В здание на Малой Бронной, 22, вернется историческая аптека, проработавшая на этом месте более 100 лет — с 1914 по 2015 год. Об этом The Village сообщили организаторы.

Идеологами проекта, получившего название Mapteka, стали Дмитрий Сергеев, глава холдинга Ginza Project, и его супруга Юна Мегре, основатель дизайн-бюро Megre Interiors. Устроители позиционируют аптеку как дань уважения любимому району.

Помимо лекарств первой необходимости, здесь можно найти редкие косметические бренды и даже приобрести пиявок для гирудотерапии. Кроме того, в аптеке расположится фитобар со свежевыжатыми соками и витамин-шотами из петрушки, свеклы, семян чиа и других продуктов.