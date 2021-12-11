Как превращать случайности в возможности И почему даже неудача может помочь, если очень постараться
В издательстве «Альпина Паблишер» в декабре выходит книга «Неслучайная случайность: Как управлять удачей и что такое серендипность». В ней профессор Нью-Йоркского университета Кристиан Буш рассказывает о том, как оказаться в нужное время в нужном месте (именно это качество он называет «серендипностью»). The Village публикует отрывок из главы о том, как превращать случайности в возможности и почему не все в жизни зависит от удачи.
Подлинная твердость характера
Меня очень удивляет, когда люди рассказывают истории о внезапном успехе. В большинстве случаев успех становится результатом усердной работы и настойчивых усилий в течение многих лет. В любой момент этого пути все могло бы пойти прахом, если бы не твердость характера и упорство самого человека. Твердость — «черта характера, основанная на постоянстве усилий человека в сочетании со страстным желанием достичь цели или финального результата» — и упорство — «усердная и качественная работа» — лежат в самом сердце композиции серендипности. Они могут составлять разницу между долгосрочным успехом и тем, что выглядит как неудача.
Основатель LinkedIn Рид Хоффман, развенчивая миф о том, что некоторым людям просто везет оказаться в нужном месте в нужное время, использует в качестве примера то, что сам называет «позиционированием удачи». Конечно, правильный момент очень важен, но в основе успеха все-таки лежат страстное желание и выдержка. Возьмем пример Эвана Уильямса, основателя Twitter, Medium и Blogger, который придумал само слово «блогер». Blogger возник в удачный момент, но настоящий успех пришел благодаря твердости характера Уильямса, когда у него закончились деньги (что вообще часто происходит со стартапами).
В Sandbox мы поначалу планировали грандиозную конференцию для молодых людей, которые могут вдохновить многих, но в 2008 году ударил финансовый кризис и спонсоры вышли из проекта. Пришлось отказаться от идеи проведения конференции и вместо этого организовать мероприятия для местных сообществ. Именно так определяющей отличительной чертой Sandbox и последующих сообществ стала структура хабов, или узлов. Команде потребовалось большое упорство и множество бессонных ночей, чтобы убедиться, что Sandbox выживет. Это оказалась прекрасная возможность изменить курс и создать сплоченное сообщество по схеме снизу вверх. Теперь мы знаем, что тесные связи внутри сообщества возникают именно потому, что люди сначала объединялись в небольшие группы на более глубоком уровне и только потом собирались на более крупной конференции. Кажется очевидным, что упорство крайне важно. Но хотя мы часто твердим, что усердная работа важнее таланта, в глубине души на самом деле верим в обратное. Когда ваша идея оборачивается провалом или вы не получаете повышение, то можете подумать: «Я просто недостаточно талантлив».
Интересный эксперимент провела Чиа-Юнг Цай. Она сказала двум музыкальным экспертам, что они сейчас прослушают две записи одного и того же произведения, одну из которых создал музыкант, «упорно работающий на пути к своей мечте», а другую — тот, кого можно назвать «одаренным от природы». Оба эксперта явным образом отдали предпочтение «одаренному» музыканту. Что тут удивительного? Например, то, что оба раза звучала одна и та же запись. Анжела Дакворт в своей замечательной работе о твердости характера показывает следующее: мы склонны убеждать самих себя в том, что считаем важным работать как можно усерднее. Но когда наступают тяжелые времена, мы часто полагаем, что к ним привело отсутствие таланта. Дакворт проанализировала успешных людей из самых разных областей и показала, что на самом деле твердость характера экспоненциально важнее таланта. Получается, то, что мы себе рассказываем, может быть правдой, даже если нам на самом деле кажется, что все не так. Так что же все это значит и что нам делать?
Дакворт предполагает, что мы можем развить в себе упорство, сочетая небольшие повседневные цели, которые становятся нашими маленькими победами и дают увидеть прогресс, с большими мечтами или целями, которые имеют для нас значение и помогают сосредоточиться. Если вы объедините одно с другим, то повысите вероятность позитивного результата. Это означает, что хорошие руководители, как и хорошие родители, должны быть одновременно требовательными и поддерживающими. Леди Гага прекрасно выразила эту мысль в своей речи в 2019 году, когда получила премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню: «Если вы сейчас сидите дома на диване и смотрите телевизор, вот что я хочу сказать: это тяжелая работа. Я долго и упорно работала. И дело тут вовсе не в победе. Все дело в том, чтобы не сдаваться. Если у вас есть мечта, боритесь за нее. Для страстной мечты нужна дисциплина. Важно не то, сколько раз вас отвергают, сколько раз вы падаете и вас бьют, а то, сколько раз вы после этого встанете и храбро продолжите идти».
