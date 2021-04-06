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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В следующую субботу в Открытом пространстве состоится третий московский Психгорфест

В следующую субботу в Открытом пространстве состоится третий московский Психгорфест

«Я помогаю людям, которые помогают»: Психолог — о работе с российскими активистами и нежелании эмигрировать
«Я помогаю людям, которые помогают»: Психолог — о работе с российскими активистами и нежелании эмигрировать
«Я помогаю людям, которые помогают»: Психолог — о работе с российскими активистами и нежелании эмигрировать

«Я помогаю людям, которые помогают»: Психолог — о работе с российскими активистами и нежелании эмигрировать

4 истории о неудачном опыте психологической и психиатрической помощи
4 истории о неудачном опыте психологической и психиатрической помощи
4 истории о неудачном опыте психологической и психиатрической помощи

4 истории о неудачном опыте психологической и психиатрической помощи

Клинический психолог Галина Петракова — о думскроллинге, «травме свидетеля» и агрессии в интернете
Клинический психолог Галина Петракова — о думскроллинге, «травме свидетеля» и агрессии в интернете
Клинический психолог Галина Петракова — о думскроллинге, «травме свидетеля» и агрессии в интернете

Клинический психолог Галина Петракова — о думскроллинге, «травме свидетеля» и агрессии в интернете

Тревожные люди: Как нам пережить 2022 год и не потерять рассудок
Тревожные люди: Как нам пережить 2022 год и не потерять рассудок Рассказывает клинический психолог Татьяна Павлова
Тревожные люди: Как нам пережить 2022 год и не потерять рассудок

Тревожные люди: Как нам пережить 2022 год и не потерять рассудок
Рассказывает клинический психолог Татьяна Павлова

Почему мы злимся на близких во время ***** и как с этим бороться
Почему мы злимся на близких во время ***** и как с этим бороться Объясняют психолог и психиатр
Почему мы злимся на близких во время ***** и как с этим бороться

Почему мы злимся на близких во время ***** и как с этим бороться
Объясняют психолог и психиатр

Почему мы впадаем в ступор, когда нам плохо? Объясняет психолог
Почему мы впадаем в ступор, когда нам плохо? Объясняет психолог
Почему мы впадаем в ступор, когда нам плохо? Объясняет психолог

Почему мы впадаем в ступор, когда нам плохо? Объясняет психолог

«Почему я испытываю чувство вины и что с ним делать?»
«Почему я испытываю чувство вины и что с ним делать?»
«Почему я испытываю чувство вины и что с ним делать?»

«Почему я испытываю чувство вины и что с ним делать?»

Как справиться с тревогой
Как справиться с тревогой Советы тем, кто не вывозит
Как справиться с тревогой

Как справиться с тревогой
Советы тем, кто не вывозит

«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Спецпроект
«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок? Эксперимент The Village
«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Спецпроект

«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Эксперимент The Village

Не оправдываться
Не оправдываться Чтобы избавиться от чувства вины и лучше выглядеть в глазах других
Не оправдываться

Не оправдываться
Чтобы избавиться от чувства вины и лучше выглядеть в глазах других

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

Как превращать случайности в возможности
Как превращать случайности в возможности И почему даже неудача может помочь, если очень постараться
Как превращать случайности в возможности

Как превращать случайности в возможности
И почему даже неудача может помочь, если очень постараться

«Разберись с тревогой»: Как выбраться из замкнутого круга тревожных мыслей
«Разберись с тревогой»: Как выбраться из замкнутого круга тревожных мыслей
«Разберись с тревогой»: Как выбраться из замкнутого круга тревожных мыслей

«Разберись с тревогой»: Как выбраться из замкнутого круга тревожных мыслей

5 уроков эмпатии и толерантности. Чему нас научил новый сезон «Сексуального просвещения»
5 уроков эмпатии и толерантности. Чему нас научил новый сезон «Сексуального просвещения» Смотрим сериал вместе с психологом
5 уроков эмпатии и толерантности. Чему нас научил новый сезон «Сексуального просвещения»

5 уроков эмпатии и толерантности. Чему нас научил новый сезон «Сексуального просвещения»
Смотрим сериал вместе с психологом

Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект
Пока кредит не разлучит вас Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись
Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект

Пока кредит не разлучит вас
Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись

Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
Спецпроект
Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
Спецпроект

Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально

Что такое экотревожность

Что такое экотревожностьИ как люди живут со страхом перед климатическим апокалипсисом 

Что такое экотревожность

Что такое экотревожность И как люди живут со страхом перед климатическим апокалипсисом 

Художницы открыли набор в мастерские о правозащите, психологии и акционизме
6 апреля 2021

Художницы открыли набор в мастерские о правозащите, психологии и акционизме

Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет
Спецпроект
Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет
Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет
Спецпроект

Ничего-man: Что дарить тому, кто ничего не хочет

«Внутреннее спокойствие»: Как справиться с тревогой на работе
«Внутреннее спокойствие»: Как справиться с тревогой на работе
«Внутреннее спокойствие»: Как справиться с тревогой на работе

