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История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером
Личный опыт
История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером «Частый вопрос хейтеров: почему ты не уходишь, раз так тяжело?»
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История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером
Личный опыт

История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером «Частый вопрос хейтеров: почему ты не уходишь, раз так тяжело?»

Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне
Город
Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне За год и 250 тысяч рублей
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Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне
Город

Как Даниэль Лурье восстановил исторический тамбур в доме на Петроградской стороне За год и 250 тысяч рублей

«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил
Истории
«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных силВзрывающийся танк, защитная мана Богоматери и африканский грув
6
«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил
Истории

«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил Взрывающийся танк, защитная мана Богоматери и африканский грув

Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте
Люди в городе
Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте«Странная внешность привлекает таких же странных людей»
6
Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте
Люди в городе

Женщины с альбинизмом — о карьере, комплексах и красоте «Странная внешность привлекает таких же странных людей»

«Меня не взяли на работу из-за внешности»
Личный опыт
«Меня не взяли на работу из-за внешности»Москвичку отказались принять на должность менеджера по закупкам, потому что она «похожа на запойного алкоголика»
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«Меня не взяли на работу из-за внешности»
Личный опыт

«Меня не взяли на работу из-за внешности» Москвичку отказались принять на должность менеджера по закупкам, потому что она «похожа на запойного алкоголика»

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером
Личный опыт

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером«Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»

Личный опыт

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером «Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»

Анализ моей мамы показал коронавирус. Теперь вся наша коммуналка сидит на карантине
Личный опыт
Анализ моей мамы показал коронавирус. Теперь вся наша коммуналка сидит на карантине Жильцы 10-комнатной квартиры третью неделю не могут дождаться результатов тестов
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Анализ моей мамы показал коронавирус. Теперь вся наша коммуналка сидит на карантине
Личный опыт

Анализ моей мамы показал коронавирус. Теперь вся наша коммуналка сидит на карантине Жильцы 10-комнатной квартиры третью неделю не могут дождаться результатов тестов

Как работают те, кому нельзя сидеть дома
Личный опыт
Как работают те, кому нельзя сидеть домаВрачи, курьеры, полицейские и рестораторы — как изменилась жизнь этих людей
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Как работают те, кому нельзя сидеть дома
Личный опыт

Как работают те, кому нельзя сидеть дома Врачи, курьеры, полицейские и рестораторы — как изменилась жизнь этих людей

«Мой муж скончался в разгар пандемии COVID-19. В больнице его тело не выдают и требуют кремировать»
Личный опыт
«Мой муж скончался в разгар пандемии COVID-19. В больнице его тело не выдают и требуют кремировать»Почему родственники не могут получить точную информацию о том, что стало причиной смерти их близких
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«Мой муж скончался в разгар пандемии COVID-19. В больнице его тело не выдают и требуют кремировать»
Личный опыт

«Мой муж скончался в разгар пандемии COVID-19. В больнице его тело не выдают и требуют кремировать» Почему родственники не могут получить точную информацию о том, что стало причиной смерти их близких

«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне»
Личный опыт
«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне»Побег из подмосковной поликлиники, консультация по WhatsApp и двухмесячная изоляция в деревне
14
«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне»
Личный опыт

«Мы не смогли сдать тест на коронавирус и лечились от пневмонии в деревне» Побег из подмосковной поликлиники, консультация по WhatsApp и двухмесячная изоляция в деревне

Как богатые и бедные горожане проводят карантин
Личные финансы
Как богатые и бедные горожане проводят карантинМиллионер, девушка с приличной московской зарплатой и студент рассказали об опыте самоизоляции
18
Как богатые и бедные горожане проводят карантин
Личные финансы

Как богатые и бедные горожане проводят карантин Миллионер, девушка с приличной московской зарплатой и студент рассказали об опыте самоизоляции

Я провожу велоэкскурсии по «чумному» Петербургу
Личный опыт

Я провожу велоэкскурсии по «чумному» Петербургу «Ребята из Москвы приехали специально, чтобы посмотреть опустевший город»

Личный опыт

Я провожу велоэкскурсии по «чумному» Петербургу «Ребята из Москвы приехали специально, чтобы посмотреть опустевший город»

«Я работала в неотложке, а теперь заболела»
Личный опыт
«Я работала в неотложке, а теперь заболела»Копеечные доплаты, опасные вызовы и вранье пациентов
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«Я работала в неотложке, а теперь заболела»
Личный опыт

«Я работала в неотложке, а теперь заболела» Копеечные доплаты, опасные вызовы и вранье пациентов

Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек
Личный опыт
Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест
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Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек
Личный опыт

Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест

«Я сходил на онлайн-митинг»
Личный опыт
«Я сходил на онлайн-митинг»«Люди устали сидеть без работы и денег»
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«Я сходил на онлайн-митинг»
Личный опыт

«Я сходил на онлайн-митинг» «Люди устали сидеть без работы и денег»

«Я полицейский, который проверял всех у входа в метро»
Личный опыт
«Я полицейский, который проверял всех у входа в метро»Погоня за бабушками, отсутствие инструкций и неработающие QR-коды
46
«Я полицейский, который проверял всех у входа в метро»
Личный опыт

«Я полицейский, который проверял всех у входа в метро» Погоня за бабушками, отсутствие инструкций и неработающие QR-коды

«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию»
Личный опыт
«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию»Что настоящий космонавт думает о нытье во время карантина
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«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию»
Личный опыт

«Я только вернулся из космоса и попал в самоизоляцию» Что настоящий космонавт думает о нытье во время карантина

«Мы поженились онлайн»
Личный опыт
«Мы поженились онлайн»Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате
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«Мы поженились онлайн»
Личный опыт

«Мы поженились онлайн» Музыка из «Шрека» в пустом ЗАГСе, букет в виде эмодзи и свадебные гулянья в видеочате

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком
Личный опыт

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенкомРассказывает создательница игрового детского сада

Личный опыт

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком Рассказывает создательница игрового детского сада

«Как я лечился от коронавируса в Коммунарке»
Личный опыт
«Как я лечился от коронавируса в Коммунарке»Опыт одного из первых вылечившихся пациентов в России
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«Как я лечился от коронавируса в Коммунарке»
Личный опыт

«Как я лечился от коронавируса в Коммунарке» Опыт одного из первых вылечившихся пациентов в России

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