Продолжайте идти
Чтобы продолжать путь, порой нужна устойчивость. Робин Скотт, автор и соучредитель всемирной обучающей платформы для руководителей Apolitical, задокументировал работу группы заключенных строгого режима в Южной Африке. Многим из них никто никогда не верил. Многие никогда не чувствовали себя значимыми. Восемь заключенных хотели сделать что-то важное, чтобы компенсировать свои преступления, и они решили попытаться поддержать людей, страдающих ВИЧ в тюрьме и за ее пределами, в бедных местных общинах. Заключенные слышали, что один из социальных работников заслуживает доверия. Они попросили его помочь им начать помогать другим. Поначалу этот социальный работник решил, что подобное попросту невозможно. В тюрьме всем заправляли банды, белые и черные враждовали и даже музыкальные инструменты были под запретом. Но в конце концов он решил довериться благим намерениям этих людей.
Группа заключенных при поддержке этого социального работника связалась с одиннадцатилетним мальчиком, который болел СПИДом. Они стали помогать ему, начав шить для него новую одежду, и заслужили право посадить огород, чтобы выращивать для него еду. Мальчик всю жизнь мечтал о полетах, и тюремный социальный работник сумел найти пилота, который предложил мальчику отправиться в небо вместе с ним. Таким образом, заключенные сделали возможным осуществление самой большой мечты ребенка. Эти люди, которые назвали себя «Группой надежды», изменили жизнь десятков заключенных и сотен сирот в их городке.
Кроме выращивания продуктов питания и изготовления одежды, заключенные помогали детям, устраивая для них вечеринки в тюрьме и показывая им заботу и любовь. Для сирот посещение тюрьмы становилось самым ярким событием месяца. Добровольный кодекс поведения заключенных был настолько силен, что за последнее десятилетие в тюрьме не произошло ни одного серьезного инцидента. Между заключенными установились крепкие человеческие связи, и сироты, у которых не было близких, могли обрести настоящую семью в арестантах строгого режима. Кроме того, для сбора средств заключенные стали делать украшения из бисера и продавать их, а чувство собственного достоинства и важное значение, которые им дарит помощь сиротам, помогают чувствовать, что «они не просто создают украшения, они формируют будущее детей».
Люди, на которых возложены обязательства, становятся более ответственными и берут на себя больше обязанностей. Это, в свою очередь, делает их идеальными кандидатами на поддержание еще большей ответственности — вот такая восходящая спираль. Заключенный строгого режима, который никогда в жизни не имел возможности почувствовать, что кто-то на него полагается, теперь ощущает, что его жизнь действительно имеет значение. Этот проект определенно способствует реабилитации. Подобную ситуацию вряд ли могут пережить многие из нас, и все же часто белой полосе действительно предшествует черная.
Люди не очень любят распространяться о несчастливых периодах, но они, конечно же, происходят в жизни каждого. Так как же преодолеть невезение, чтобы со временем обратить его в удачу? Лорд Майкл Гастингс, ректор Регентского университета в Лондоне, с которым мы познакомились ранее на страницах этой книги, создает группу сверстников вокруг своих подопечных, выросших в неблагополучных районах. Он помогает им искать образцы для подражания и показывает, что правда может быть разной и что в жизни возможно все. Развив в себе эту устойчивость, его подопечный Сэм, отсидевший два года в тюрьме и освобожденный в 2007 году, в 2019-м стал одним из студентов года Лондонского колледжа управления. Ему удалось превратить невезение в положительный результат. Оставаться на верном пути Сэму помогла крепкая вера в Бога. Майкл вдохновляет своих подопечных на то, что всегда важно (и это доказали многочисленные исследования), — иметь веру в то, что наша жизнь значима, другие люди полагаются на нас и наши действия оказывают влияние на других. Есть ли в вашей жизни те, кто помогает вам так себя чувствовать, или те, кому вы можете помочь так себя ощущать?
