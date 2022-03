«Разберись с тревогой»: Как выбраться из замкнутого круга тревожных мыслей

Ученые говорят

«Когда вы раз за разом мысленно прокручиваете одни и те же тревожные мысли, миндалевидное тело приходит в состояние повышенного возбуждения. В результате префронтальная кора перестает справляться с обработкой всех поступающих сигналов опасности», — объясняет Марва Азаб в статье «Боль переживаний: Мозг, подверженный тревожности» (The Pain of Worry: The Anxious Brain). Она пишет: «У тревожных людей миндалевидное тело мозга очень чувствительно, а его связь с префронтальной корой ослаблена. Из-за этого, с одной стороны, оно подает слишком много ложных сигналов (например, воспринимает безобидные ситуации, комментарии и оценки как несущие потенциальную угрозу). А с другой стороны, префронтальная кора не имеет возможности эффективно сдерживать весь этот вредоносный поток мыслей».