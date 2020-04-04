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История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером «Частый вопрос хейтеров: почему ты не уходишь, раз так тяжело?»
Личный опыт
История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером «Частый вопрос хейтеров: почему ты не уходишь, раз так тяжело?»
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Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне За год и 250 тысяч рублей
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Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне За год и 250 тысяч рублей
Истории
«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных силВзрывающийся танк, защитная мана Богоматери и африканский грув
Истории
«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил Взрывающийся танк, защитная мана Богоматери и африканский грув
Люди в городе
Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте«Странная внешность привлекает таких же странных людей»
Люди в городе
Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте «Странная внешность привлекает таких же странных людей»
Личный опыт
«Меня не взяли на работу из-за внешности»Москвичку отказались принять на должность менеджера по закупкам, потому что она «похожа на запойного алкоголика»
Личный опыт
«Меня не взяли на работу из-за внешности» Москвичку отказались принять на должность менеджера по закупкам, потому что она «похожа на запойного алкоголика»
Личный опыт
Дневник фотографа, которая пошла работать курьером«Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»
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Дневник фотографа, которая пошла работать курьером «Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»
Личный опыт
Анализ моей мамы показал коронавирус. Теперь вся наша коммуналка сидит на карантине Жильцы 10-комнатной квартиры третью неделю не могут дождаться результатов тестов
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Анализ моей мамы показал коронавирус. Теперь вся наша коммуналка сидит на карантине Жильцы 10-комнатной квартиры третью неделю не могут дождаться результатов тестов
Личный опыт
Как работают те, кому нельзя сидеть домаВрачи, курьеры, полицейские и рестораторы — как изменилась жизнь этих людей
Личный опыт
Как работают те, кому нельзя сидеть дома Врачи, курьеры, полицейские и рестораторы — как изменилась жизнь этих людей
Личный опыт
«Мой муж скончался в разгар пандемии COVID-19. В больнице его тело не выдают и требуют кремировать»Почему родственники не могут получить точную информацию о том, что стало причиной смерти их близких
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«Мой муж скончался в разгар пандемии COVID-19. В больнице его тело не выдают и требуют кремировать» Почему родственники не могут получить точную информацию о том, что стало причиной смерти их близких
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«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне»Побег из подмосковной поликлиники, консультация по WhatsApp и двухмесячная изоляция в деревне
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Личные финансы
Как богатые и бедные горожане проводят карантинМиллионер, девушка с приличной московской зарплатой и студент рассказали об опыте самоизоляции
Личные финансы
Как богатые и бедные горожане проводят карантин Миллионер, девушка с приличной московской зарплатой и студент рассказали об опыте самоизоляции
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Я провожу велоэкскурсии по «чумному» Петербургу «Ребята из Москвы приехали специально, чтобы посмотреть опустевший город»
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«Я работала в неотложке, а теперь заболела»Копеечные доплаты, опасные вызовы и вранье пациентов
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«Я работала в неотложке, а теперь заболела» Копеечные доплаты, опасные вызовы и вранье пациентов
Личный опыт
Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест
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Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест
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«Я сходил на онлайн-митинг» «Люди устали сидеть без работы и денег»
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«Я полицейский, который проверял всех у входа в метро»Погоня за бабушками, отсутствие инструкций и неработающие QR-коды
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«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию»Что настоящий космонавт думает о нытье во время карантина
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«Мы поженились онлайн»Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате
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«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенкомРассказывает создательница игрового детского сада
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«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком Рассказывает создательница игрового детского сада
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«Как я лечился от коронавируса в Коммунарке»Опыт одного из первых вылечившихся пациентов в России
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