«Внутреннее спокойствие»: Как справиться с тревогой на работе

Почему мы выгорели на работе и что с этим делать
Почему мы выгорели на работе и что с этим делать Психолог Мария Данина – о том, как капитализм и патриархат приводят нас к выгоранию и можно ли с этим справиться самостоятельно
Почему мы выгорели на работе и что с этим делать

Почему мы выгорели на работе и что с этим делать
Психолог Мария Данина – о том, как капитализм и патриархат приводят нас к выгоранию и можно ли с этим справиться самостоятельно

Цифра дня
19 ноября 2020

Сколько россиян захотели получить психологическую поддержку из-за COVID-19

22 октября 2020

В России выйдет книга о домашнем насилии. Ее составили психологи, блогеры и активистки

Как йога помогает справиться с тревогой
Исследование
23 августа 2020

Как йога помогает справиться с тревогой

Как интровертам выбрать работу
Как интровертам выбрать работу И наладить комфортный режим общения
Как интровертам выбрать работу

Как интровертам выбрать работу
И наладить комфортный режим общения

13 августа 2020

Психологи проведут бесплатные консультации для тех, кто испытывает тревогу из-за событий в Беларуси

«Флакон» приглашает детей на прогулки-исследования для адаптации к окружающей среде

Программа включает в себя психологические тренинги, медитации, пикники и лекции

«Флакон» приглашает детей на прогулки-исследования для адаптации к окружающей среде

На сколько увеличился спрос на услуги психолога среди россиян

Вирус и экономическая турбулентность добавили тревожности в жизнь людей

На сколько увеличился спрос на услуги психолога среди россиян

Новая коллекция «Наивно? Очень», посвященная коронавирусу

Футболки с просьбой мыть руки и держать дистанцию

Новая коллекция «Наивно? Очень», посвященная коронавирусу

Музей Москвы откроет бесплатный онлайн-курс с психологом для адаптации к самоизоляции

Эксперты также помогут разнообразить рутину и разобраться с гардеробом

Музей Москвы откроет бесплатный онлайн-курс с психологом для адаптации к самоизоляции

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями

Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями

Психотерапевт Кирилл Шарков — о том, как не сойти с ума во время самоизоляции
Психотерапевт Кирилл Шарков — о том, как не сойти с ума во время самоизоляции «Самоизоляция — отличный повод наладить отношения с собой, со своими близкими»
Психотерапевт Кирилл Шарков — о том, как не сойти с ума во время самоизоляции

Психотерапевт Кирилл Шарков — о том, как не сойти с ума во время самоизоляции
«Самоизоляция — отличный повод наладить отношения с собой, со своими близкими»

Как развивать сексуальный интеллект
Как развивать сексуальный интеллект И почему люди не понимают друг друга в постели
Как развивать сексуальный интеллект

Как развивать сексуальный интеллект
И почему люди не понимают друг друга в постели

Как распознать абьюзера
Как распознать абьюзера И какими способами они превращают жизнь своих партнеров в ад
Как распознать абьюзера

Как распознать абьюзера
И какими способами они превращают жизнь своих партнеров в ад

«Чувство любви»: Можно ли сохранить отношения надолго
«Чувство любви»: Можно ли сохранить отношения надолго И как возникает близость между влюбленными
«Чувство любви»: Можно ли сохранить отношения надолго

«Чувство любви»: Можно ли сохранить отношения надолго
И как возникает близость между влюбленными

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Статьи и интервью со специалистами о заболевании

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием
Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием Танцевать, спать и принимать себя любой
Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием

Мамы — о том, как бороться с родительским выгоранием
Танцевать, спать и принимать себя любой

«С меня хватит»: Как пережить общение с родственниками
«С меня хватит»: Как пережить общение с родственниками 4 стратегии для тех, кого не радуют новогодние встречи с семьей
«С меня хватит»: Как пережить общение с родственниками

«С меня хватит»: Как пережить общение с родственниками
4 стратегии для тех, кого не радуют новогодние встречи с семьей

Что делать, если ребенок боится ошибаться?
Что делать, если ребенок боится ошибаться? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Что делать, если ребенок боится ошибаться?

