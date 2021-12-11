Как превращать случайности в возможности

Подлинная твердость характера

Меня очень удивляет, когда люди рассказывают истории о внезапном успехе. В большинстве случаев успех становится результатом усердной работы и настойчивых усилий в течение многих лет. В любой момент этого пути все могло бы пойти прахом, если бы не твердость характера и упорство самого человека. Твердость — «черта характера, основанная на постоянстве усилий человека в сочетании со страстным желанием достичь цели или финального результата» — и упорство — «усердная и качественная работа» — лежат в самом сердце композиции серендипности. Они могут составлять разницу между долгосрочным успехом и тем, что выглядит как неудача.

Основатель LinkedIn Рид Хоффман, развенчивая миф о том, что некоторым людям просто везет оказаться в нужном месте в нужное время, использует в качестве примера то, что сам называет «позиционированием удачи». Конечно, правильный момент очень важен, но в основе успеха все-таки лежат страстное желание и выдержка. Возьмем пример Эвана Уильямса, основателя Twitter, Medium и Blogger, который придумал само слово «блогер». Blogger возник в удачный момент, но настоящий успех пришел благодаря твердости характера Уильямса, когда у него закончились деньги (что вообще часто происходит со стартапами).

В Sandbox мы поначалу планировали грандиозную конференцию для молодых людей, которые могут вдохновить многих, но в 2008 году ударил финансовый кризис и спонсоры вышли из проекта. Пришлось отказаться от идеи проведения конференции и вместо этого организовать мероприятия для местных сообществ. Именно так определяющей отличительной чертой Sandbox и последующих сообществ стала структура хабов, или узлов. Команде потребовалось большое упорство и множество бессонных ночей, чтобы убедиться, что Sandbox выживет. Это оказалась прекрасная возможность изменить курс и создать сплоченное сообщество по схеме снизу вверх. Теперь мы знаем, что тесные связи внутри сообщества возникают именно потому, что люди сначала объединялись в небольшие группы на более глубоком уровне и только потом собирались на более крупной конференции. Кажется очевидным, что упорство крайне важно. Но хотя мы часто твердим, что усердная работа важнее таланта, в глубине души на самом деле верим в обратное. Когда ваша идея оборачивается провалом или вы не получаете повышение, то можете подумать: «Я просто недостаточно талантлив».

Интересный эксперимент провела Чиа-Юнг Цай. Она сказала двум музыкальным экспертам, что они сейчас прослушают две записи одного и того же произведения, одну из которых создал музыкант, «упорно работающий на пути к своей мечте», а другую — тот, кого можно назвать «одаренным от природы». Оба эксперта явным образом отдали предпочтение «одаренному» музыканту. Что тут удивительного? Например, то, что оба раза звучала одна и та же запись. Анжела Дакворт в своей замечательной работе о твердости характера показывает следующее: мы склонны убеждать самих себя в том, что считаем важным работать как можно усерднее. Но когда наступают тяжелые времена, мы часто полагаем, что к ним привело отсутствие таланта. Дакворт проанализировала успешных людей из самых разных областей и показала, что на самом деле твердость характера экспоненциально важнее таланта. Получается, то, что мы себе рассказываем, может быть правдой, даже если нам на самом деле кажется, что все не так. Так что же все это значит и что нам делать?

Дакворт предполагает, что мы можем развить в себе упорство, сочетая небольшие повседневные цели, которые становятся нашими маленькими победами и дают увидеть прогресс, с большими мечтами или целями, которые имеют для нас значение и помогают сосредоточиться. Если вы объедините одно с другим, то повысите вероятность позитивного результата. Это означает, что хорошие руководители, как и хорошие родители, должны быть одновременно требовательными и поддерживающими. Леди Гага прекрасно выразила эту мысль в своей речи в 2019 году, когда получила премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню: «Если вы сейчас сидите дома на диване и смотрите телевизор, вот что я хочу сказать: это тяжелая работа. Я долго и упорно работала. И дело тут вовсе не в победе. Все дело в том, чтобы не сдаваться. Если у вас есть мечта, боритесь за нее. Для страстной мечты нужна дисциплина. Важно не то, сколько раз вас отвергают, сколько раз вы падаете и вас бьют, а то, сколько раз вы после этого встанете и храбро продолжите идти».