперь The Village будет следить не только за новыми кафе, барами и ресторанами, но и рассказывать о переменах в уже существующих. В первом выпуске — доставка из бара «Стрелка», новая «Кофемания», переезд кафе «Бурый лис и ленивый пес», новый шеф в остерии Uno и в Les Menus, сэндвичи в Delicatessen, временное закрытие буфета в «Родне», мороженое «Булки» в парке Горького, кошерный супермаркет «Маколет» и коктейли Bartender Brothers в «Ернике».
КАФЕ «БУРЫЙ ЛИС И ЛЕНИВЫЙ ПЕС» СМЕНИЛО АДРЕС
Новый адрес: Садовая-Самотечная, 13/1
Кафе «Бурый лис и ленивый пес», раньше работавшее на месте французской блинной «Крепери де Пари» на 2-й Тверской-Ямской, закрылось в самом начале января на зимние каникулы, чтобы упаковать весь свой дизайн и переехать на новое место на Цветном бульваре.
В тестовом режиме кафе заработало в середине февраля, но только сейчас в нем закончили тестировать новое меню и доделали все мелочи в интерьере. Теперь «Бурый лис и ленивый пес» работает с 12:00 до 00:00. Лицензию на алкоголь уже получили, и, как и раньше, по пятницам здесь играют диджеи и танцуют.
НОВАЯ «КОФЕМАНИЯ»
Тверская, 22, рядом с отелем Inter Continental.
Кроме кафе французской сети Paul, на Тверской в этом месяце открылось еще одно заведение — очередная «Кофемания». Интерьер и меню такие же, как и во всех заведениях сети, но есть и отличие — ставшие абсолютной тенденцией в Москве прозрачные перегородки между кухней и залом для гостей. В будущем эта «Кофемания» будет работать круглосуточно, но пока — с 8 утра до полуночи.
БУФЕТ «РОДНИ» ЗАКРЫЛСЯ
Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7, Центр дизайна «Артплей»
Новое место: Буфет в «Родне»
Буфет студии Rodnya, проработав полтора месяца на территории Artplay, столкнулся с рядом технических проблем и временно перестал существовать. Пока владельцы улаживают технические вопросы и утрясают проблемы с соседями, команда буфета решила изменить концепцию кафе и расширить меню. В течение месяца буфет должен заработать с обновленным интерьером, новыми блюдами в меню и летними лимонадами.
НОВЫЙ ШЕФ-ПОВАР В LES MENUS
Новинский б-р, 8, в Lotte Hotel
В московском ресторане знаменитого Пьера Ганьера новый шеф-повар — Руль Литерманс из лондонского ресторана Sketch, где он работал шеф-поваром с 2008 года. Кроме ресторана Sketch, отмеченного звездой Michelin, Руль работал и в других мишленовских ресторанах в Париже: Les Elysees du Vernet, Les Ambassadeurs, Le Grand Vefour. В Москве Руль пробудет два месяца и полностью обновит меню Les Menus. Затем его место займет другой шеф-повар: кто именно, пока не известно. С сегодняшнего дня и до 1 апреля в ресторане действует специальное предложение — дегустационное меню Barsaс. В него входит горячий паштет из утки и фуа-гра, медленно приготовленный тюрбо и лимонный тарт с красным перцем конфи. Стоит сет 3 000 рублей без вина, что для шефа такой величины можно стерпеть. А работает ресторан теперь с 12:00 до 22:30, без послеобеденного перерыва, как раньше.
В DELICATESSEN ПОЯВЯТСЯ СЭНДВИЧИ
Садовая-Каретная, 20, стр. 2
С 3 апреля в рамках обеденного предложения наравне с традиционным квартетом «суп-горячее-десерт-лимонад» в Delicatessen появятся большие сэндвичи (до этого в меню их не было вовсе, несмотря на трепетное отношение к бургерам в этом месте). Кроме того, пока все продолжают вводить у себя постное меню, в Delicatessen тоже много нового, но совсем не из этой серии: чикагский пай Hoosier Mama Style (250 рублей), хрустящие кроличьи ребрышки с айоли (400 рублей), японский суп Ramen! (300 рублей), новые бургеры почти каждую неделю (теперь все в картофельно-ржаных булочках), Sticky Toffee пудинг из чернослива (250 рублей), мороженое из овсяного толокна (100 рублей) и три вида халвы: морковная, свекольная и тыквенная (180 рублей). Кстати, для десертов тут скоро сделают отдельную небольшую витрину, после чего брать с собой коробки с домашней пастилой и всем остальным, что подлежит транспортировке, станет проще. В баре Delicatessen тоже пополнение: теперь на основе домашнего малинового рома здесь мешают один из самых старых нью-йоркских коктейлей Knickerbocker (300 рублей).
