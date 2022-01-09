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Хорошая привычка9 января 2022

5 хороших привычек, которые стоит приобрести в новом году

5 хороших привычек, которые стоит приобрести в новом году
АвторАнна Соколова

В прошлом году мы продолжали выпускать материалы рубрики «Хорошая привычка», вспоминаем самые интересные из них и рассказываем, какие новые и полезные привычки стоит внедрить в свою жизнь в новом году.

Развивать выносливость

У выносливости есть разные компоненты: бывает силовая выносливость, функциональная и кардиореспираторная. Развитие каждого из них поможет вам улучшить состояние здоровья и физическую форму.

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Придерживаться принципа «сначала заплати себе»

Такое правило популяризовал инвестор Роберт Кийосаки в своей книге «Богатый папа, бедный папа». Смысл заключается в том, что после получения дохода нужно сначала направить часть денег на сбережения и инвестиции, заплатить себе в будущем, а уже потом тратить деньги на все остальное.

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Спать хотя бы семь часов каждую ночь

Плохая новость для тех, кто в каникулы решил отоспаться за весь прошлый год: так не бывает. Чтобы восстанавливать силы, нужно достаточно спать каждую ночь — не меньше семи часов в сутки.

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Делить домашние дела на партии

Этот метод описала в своей книге «Ленивая гениальная мама» Кендра Адачи — автор популярного подкаста о том, как проще справляться с делами. Его суть в том, чтобы вместо многократного повторения одной операции сгруппировать их так, чтобы делать все одновременно. Среди прочего на партии можно разделить стирку, уборку и приготовление обедов с собой для домашних.

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Регулярно обновлять резюме

Важное дело, которому можно посвятить немного времени в праздники. Если вы давно не перечитывали и не обновляли ваше резюме, стоит это сделать и повторять регулярно. Это не только поможет привлечь работодателей, но и отметить свои новые достижения.

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Фотографии: обложка – Pixel-Shot – stock.adobe.com, 1 – wellphotostock.adobe.com, 2 – vladdeepstock.adobe.com, 3 – stanislav_uvarovstock.adobe.com

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