Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Летом на Патриарших прудах закрылось рекордное число кафе
3 сентября 2021

Летом на Патриарших прудах закрылось рекордное число кафе

Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших
Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших Парижский дух и ближневосточные мотивы от команды Buro TSUM
Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших

Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших
Парижский дух и ближневосточные мотивы от команды Buro TSUM

Ресторан на Патриарших работал без QR-кодов. Теперь его могут закрыть на три месяца
6 июля 2021

Ресторан на Патриарших работал без QR-кодов. Теперь его могут закрыть на три месяца

Лебедь на Патриарших умер из-за паразитов. Теперь заражен весь пруд (обновлено)

Тем временем местные жители завели новую птицу

Лебедь на Патриарших умер из-за паразитов. Теперь заражен весь пруд (обновлено)

Сделать пешеходную улицу на Патриарших прудах

Почти всю Малую Бронную

Сделать пешеходную улицу на Патриарших прудах

Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантина

Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантинаВыгул нарядов на Патриарших прудах, «Лев против» в «Яме» и уличные музыканты на Арбате

Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантина

Москва гуляет: Первый вечер после снятия карантина
Выгул нарядов на Патриарших прудах, «Лев против» в «Яме» и уличные музыканты на Арбате

На Патриарших полиция пыталась задержать хозяйку с собакой. Они гуляли с протестным плакатами

Женщину отбили от полицейских местные активисты

На Патриарших полиция пыталась задержать хозяйку с собакой. Они гуляли с протестным плакатами

«Вермутерия» на Патриарших: Бар из переработанных материалов с завтраками

В будние дни заведение закрывается на сиесту

«Вермутерия» на Патриарших: Бар из переработанных материалов с завтраками

Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны
Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны Стоит ли горожанам волноваться и ждать повторения 2014 года
Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны

Пора прощаться: Действительно ли в Москве массово закрываются кафе и рестораны
Стоит ли горожанам волноваться и ждать повторения 2014 года

На Патриарших закрылся Junk Food & Bar. Он проработал всего полгода

По словам основателей, проект провалился из-за названия, концепции и локации

На Патриарших закрылся Junk Food & Bar. Он проработал всего полгода

Blanket & Ko: Кондитерская с авторской кухней в Ермолаевском переулке

Крохотное помещение с авторскими десертами и роскошной посудой

Blanket & Ko: Кондитерская с авторской кухней в Ермолаевском переулке

Бесплатный коктейль от «Вермутерии» в обмен на пластик

Заодно можно поучаствовать в создании арт-проекта для новой точки на Патриарших

Бесплатный коктейль от «Вермутерии» в обмен на пластик

Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары»
Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары» Два этажа смешанной кухни от Руслана Полякова и Александра Оганезова
Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары»

Pino на Патриарших: Белые скатерти на месте «Донны Клары»
Два этажа смешанной кухни от Руслана Полякова и Александра Оганезова

На Патриарших снесут малоэтажные здания ради жилого комплекса

Новые дома будут до 9 этажей в высоту

На Патриарших снесут малоэтажные здания ради жилого комплекса

Scampi: Ресторан с креветками на Патриарших прудах

Креветки на любой вкус в нордическом интерьере

Scampi: Ресторан с креветками на Патриарших прудах

Frankie: Бруклинская пицца рядом с Патриаршими прудами

Здесь также подают завтраки

Frankie: Бруклинская пицца рядом с Патриаршими прудами

Blossom: Бистро-оазис на Патриарших прудах с вечеринками в выходные

Понятная еда в красивой подаче

Blossom: Бистро-оазис на Патриарших прудах с вечеринками в выходные

«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах

Новая точка притяжения в центре Москвы

«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах

Saxon + Parole закроется после Нового года

На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова

Saxon + Parole закроется после Нового года

На Патриарших прудах открылся первый магазин украинского бренда TTSWTRS

Вещи компании имитируют обнаженное тело

На Патриарших прудах открылся первый магазин украинского бренда TTSWTRS

Gina: Кафе итальянской кухни в районе Патриарших

За меню в нем отвечают шеф-повара LaMaree

Gina: Кафе итальянской кухни в районе Патриарших

В районе Патриарших прудов снова пройдет бесплатный кинофестиваль

В программе — вечеринки, показы новинок, короткого метра и фильмов-участников международных фестивалей

В районе Патриарших прудов снова пройдет бесплатный кинофестиваль

В лодочном павильоне на Патриарших прудах откроется ресторан Раппопорта

Здание купила «Киевская площадь»

В лодочном павильоне на Патриарших прудах откроется ресторан Раппопорта

В районе Патриарших пройдет первый «Театральный weekend» с аудиопроменадом и лекциями

Бесплатный фестиваль продлится с 24 по 26 мая

В районе Патриарших пройдет первый «Театральный weekend» с аудиопроменадом и лекциями

В Благовещенском переулке на несколько дней перекроют движение

Ранее при благоустройстве района Патриарших прудов перекрытий не планировалось

В Благовещенском переулке на несколько дней перекроют движение

Возле Патриарших прудов благоустроят переулки

После обновления появятся газоны, парковки, скамейки и фонари

Возле Патриарших прудов благоустроят переулки

Какие улицы перекопают в Москве в этом году

«Мою улицу» дополнит проект «Мой район» и программа благоустройства промзон

Какие улицы перекопают в Москве в этом году

Власти Москвы выделят миллиард рублей на благоустройство Патриарших прудов и Остоженки

Еще полмиллиарда потратят на благоустройство Рождественки и прилегающих переулков

Власти Москвы выделят миллиард рублей на благоустройство Патриарших прудов и Остоженки

Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших
Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят

