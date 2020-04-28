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Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
Промо
Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка И другие стартапы от школьников и студентов
Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
Промо

Церковь в смартфоне, органайзер аптечки, умная футболка
И другие стартапы от школьников и студентов

Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями
Спецпроект
Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями
Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями
Спецпроект

Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями

Тело + сознание: Почему одно не работает без другого
Спецпроект
Тело + сознание: Почему одно не работает без другого И почему важно, чтобы тренировки были комплексными
Тело + сознание: Почему одно не работает без другого
Спецпроект

Тело + сознание: Почему одно не работает без другого
И почему важно, чтобы тренировки были комплексными

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
СПЕЦПРОЕКТ
Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет И какой вид активности выбрать для себя
Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
СПЕЦПРОЕКТ

Ты в клубе: Почему спорт действительно объединяет
И какой вид активности выбрать для себя

Пилатес, кардио и растяжка: На ВДНХ запустят серию бесплатных тренировок

С соблюдением социальной дистанции

Пилатес, кардио и растяжка: На ВДНХ запустят серию бесплатных тренировок
С соблюдением социальной дистанции

Кроссовки из переработанных материалов Reebok

Спортивная марка запустила более экологичную коллекцию

Кроссовки из переработанных материалов Reebok
Спортивная марка запустила более экологичную коллекцию

Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами

Кроме того, организаторы устроят благотворительный «Добрый велозаезд»

Московский велофестиваль пройдет в формате онлайн-марафона с призами
Кроме того, организаторы устроят благотворительный «Добрый велозаезд»

Каким будет прозрачный дворец единоборств в «Лужниках»

Здание откроют осенью 2021 года

Каким будет прозрачный дворец единоборств в «Лужниках»
Здание откроют осенью 2021 года

Ввести налоговые льготы для родителей, чьи дети занимаются спортом

Родители смогут вернуть до 50 тысяч рублей в год

Ввести налоговые льготы для родителей, чьи дети занимаются спортом
Родители смогут вернуть до 50 тысяч рублей в год

В парках Москвы начнутся бесплатные занятия йогой

Понадобится только коврик

В парках Москвы начнутся бесплатные занятия йогой
Понадобится только коврик

Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны
Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны Если вы хотите вернуться к офлайн-тренировкам в условиях эпидемии
Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны

Как обезопасить себя при походе в фитнес-центры и бассейны
Если вы хотите вернуться к офлайн-тренировкам в условиях эпидемии

Редакция тестирует онлайн-тренировки
Редакция тестирует онлайн-тренировки Вернемся ли мы в зал после карантина?
Редакция тестирует онлайн-тренировки

Редакция тестирует онлайн-тренировки
Вернемся ли мы в зал после карантина?

Вредно ли заниматься спортом в маске?
Вредно ли заниматься спортом в маске? И есть ли в ней толк на прогулке
Вредно ли заниматься спортом в маске?

Вредно ли заниматься спортом в маске?
И есть ли в ней толк на прогулке

Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат

Гулять можно по сложному, даже для Собянина, графику

Пропускной режим в Москве продлили до 14 июня. Зато откроются парки и заработает велопрокат
Гулять можно по сложному, даже для Собянина, графику

Россияне активно покупают велосипеды

Спрос на них вырос больше, чем на треть

Россияне активно покупают велосипеды
Спрос на них вырос больше, чем на треть

Почему сериал о Майкле Джордане The Last Dance стал самой популярной документалкой в мире
Почему сериал о Майкле Джордане The Last Dance стал самой популярной документалкой в мире Джордан снова попытался доказать всем, что он лучший. И у него снова получилось
Почему сериал о Майкле Джордане The Last Dance стал самой популярной документалкой в мире

Почему сериал о Майкле Джордане The Last Dance стал самой популярной документалкой в мире
Джордан снова попытался доказать всем, что он лучший. И у него снова получилось

Одежда для спорта и комфортной самоизоляции от Nnedre и «Спортивной секции»

Футболки, легинсы и худи из мягкого хлопка

Одежда для спорта и комфортной самоизоляции от Nnedre и «Спортивной секции»
Футболки, легинсы и худи из мягкого хлопка

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье

Занятия бесплатные и без привязки ко времени

Brain&Fitness: Политех и World Class запустили тренировки и лекции о здоровье
Занятия бесплатные и без привязки ко времени

Возле бассейна «Чайка» появится современный спортцентр с панорамным рестораном

Власти решили довести до ума долгострой в Турчаниновом переулке

Возле бассейна «Чайка» появится современный спортцентр с панорамным рестораном
Власти решили довести до ума долгострой в Турчаниновом переулке

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