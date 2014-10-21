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Katerina Berezina
На сайте с 8 августа 2014
Менеджмент
За что российскую рекламу наградили в КаннахThe Village вместе с экспертом проанализировал рекламные проекты, которые в этом году получили «Каннских львов»
Менеджмент
За что российскую рекламу наградили в Каннах The Village вместе с экспертом проанализировал рекламные проекты, которые в этом году получили «Каннских львов»
Сделал сам
Как заработать на доставке раковАндрей Смирнов решил заняться продажей живых и варёных раков. Теперь его товар можно увидеть в московских барах и аккаунтах Instagram
Сделал сам
Как заработать на доставке раков Андрей Смирнов решил заняться продажей живых и варёных раков. Теперь его товар можно увидеть в московских барах и аккаунтах Instagram
Финансы
Как избежать проблем при регистрации на рейсThe Village узнал, как подготовиться к регистрации в аэропорту, чтобы избежать лишних расходов, штрафов и других неприятностей
Финансы
Как избежать проблем при регистрации на рейс The Village узнал, как подготовиться к регистрации в аэропорту, чтобы избежать лишних расходов, штрафов и других неприятностей
Менеджмент
Чего ждать от интернет-пользователей утром, днём и вечеромСервис «Фламп» выяснил, как меняется настроение и активность комментаторов в интернете в зависимости от времени суток
Менеджмент
Чего ждать от интернет-пользователей утром, днём и вечером Сервис «Фламп» выяснил, как меняется настроение и активность комментаторов в интернете в зависимости от времени суток
Финансы
Как обманывают покупателей в интернетеСпециалист компании Groupon рассказывает о том, как выявить мошенников, которые предлагают некачественные товары и услуги в интернете
Финансы
Как обманывают покупателей в интернете Специалист компании Groupon рассказывает о том, как выявить мошенников, которые предлагают некачественные товары и услуги в интернете
Финансы
Что будет, если не платить ипотекуThe Village узнал у банкира и юриста, что может случиться с теми, кому выплаты по ипотечному кредиту стали не по карману
Финансы
Что будет, если не платить ипотеку The Village узнал у банкира и юриста, что может случиться с теми, кому выплаты по ипотечному кредиту стали не по карману
Работа
Как ведут себя сотрудники при увольненииВсё чаще работников пытаются сократить без выходного пособия. The Village выяснил, что в этом случае делают сотрудники и к чему это приводит
Работа
Как ведут себя сотрудники при увольнении Всё чаще работников пытаются сократить без выходного пособия. The Village выяснил, что в этом случае делают сотрудники и к чему это приводит
Менеджмент
Как компании переманивают сотрудников у конкурентовThe Village узнал, каких сотрудников чаще всего пытаются переманить от конкурентов и как компаниям это удаётся
Менеджмент
Как компании переманивают сотрудников у конкурентов The Village узнал, каких сотрудников чаще всего пытаются переманить от конкурентов и как компаниям это удаётся
Менеджмент
Как производители водки открывали детский магазинДиректор интернет-магазина «Мамагазин» Марина Погодина рассказала The Village, как производители водки изучали рынок детских товаров и что в итоге получилось
Менеджмент
Как производители водки открывали детский магазин Директор интернет-магазина «Мамагазин» Марина Погодина рассказала The Village, как производители водки изучали рынок детских товаров и что в итоге получилось
Менеджмент
Как найти хороших продавцовThe Village узнал у представителей российских компаний, как им удаётся заполучить в свои ряды хороших специалистов по продажам
Менеджмент
Как найти хороших продавцов The Village узнал у представителей российских компаний, как им удаётся заполучить в свои ряды хороших специалистов по продажам
Работа
Как в российских компаниях встречают новичковИгра «Агитационный плакат», письмо от директора и день работы в супермаркете — The Village узнал, как компании адаптируют к работе новых сотрудников
Работа
Как в российских компаниях встречают новичков Игра «Агитационный плакат», письмо от директора и день работы в супермаркете — The Village узнал, как компании адаптируют к работе новых сотрудников
Комментарий
Юрист — о требовании Роскомнадзора не публиковать карикатуры на религиозных деятелейThe Village выяснил у юриста, правомерны ли рекомендации ведомства об ограничении публикации изображений религиозных деятелей
Комментарий
Юрист — о требовании Роскомнадзора не публиковать карикатуры на религиозных деятелей The Village выяснил у юриста, правомерны ли рекомендации ведомства об ограничении публикации изображений религиозных деятелей
Менеджмент
Кому придётся выйти на работу в праздникиПраздники в 2015 году продлятся до 11 января, но не у всех получится отдохнуть так долго. The Village узнал у руководителей компаний, кого они заставят работать в выходные
Менеджмент
Кому придётся выйти на работу в праздники Праздники в 2015 году продлятся до 11 января, но не у всех получится отдохнуть так долго. The Village узнал у руководителей компаний, кого они заставят работать в выходные
Сделал сам
Как заработать на необычных аквариумахЕгор Войтенков и Александр Милицин бросили работу в крупных корпорациях, чтобы продавать наборы для выращивания грибов и цветочные горшки со встроенными аквариумами
Сделал сам
Как заработать на необычных аквариумах Егор Войтенков и Александр Милицин бросили работу в крупных корпорациях, чтобы продавать наборы для выращивания грибов и цветочные горшки со встроенными аквариумами
Сделал сам
Как заработать на доставке визОснователи сервиса VisaToHome решили заработать на нежелании занятых людей ездить в визовые центры — за полтора года они помогли оформить 7 тысяч виз
Сделал сам
Как заработать на доставке виз Основатели сервиса VisaToHome решили заработать на нежелании занятых людей ездить в визовые центры — за полтора года они помогли оформить 7 тысяч виз
Производственный процесс
Как делают колуThe Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. На этот раз мы отправились на крупнейший в Европе завод PepsiСo, чтобы выяснить, как там делают колу
Производственный процесс
Как делают колу The Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. На этот раз мы отправились на крупнейший в Европе завод PepsiСo, чтобы выяснить, как там делают колу
Работа
Как не облажаться на корпоративеДрака с коллегами, раздевание новичков и тосты «Крым наш» — The Village выяснил, какие неприятные истории могут случиться на корпоративе и как в них не попасть
Работа
Как не облажаться на корпоративе Драка с коллегами, раздевание новичков и тосты «Крым наш» — The Village выяснил, какие неприятные истории могут случиться на корпоративе и как в них не попасть
Офис
Как работают в DisneyБилеты в Disneyland, обед с генеральным директором и «Чайная» вместо кухни — The Village побывал в московском головном офисе The Walt Disney Company и узнал, как там работают
Офис
Как работают в Disney Билеты в Disneyland, обед с генеральным директором и «Чайная» вместо кухни — The Village побывал в московском головном офисе The Walt Disney Company и узнал, как там работают
Производственный процесс
Как делают игрушкиThe Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол
Производственный процесс
Как делают игрушки The Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол
Сделал сам
Как менеджеры «Газпрома» стали продавать странные духиИлья Волков и Александр Лушин бросили работу в газовой корпорации, чтобы продавать духи с ароматами земли, плесени или пыли
Сделал сам