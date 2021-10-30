«Разберись с тревогой»: Как выбраться из замкнутого круга тревожных мыслей

Замкнутый круг тревожности

Мозг человека запрограммирован обнаруживать и распознавать потенциальные угрозы. Это необходимо для выживания. Такая особенность сформировалась еще в доисторические времена, когда повседневная жизнь была полна опасностей (вроде тигров и медведей, которые постоянно пытались нападать на наших предков). В современных условиях тревога не всегда идет нам во благо (конечно, если вы не живете до сих пор в окружении разъяренных медведей и тигров). Чаще всего она просто порождает ненужное беспокойство.

Одна из областей мозга — миндалевидное тело, расположенное в височной доле, — постоянно находится в процессе поиска опасностей. Этакий сосредоточенный охранник, который сидит в темном подвале и неотрывно следит за мониторами системы безопасности. Стоит ему завидеть источник потенциальной угрозы, как он мгновенно нажимает на красную тревожную кнопку. Помните маленького перегруженного работой клерка на ресепшене нашего мозга (речь о фронтальной коре)? Так вот, красная тревожная кнопка посылает сигнал об опасности напрямую этому клерку, а он, в свою очередь, на основании полученной информации, решает: принять или игнорировать предупреждение. Но представьте, что охранник (миндалевидное тело) в попытках защитить вас от всего и вся внезапно становится чересчур бдительным и начинает неистово и без перерыва жать на красную кнопку. Перегруженный работой маленький клерк приходит в замешательство, ведь сообщения начинают поступать слишком часто. В результате он уже не успевает отправлять сигналы отбоя или по меньшей мере здраво решать, как поступить в ответ.

Примерно такая сцена разворачивается в вашем мозге, когда вы попадаете в «замкнутый круг тревожности». Так я называю цикл негативных мыслей, из-за которого вы чувствуете себя по уши увязшим в проблемах. Это как заевшая пластинка. Не важно, сколько рациональных аргументов вы приведете, чтобы остановить поток мыслей, — проигрыватель продолжит играть все ту же унылую мелодию круг за кругом. Например: «Я завалил экзамен. Я знаю, что завалил. Нужно было лучше готовиться. Мне нужно было больше заниматься. Я плохо учусь… Я вообще не умею справляться с тестами… Поэтому я завалил экзамен. Я знаю, что завалил… Нужно было лучше готовиться… [повторить припев четыре раза]». Одна и та же запись идет по кругу, снова и снова. Иногда цикл бывает достаточно долгим, и, чтобы дослушать до конца, требуется время. А порой запись оказывается совсем короткой, и поэтому хочется просто закричать: «А-а-а! Пожалуйста, хватит уже об этом думать!!!»

Трудно поверить, но в такие моменты ваш мозг пытается вам помочь. Когда-то в прошлом, возможно в детстве, вы научились запускать в своей голове эту программу замкнутого цикла. Вы считали, что она поможет найти ответ на волнующий вопрос. Охранник в височной доле вашего мозга решил, что, если он будет постоянно давить на красную тревожную кнопку, это поможет оперативнее разобраться с трудностями. Вот только… таким образом еще никто не решил ни одной проблемы. Немного позже ваш мозг все-таки осознал, что вам совсем не нравится находиться в замкнутом круге тревожности. Это нервирует, утомляет, вызывает головную боль или даже бессонницу. Кроме того, ваша психика поняла, что лучший способ вытащить вас из этого замкнутого круга — перебросить в другой замкнутый круг. Просто потому, что вы сами установили в своей голове программу, которая заставляет мысли двигаться только по кругу.

Вот как это работает:

Вы нервничаете из-за того, что не сдали экзамен по английскому языку. Всю ночь вы лежите и думаете, какие ответы стоило дать вместо тех, которые вы дали на самом деле; что надо стремиться к более высоким оценкам; что, наверное, преподаватель вас ненавидит и т. п.

Это продолжается настолько долго, что вам уже хочется вырваться из этого замкнутого круга и хотя бы немного успокоиться. Мозг старается выбраться из колеи, но у него нет другой программы действия. Он умеет лишь двигаться по кругу. Поэтому он просто перебрасывает ваши мысли на новый круг.

Новый круг

Вы вспоминаете, как бывший парень рассказывал, что на таком же экзамене получил «отлично». Теперь вы думаете, чем же он сейчас занимается. Может, зайти в интернет и посмотреть? Что, если он уже встречается с кем-нибудь? Почему вы вообще расстались? Почему он больше вас не любит? В любом случае, что он вообще теперь делает?