Сегодняшняя неудача завтра может стать серендипностью
Наша оценка событий может изменяться с течением времени. Мы можем совершенно по-разному интерпретировать одно и то же событие в зависимости от условий и имеющейся информации. Но если мы остановимся, едва столкнувшись с трудностями, все это точно закончится неудачей. Мы закончим главу, не допустив других вероятных исходов. Когда организация, соучредителем которой я был, едва не обанкротилась, мне казалось, что повсюду одно невезение. Наша личная идентичность и идентичность основателей компании пошатнулась. В долгосрочной перспективе оказалось, что это было чуть ли не благословение, — уход от инвесторов и основанный на общественном управлении подход оказал положительное влияние на стабильность и долголетие организации. Но все обернулось так только после эмоциональных американских горок и только в ретроспективе. А все могло окончиться совсем иначе, если бы не упорство ключевых действующих лиц.
Я до сих пор помню тот день, когда меня исключили из средней школы. Мне предстояло не только уйти из школы и найти новую, но еще и остаться на второй год. Быть исключенным не очень-то приятно, особенно когда в душе уже есть страх быть отвергнутым и склонность чувствовать себя аутсайдером. В новой школе у меня были замечательные учителя, и все же то, что я каким-то образом сдал German Abitur (квалификация для университета), было просто чудом. С моими жалкими оценками в аттестате о среднем образовании и многочисленными «дополнительными учебными активностями» вроде добровольных презентаций в течение последнего года обучения, которые я проводил, чтобы хоть что-то написать в резюме, я подал заявки во множество университетов. Шанс мне дал Фуртвангенский университет — небольшое, но весьма процветающее учебное заведение, связанное с изучением прикладных наук. Затем я получил магистерскую и докторскую степени в Лондонской школе экономики и политических наук и в конечном итоге начал преподавать как там, так и в Нью-Йоркском университете.
Эту историю я могу рассказать двумя способами. Например, могу сказать, что после школы поступил в Фуртвангенский университет, затем в Лондонскую школу экономики и Нью-Йоркский университет, «пробиваясь наверх с небольшой долей везения». Или, что будет куда более честно, могу поделиться информацией о том, что меня отчислили и я с трудом нашел сначала среднюю школу, а затем университет, который согласился бы меня зачислить. А после всего этого я наконец очнулся, начав рассылать десятки заявок в университеты для получения магистерской степени и дистанционно получая дополнительное образование, чтобы развить всевозможные навыки. А потом снова стал рассылать заявки в десятки университетов — уже для поступления в аспирантуру. Именно поэтому Лондонская школа экономики приняла мою заявку и наконец дала толчок моей карьере.
Какое значение имеет способ рассказать свою историю? Моя нынешняя жизнь полна серендипности. Я нашел платформу, которая дает возможность сталкиваться с удачным стечением обстоятельств каждый день (кроме моих интровертных воскресений). На ранних этапах моей жизни дела обстояли иначе, и все могло бы обернуться по-другому, если бы я остановился перед первым же препятствием. Что же изменилось с тех пор? А вот что: мой подход, понимание, что в жизни есть нечто большее, и попытки продолжать путь, даже когда это становилось непросто. Я редко встречал кого-то, кто был бы удачлив в долгосрочной перспективе, не будучи при этом упорным.
Часто попаданию в цель предшествует целая россыпь промахов. Бен Грабинер, успешный лондонский предприниматель, предлагал свои идеи нескольким венчурным компаниям в столице Англии — и все идеи были отвергнуты. Но Бен не воспринял это как окончание истории, продолжив поддерживать связь с этими компаниями. Он оставался на их радаре и предпринимал все новые и новые попытки. По его словам, «он приставал к ним». В какой-то момент одна из компаний наконец обратилась к нему, впечатлившись его упорством. Не захочет ли Бен стать соучредителем одного из их новых предприятий — Platoon? Сегодня Бен является совладельцем предприятия, которое приобрела компания Apple. Он позволил всему этому произойти, потому что был настойчив и готов идти до конца, когда представилась такая возможность. Своим упорством он привел серендипность в действие.
Обложка: «Альпина Диджитал»