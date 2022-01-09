5 хороших привычек, которые стоит приобрести в новом году
В прошлом году мы продолжали выпускать материалы рубрики «Хорошая привычка», вспоминаем самые интересные из них и рассказываем, какие новые и полезные привычки стоит внедрить в свою жизнь в новом году.
Развивать выносливость
У выносливости есть разные компоненты: бывает силовая выносливость, функциональная и кардиореспираторная. Развитие каждого из них поможет вам улучшить состояние здоровья и физическую форму.Подробнее
Придерживаться принципа «сначала заплати себе»
Такое правило популяризовал инвестор Роберт Кийосаки в своей книге «Богатый папа, бедный папа». Смысл заключается в том, что после получения дохода нужно сначала направить часть денег на сбережения и инвестиции, заплатить себе в будущем, а уже потом тратить деньги на все остальное.Подробнее
Спать хотя бы семь часов каждую ночь
Плохая новость для тех, кто в каникулы решил отоспаться за весь прошлый год: так не бывает. Чтобы восстанавливать силы, нужно достаточно спать каждую ночь — не меньше семи часов в сутки.Подробнее
Делить домашние дела на партии
Этот метод описала в своей книге «Ленивая гениальная мама» Кендра Адачи — автор популярного подкаста о том, как проще справляться с делами. Его суть в том, чтобы вместо многократного повторения одной операции сгруппировать их так, чтобы делать все одновременно. Среди прочего на партии можно разделить стирку, уборку и приготовление обедов с собой для домашних.Подробнее
Регулярно обновлять резюме
Важное дело, которому можно посвятить немного времени в праздники. Если вы давно не перечитывали и не обновляли ваше резюме, стоит это сделать и повторять регулярно. Это не только поможет привлечь работодателей, но и отметить свои новые достижения.Подробнее
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