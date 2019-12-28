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Вирус и экономическая турбулентность добавили тревожности в жизнь людей
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Психотерапевт Кирилл Шарков — о том, как не сойти с ума во время самоизоляции «Самоизоляция — отличный повод наладить отношения с собой, со своими близкими»
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