Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших Парижский дух и ближневосточные мотивы от команды Buro TSUM
Лебедь на Патриарших умер из-за паразитов. Теперь заражен весь пруд (обновлено)
Тем временем местные жители завели новую птицу
Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантинаВыгул нарядов на Патриарших прудах, «Лев против» в «Яме» и уличные музыканты на Арбате
Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантина Выгул нарядов на Патриарших прудах, «Лев против» в «Яме» и уличные музыканты на Арбате
На Патриарших полиция пыталась задержать хозяйку с собакой. Они гуляли с протестным плакатами
Женщину отбили от полицейских местные активисты
«Вермутерия» на Патриарших: Бар из переработанных материалов с завтраками
В будние дни заведение закрывается на сиесту
Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны Стоит ли горожанам волноваться и ждать повторения 2014 года
На Патриарших закрылся Junk Food & Bar. Он проработал всего полгода
По словам основателей, проект провалился из-за названия, концепции и локации
Blanket & Ko: Кондитерская с авторской кухней в Ермолаевском переулке
Крохотное помещение с авторскими десертами и роскошной посудой
Бесплатный коктейль от «Вермутерии» в обмен на пластик
Заодно можно поучаствовать в создании арт-проекта для новой точки на Патриарших
Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары» Два этажа смешанной кухни от Руслана Полякова и Александра Оганезова
На Патриарших снесут малоэтажные здания ради жилого комплекса
Новые дома будут до 9 этажей в высоту
Scampi: Ресторан с креветками на Патриарших прудах
Креветки на любой вкус в нордическом интерьере
Blossom: Бистро-оазис на Патриарших прудах с вечеринками в выходные
Понятная еда в красивой подаче
«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах
Новая точка притяжения в центре Москвы
Saxon + Parole закроется после Нового года
На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова
На Патриарших прудах открылся первый магазин украинского бренда TTSWTRS
Вещи компании имитируют обнаженное тело
В районе Патриарших прудов снова пройдет бесплатный кинофестиваль
В программе — вечеринки, показы новинок, короткого метра и фильмов-участников международных фестивалей
В лодочном павильоне на Патриарших прудах откроется ресторан Раппопорта
Здание купила «Киевская площадь»
В районе Патриарших пройдет первый «Театральный weekend» с аудиопроменадом и лекциями
Бесплатный фестиваль продлится с 24 по 26 мая
В Благовещенском переулке на несколько дней перекроют движение
Ранее при благоустройстве района Патриарших прудов перекрытий не планировалось
Возле Патриарших прудов благоустроят переулки
После обновления появятся газоны, парковки, скамейки и фонари
Какие улицы перекопают в Москве в этом году
«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон
Власти Москвы выделят миллиард рублей на благоустройство Патриарших прудов и Остоженки
Еще полмиллиарда потратят на благоустройство Рождественки и прилегающих переулков
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших
На Патриарших прудах пройдет кинофестиваль Patriki Film Festival
В рамках кинофестиваля также пройдет благотворительный футбольный матч
Жители Патриарших прудов снова жалуются на шум от кафе
Руководству заведений советуют ограничить продажу алкоголя навынос и закрываться не позже 23:00
На Патриарших лучшие бартендеры снова посоревнуются в коктейлях
Авторские коктейли могут попробовать все желающие за 600 рублей
Кукольное Cредиземноморье: Montifiori на Малой Бронной Ламберти продолжает экспансию на Патриарших
Московский музей современного искусства открывает образовательный центр
Это позволит проводить все мероприятия ММОМА по одному адресу
LavkaLavka снова откроется на Патриарших прудах в формате магазина-кафе
Каждую неделю здесь будут проводиться встречи с фермерами
На Патриарших прудах открылась очередная кулинария «Брусника»
Заведение стало седьмой точкой сети
На Патриарших прудах открылась рыбная лавка «Рыбторг»
Здесь можно купить не только рыбу, но и сопутствующие продукты
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
В Большом Патриаршем переулке открылся ресторан Gilda Seafood
Это совместный проект ресторатора Александра Оганезова и владельцев ресторана Gilda Forte Dei Marmi в Италии
Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
В баре «Киану» изменилась концепция
Новое меню для заведения разработал его бренд-шеф Джонатан Кертис
«Жеральдин» Познера, I Like Bar 2.0 и «Пирог мясника» Совместные проекты Раппопорта и Познера, Алексея Губкина и создателей «Южан», а также другие открытия недели
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели Все новые заведения Москвы — в регулярной подборке The Village
В Трехпрудном переулке открылся органик-маркет «Углече поле»
Это совместный проект бренда «Углече поле» с Ginza Project
Третий Buba by Sumosan, ресторан от создателей Crabs are Coming и перезапуск Pie Point Рассказываем о новых интересных ресторанах Москвы этой недели
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
В здание на Малой Бронной вернется историческая аптека
Аптека располагалась по этому адресу с 1914 года
В Москве после случаев заражения посетителей сальмонеллезом закрылось кафе Scramble
Роспотребнадзор временно запретил работу кафе
На Патриарших открылась кондитерская Favorite Cake
В меню есть несколько видов тортов, меренг и капкейков
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен
На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром
Заведение будет делиться на три части с отдельными меню