БОЛЬШАЯ ТЕРРАСА «БУЛКИ» И МОРОЖЕНОЕ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО
Большая Грузинская, 69
Пока идет строительство новой, третьей по счету пекарни и кафе «Булка», в той, что находится в парке Горького, затеяли реконструкцию и строительство большой летней террасы. Террасы и на Большой Грузинской, и в парке Горького откроются 1 мая, тогда же в обоих местах расширится меню: появится больше блюд для компаний, сделанных по принципу тапас, и завтраки. Еще одна новость — в «Булке» придумали меню с мороженым (22 вида), и, кроме двух кафе, оно будет продаваться в фирменных киосках в парке Горького с середины мая.
У «СТРЕЛКИ» ПОЯВИЛАСЬ ДОСТАВКА
Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Берсеневская набережная, 14
На «Стрелке» открылся уличный киоск с закусками и напитками
В утепленном уличном киоске «Стрелки» обновилось меню, теперь здесь готовят горячие блюда
В баре «Стрелка» с начала апреля начнет действовать доставка. Она охватит всю территорию «Красного Октября», включая Дом на набережной. В первый месяц будут доставлять еду только из меню киоска, позже станет доступно и меню ресторана.
Меню киоска:
Шеф-повара Strelka Bar Натан Дэллимор и Натали Хорстинг работают над расширением меню киоска, и уже сейчас известно, что в нем появится больше горячих блюд.
ОТКРЫЛСЯ КОШЕРНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ «МАКОЛЕТ»
Тишинская площадь, 1. Тел.: +7 (495) 602-04-65
www.makolet.ru
Режим работы: Вс.-Ср.: с 9:00 до 19:00, Чт.-Пт.: с 9:00 до 14:00.
Священное питание: Кошерные рестораны и магазины Москвы
Прямая речь: Кошерные рестораны в Москве
В Москве открылся первый супермаркет с кошерными товарами. Находится он в глубине торгового центра «Тишинка». Это новый для столицы формат кошерного магазина: при покупке здесь вам бесплатно почистят рыбу (сибас, тунец, дорадо, барабулька и щука), замаринуют мясо для шашлыка, сделают фарш и посоветуют, как вкусно приготовить баранью лопатку. В «Маколет» вообще делают ставку на мясную продукцию — есть телятина, баранина, говядина и курица. Через две недели должна заработать кулинария, где можно будет купить жареные бараньи ребрышки, курицу-гриль и другие готовые блюда. Здесь постоянно присутствует машгиах, который следит за качеством мяса и других продуктов и за соблюдением всех законов кашрута. Алкоголь пока не продают, но обещают это исправить. Пока же в «Маколет», кроме мяса, можно найти молочную продукцию, выпечку, сладости, халву (говорят, есть без сахара), несколько видов хумуса, который, кстати, стоит существенно дешевле, чем в других местах (150 рублей), хацилим — острое рагу из баклажанов и многое другое.
Скоро должна заработать интернет-версия магазина — всё будут привозить домой бесплатно.
НОВЫЙ ШЕФ-ПОВАР В OSTERIA UNO
Цветной бульвар, 2, 1-й этаж комплекса «Легенда Цветного»
www.osteriauno.ru
Новое место: Osteria numero Uno
В Osteria numero Uno на Цветном бульваре большие перемены: новый шеф-повар — и снова итальянец — Сальваторе Бьянка. С его приходом в остерии полностью меняется меню. Уже сейчас можно попробовать новые блюда и даже повлиять на то, останутся ли они в меню кафе (это всё блюда дня от шефа). То, что будут заказывать чаще, перенесут в новое меню, которое появится в остерии в следующий понедельник, 26 марта.
Меню увеличится (станет больше супов и горячих закусок) и будет чаще обновляться. Несмотря на все изенения, остерия по-прежнему работает круглосуточно, а за пиццу и пасту с ризотто отвечают два других итальянца — Джанлука Ролла и Джованни Пинто.
КОКТЕЙЛИ ОТ BARTENDER BROTHERS В «ЁРНИКЕ»
Большая Грузинская, 69
Страница кафе на Facebook
Время есть: Кулинарный мастер-класс в студии Юлии Высоцкой
В ресторане «Ёрник» начала действовать коктейльная карта, разработанная членами сообщества лучших бар-менеджеров Москвы Bartender Brothers Славой Ланкиным (Delicatessen) и Владимиром Журавлевым и, конечно, вездесущими владельцами ресторана Юлей Высоцкой и Андреем Кончаловским. Любой коктейль стоит 400 рублей. Несмотря на совсем необязательные биографические приписки от Юлии и Андрея к каждому коктейлю (например, о том, как один из них догадался добавить тот или иной ингредиент в классический коктейль или где и при какой погоде употреблять коктейль было приятнее всего), качеству Bartender Brothers стоит верить.
Комментарии
похож на Покровку
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