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В здание на Малой Бронной вернется историческая аптека Аптека располагалась по этому адресу с 1914 года

РедакторРоман Чернянский

В здание на Малой Бронной, 22, вернется историческая аптека, проработавшая на этом месте более 100 лет — с 1914 по 2015 год. Об этом The Village сообщили организаторы.

Идеологами проекта, получившего название Mapteka, стали Дмитрий Сергеев, глава холдинга Ginza Project, и его супруга Юна Мегре, основатель дизайн-бюро Megre Interiors. Устроители позиционируют аптеку как дань уважения любимому району.

Помимо лекарств первой необходимости, здесь можно найти редкие косметические бренды и даже приобрести пиявок для гирудотерапии. Кроме того, в аптеке расположится фитобар со свежевыжатыми соками и витамин-шотами из петрушки, свеклы, семян чиа и других продуктов.

В 2012 году местные жители на собственные средства отреставрировали старинную вывеску аптеки, датированную 20-ми годами прошлого века, однако в 2015 году новый арендатор решил открыть на месте аптеки ресторан. Местные жители и краеведы это решение не поддержали, и в 2016 году после очередной смены арендатора было объявлено о восстановлении аптеки на историческом месте.

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