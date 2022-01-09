5 хороших привычек, которые стоит приобрести в новом году

Делить домашние дела на партии

Этот метод описала в своей книге «Ленивая гениальная мама» Кендра Адачи — автор популярного подкаста о том, как проще справляться с делами. Его суть в том, чтобы вместо многократного повторения одной операции сгруппировать их так, чтобы делать все одновременно. Среди прочего на партии можно разделить стирку, уборку и приготовление обедов с собой для домашних.