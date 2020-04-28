Пилатес, кардио и растяжка: На ВДНХ запустят серию бесплатных тренировок
С соблюдением социальной дистанции
Пилатес, кардио и растяжка: На ВДНХ запустят серию бесплатных тренировок С соблюдением социальной дистанции
Кроссовки из переработанных материалов Reebok
Спортивная марка запустила более экологичную коллекцию
Кроссовки из переработанных материалов Reebok Спортивная марка запустила более экологичную коллекцию
Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами
Кроме того, организаторы устроят благотворительный «Добрый велозаезд»
Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами Кроме того, организаторы устроят благотворительный «Добрый велозаезд»
Каким будет прозрачный дворец единоборств в «Лужниках» Здание откроют осенью 2021 года
Ввести налоговые льготы для родителей, чьи дети занимаются спортом
Родители смогут вернуть до 50 тысяч рублей в год
Ввести налоговые льготы для родителей, чьи дети занимаются спортом
Родители смогут вернуть до 50 тысяч рублей в год
В парках Москвы начнутся бесплатные занятия йогой Понадобится только коврик
Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны Если вы хотите вернуться к офлайн-тренировкам в условиях эпидемии
Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат
Гулять можно по сложному, даже для Собянина, графику
Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат Гулять можно по сложному, даже для Собянина, графику
Россияне активно покупают велосипеды Спрос на них вырос больше, чем на треть
Почему сериал о Майкле Джордане The Last Dance стал самой популярной документалкой в мире Джордан снова попытался доказать всем, что он лучший. И у него снова получилось
Одежда для спорта и комфортной самоизоляции от Nnedre и «Спортивной секции»
Футболки, легинсы и худи из мягкого хлопка
Одежда для спорта и комфортной самоизоляции от Nnedre и «Спортивной секции» Футболки, легинсы и худи из мягкого хлопка
Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье
Занятия бесплатные и без привязки ко времени