Что делать, если ребенок боится ошибаться?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозга
«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозга И преодолеть ловушки сознания, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными
«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозга

«Укроти свою тревогу»: Как изменить привычки своего мозга
И преодолеть ловушки сознания, которые заставляют нас чувствовать себя несчастными

Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам
Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам Как справиться с чувством вины и совмещать работу и материнство
Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам

Основательница SelfMama Анна Зырянова — о выгорании, карьерной яме и поддержке мам
Как справиться с чувством вины и совмещать работу и материнство

В Москве психологи бесплатно помогут женщинам справиться с послеродовой депрессией

Молодые мамы смогут посетить лекции и мастер-классы

В Москве психологи бесплатно помогут женщинам справиться с послеродовой депрессией

В День психического здоровья в Москве пройдут бесплатные консультации специалистов

На них расскажут, как справиться с эмоциональным выгоранием и нарушениями сна

В День психического здоровья в Москве пройдут бесплатные консультации специалистов

«Я психолог. Я замужем. И я полиамор»
«Я психолог. Я замужем. И я полиамор» Москвичка Катя — о том, как любить двоих мужчин одновременно и сохранять здоровую семью
«Я психолог. Я замужем. И я полиамор»

«Я психолог. Я замужем. И я полиамор»
Москвичка Катя — о том, как любить двоих мужчин одновременно и сохранять здоровую семью

Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска?

Первые дни после отдыха рекомендуют побыть дома

Как справиться с нежеланием возвращаться на работу после отпуска?

Daily Storm: В школах появится предмет по психологии и секспросвету

По данным издания, его начнут тестировать с 1 сентября

Daily Storm: В школах появится предмет по психологии и секспросвету

ЦДК выпустит в прокат фильм о безумии Босха, Дали и Мунка

Премьера картины пройдет в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

ЦДК выпустит в прокат фильм о безумии Босха, Дали и Мунка

Как изменяют в России

Как изменяют в РоссииСемейный психотерапевт — об индустрии исцеления измены и российской специфике явления

Как изменяют в России

Как изменяют в России
Семейный психотерапевт — об индустрии исцеления измены и российской специфике явления

«Скучаю по тебе»: Как правильно расставаться
«Скучаю по тебе»: Как правильно расставаться Чтобы разрыв отношений был менее болезненным
«Скучаю по тебе»: Как правильно расставаться

«Скучаю по тебе»: Как правильно расставаться
Чтобы разрыв отношений был менее болезненным

В 13 парках Москвы пройдут бесплатные консультации психологов

Прием будут вести по будням с 16:00 до 18:00

В 13 парках Москвы пройдут бесплатные консультации психологов

«Я сходил на вечеринку, где обнимаются незнакомые люди. Так я понял, что разучился отдыхать»
«Я сходил на вечеринку, где обнимаются незнакомые люди. Так я понял, что разучился отдыхать» Как проходят каддл-пати и почему это не так странно, как может показаться на первый взгляд
«Я сходил на вечеринку, где обнимаются незнакомые люди. Так я понял, что разучился отдыхать»

«Я сходил на вечеринку, где обнимаются незнакомые люди. Так я понял, что разучился отдыхать»
Как проходят каддл-пати и почему это не так странно, как может показаться на первый взгляд

Как планировать бюджет (и все остальное), если вы задумываетесь о детях
СПЕЦПРОЕКТ
Как планировать бюджет (и все остальное), если вы задумываетесь о детях Вопросы, которые лучше задать экспертам
Как планировать бюджет (и все остальное), если вы задумываетесь о детях
СПЕЦПРОЕКТ

Как планировать бюджет (и все остальное), если вы задумываетесь о детях
Вопросы, которые лучше задать экспертам

«Рецепт счастья»: Откуда берутся проблемы с самооценкой
«Рецепт счастья»: Откуда берутся проблемы с самооценкой И почему нам трудно принимать себя
«Рецепт счастья»: Откуда берутся проблемы с самооценкой

«Рецепт счастья»: Откуда берутся проблемы с самооценкой
И почему нам трудно принимать себя

Как научить ребенка справляться с тревожностью?
Как научить ребенка справляться с тревожностью? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Как научить ребенка справляться с тревожностью?

Как научить ребенка справляться с тревожностью?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Завтракать каждую неделю с новым человеком
Завтракать каждую неделю с новым человеком Чтобы расширять круг общения, узнавать новое, вдохновляться и менять мышление
Завтракать каждую неделю с новым человеком

Завтракать каждую неделю с новым человеком
Чтобы расширять круг общения, узнавать новое, вдохновляться и менять мышление

Что нового в психотерапии: DBT, нарративные практики и метод движения глаз
Что нового в психотерапии: DBT, нарративные практики и метод движения глаз Три подхода для старых проблем
Что нового в психотерапии: DBT, нарративные практики и метод движения глаз

Что нового в психотерапии: DBT, нарративные практики и метод движения глаз
Три подхода для старых проблем

«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь» Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления
«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»

«Как школа приемных родителей изменила мою жизнь»
Марина Корохова — о том, почему после курсов для приемных родителей она отказалась от идеи усыновления

Делать все достаточно хорошо, а не идеально
Делать все достаточно хорошо, а не идеально Потому что перфекционизм — источник постоянного стресса
Делать все достаточно хорошо, а не идеально

Делать все достаточно хорошо, а не идеально
Потому что перфекционизм — источник постоянного стресса

Планировать удовольствия
Планировать удовольствия Чтобы не сдохнуть от работы
Планировать удовольствия

Планировать удовольствия
Чтобы не сдохнуть от работы

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