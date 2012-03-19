С 3 апреля в рамках обеденного предложения наравне с традиционным квартетом «суп-горячее-десерт-лимонад» в Delicatessen появятся большие сэндвичи (до этого в меню их не было вовсе, несмотря на трепетное отношение к бургерам в этом месте). Кроме того, пока все продолжают вводить у себя постное меню, в Delicatessen тоже много нового, но совсем не из этой серии: чикагский пай Hoosier Mama Style (250 рублей), хрустящие кроличьи ребрышки с айоли (400 рублей), японский суп Ramen! (300 рублей), новые бургеры почти каждую неделю (теперь все в картофельно-ржаных булочках), Sticky Toffee пудинг из чернослива (250 рублей), мороженое из овсяного толокна (100 рублей) и три вида халвы: морковная, свекольная и тыквенная (180 рублей). Кстати, для десертов тут скоро сделают отдельную небольшую витрину, после чего брать с собой коробки с домашней пастилой и всем остальным, что подлежит транспортировке, станет проще. В баре Delicatessen тоже пополнение: теперь на основе домашнего малинового рома здесь мешают один из самых старых нью-йоркских коктейлей Knickerbocker (300 рублей).