Avgvst: Как продавать украшения девушкам, которые их не носят
Основательница марки Наталья Брянцева — о домашнем производстве, плагиате и магазине на Патриарших

На Патриарших прудах пройдет кинофестиваль Patriki Film Festival

В рамках кинофестиваля также пройдет благотворительный футбольный матч

На Патриарших прудах пройдет кинофестиваль Patriki Film Festival

Жители Патриарших прудов снова жалуются на шум от кафе

Руководству заведений советуют ограничить продажу алкоголя навынос и закрываться не позже 23:00

Жители Патриарших прудов снова жалуются на шум от кафе

На Патриарших лучшие бартендеры снова посоревнуются в коктейлях

Авторские коктейли могут попробовать все желающие за 600 рублей

На Патриарших лучшие бартендеры снова посоревнуются в коктейлях

Кукольное Cредиземноморье: Montifiori на Малой Бронной
Кукольное Cредиземноморье: Montifiori на Малой Бронной Ламберти продолжает экспансию на Патриарших
Кукольное Cредиземноморье: Montifiori на Малой Бронной

Кукольное Cредиземноморье: Montifiori на Малой Бронной
Ламберти продолжает экспансию на Патриарших

Московский музей современного искусства открывает образовательный центр

Это позволит проводить все мероприятия ММОМА по одному адресу

Московский музей современного искусства открывает образовательный центр

LavkaLavka снова откроется на Патриарших прудах в формате магазина-кафе

Каждую неделю здесь будут проводиться встречи с фермерами

LavkaLavka снова откроется на Патриарших прудах в формате магазина-кафе

На Патриарших прудах открылась очередная кулинария «Брусника»

Заведение стало седьмой точкой сети

На Патриарших прудах открылась очередная кулинария «Брусника»

На Патриарших прудах открылась рыбная лавка «Рыбторг»

Здесь можно купить не только рыбу, но и сопутствующие продукты

На Патриарших прудах открылась рыбная лавка «Рыбторг»

Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира»
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира»

Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

В Большом Патриаршем переулке открылся ресторан Gilda Seafood

Это совместный проект ресторатора Александра Оганезова и владельцев ресторана Gilda Forte Dei Marmi в Италии

В Большом Патриаршем переулке открылся ресторан Gilda Seafood

Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»
Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»

Ресторан от сооснователя White Rabbit и MØS, третий «Чито-Ра» и кофейня при «Сосне и Липе»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

В баре «Киану» изменилась концепция

Новое меню для заведения разработал его бренд-шеф Джонатан Кертис

В баре «Киану» изменилась концепция

«Жеральдин» Познера, I Like Bar 2.0 и «Пирог мясника»
«Жеральдин» Познера, I Like Bar 2.0 и «Пирог мясника» Совместные проекты Раппопорта и Познера, Алексея Губкина и создателей «Южан», а также другие открытия недели
«Жеральдин» Познера, I Like Bar 2.0 и «Пирог мясника»

«Жеральдин» Познера, I Like Bar 2.0 и «Пирог мясника»
Совместные проекты Раппопорта и Познера, Алексея Губкина и создателей «Южан», а также другие открытия недели

Новый фонтан на Патриарших прудах

Там проходила свадьба

Новый фонтан на Патриарших прудах

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня

Новые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца

Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели
Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели Все новые заведения Москвы — в регулярной подборке The Village
Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели

Два новых ресторана Аркадия Новикова и другие открытия недели
Все новые заведения Москвы — в регулярной подборке The Village

В Трехпрудном переулке открылся органик-маркет «Углече поле»

Это совместный проект бренда «Углече поле» с Ginza Project

В Трехпрудном переулке открылся органик-маркет «Углече поле»

Третий Buba by Sumosan, ресторан от создателей Crabs are Coming и перезапуск Pie Point
Третий Buba by Sumosan, ресторан от создателей Crabs are Coming и перезапуск Pie Point Рассказываем о новых интересных ресторанах Москвы этой недели
Третий Buba by Sumosan, ресторан от создателей Crabs are Coming и перезапуск Pie Point

Третий Buba by Sumosan, ресторан от создателей Crabs are Coming и перезапуск Pie Point
Рассказываем о новых интересных ресторанах Москвы этой недели

PiePoint на Большой Бронной обновил свою концепцию

Больше всего изменений внесли в интерьер

PiePoint на Большой Бронной обновил свою концепцию

На Патриарших прудах пройдет благотворительный забег

Мероприятие состоится 13 мая

На Патриарших прудах пройдет благотворительный забег

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы
Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля

Бар с индийской едой, ресторан с бургерами, марокканские тажины и другие открытия апреля
Девять новых кафе, ресторанов и баров Москвы

Завтраки с шампанским в Москве
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
Завтраки с шампанским в Москве

Завтраки с шампанским в Москве
The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином

В здание на Малой Бронной вернется историческая аптека

Аптека располагалась по этому адресу с 1914 года

В здание на Малой Бронной вернется историческая аптека

В Москве после случаев заражения посетителей сальмонеллезом закрылось кафе Scramble

Роспотребнадзор временно запретил работу кафе

В Москве после случаев заражения посетителей сальмонеллезом закрылось кафе Scramble

На Патриарших открылась кондитерская Favorite Cake

В меню есть несколько видов тортов, меренг и капкейков

На Патриарших открылась кондитерская Favorite Cake

Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная

Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная
На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды

На Чистых прудах открылся каток

Каток будет работать круглосуточно

На Чистых прудах открылся каток

На Патриарших прудах откроется каток

Он начнет работать в середине декабря

На Патриарших прудах откроется каток

Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице

Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице
Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен

На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром

Заведение будет делиться на три части с отдельными меню

На Патриарших появится итальянский ресторан Maritozzo с кафе и баром

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