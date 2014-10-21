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Katerina Berezina

На сайте с 8 августа 2014

Комментарии14
Темы0
Посты214
Коротко0
За что российскую рекламу наградили в Каннах
Менеджмент
За что российскую рекламу наградили в КаннахThe Village вместе с экспертом проанализировал рекламные проекты, которые в этом году получили «Каннских львов»
3
За что российскую рекламу наградили в Каннах
Менеджмент

За что российскую рекламу наградили в Каннах The Village вместе с экспертом проанализировал рекламные проекты, которые в этом году получили «Каннских львов»

Как заработать на доставке раков
Сделал сам
Как заработать на доставке раковАндрей Смирнов решил заняться продажей живых и варёных раков. Теперь его товар можно увидеть в московских барах и аккаунтах Instagram
8
Как заработать на доставке раков
Сделал сам

Как заработать на доставке раков Андрей Смирнов решил заняться продажей живых и варёных раков. Теперь его товар можно увидеть в московских барах и аккаунтах Instagram

Как избежать проблем при регистрации на рейс
Финансы
Как избежать проблем при регистрации на рейсThe Village узнал, как подготовиться к регистрации в аэропорту, чтобы избежать лишних расходов, штрафов и других неприятностей
23
Как избежать проблем при регистрации на рейс
Финансы

Как избежать проблем при регистрации на рейс The Village узнал, как подготовиться к регистрации в аэропорту, чтобы избежать лишних расходов, штрафов и других неприятностей

Чего ждать от интернет-пользователей утром, днём и вечером
Менеджмент
Чего ждать от интернет-пользователей утром, днём и вечеромСервис «Фламп» выяснил, как меняется настроение и активность комментаторов в интернете в зависимости от времени суток
3
Чего ждать от интернет-пользователей утром, днём и вечером
Менеджмент

Чего ждать от интернет-пользователей утром, днём и вечером Сервис «Фламп» выяснил, как меняется настроение и активность комментаторов в интернете в зависимости от времени суток

Как обманывают покупателей в интернете
Финансы
Как обманывают покупателей в интернетеСпециалист компании Groupon рассказывает о том, как выявить мошенников, которые предлагают некачественные товары и услуги в интернете
7
Как обманывают покупателей в интернете
Финансы

Как обманывают покупателей в интернете Специалист компании Groupon рассказывает о том, как выявить мошенников, которые предлагают некачественные товары и услуги в интернете

Что будет, если не платить ипотеку
Финансы
Что будет, если не платить ипотекуThe Village узнал у банкира и юриста, что может случиться с теми, кому выплаты по ипотечному кредиту стали не по карману
13
Что будет, если не платить ипотеку
Финансы

Что будет, если не платить ипотеку The Village узнал у банкира и юриста, что может случиться с теми, кому выплаты по ипотечному кредиту стали не по карману

Как ведут себя сотрудники при увольнении
Работа
Как ведут себя сотрудники при увольненииВсё чаще работников пытаются сократить без выходного пособия. The Village выяснил, что в этом случае делают сотрудники и к чему это приводит
18
Как ведут себя сотрудники при увольнении
Работа

Как ведут себя сотрудники при увольнении Всё чаще работников пытаются сократить без выходного пособия. The Village выяснил, что в этом случае делают сотрудники и к чему это приводит

Как компании переманивают сотрудников у конкурентов
Менеджмент
Как компании переманивают сотрудников у конкурентовThe Village узнал, каких сотрудников чаще всего пытаются переманить от конкурентов и как компаниям это удаётся
5
Как компании переманивают сотрудников у конкурентов
Менеджмент

Как компании переманивают сотрудников у конкурентов The Village узнал, каких сотрудников чаще всего пытаются переманить от конкурентов и как компаниям это удаётся

Как производители водки открывали детский магазин
Менеджмент
Как производители водки открывали детский магазинДиректор интернет-магазина «Мамагазин» Марина Погодина рассказала The Village, как производители водки изучали рынок детских товаров и что в итоге получилось
14
Как производители водки открывали детский магазин
Менеджмент

Как производители водки открывали детский магазин Директор интернет-магазина «Мамагазин» Марина Погодина рассказала The Village, как производители водки изучали рынок детских товаров и что в итоге получилось

Как найти хороших продавцов
Менеджмент
Как найти хороших продавцовThe Village узнал у представителей российских компаний, как им удаётся заполучить в свои ряды хороших специалистов по продажам
14
Как найти хороших продавцов
Менеджмент

Как найти хороших продавцов The Village узнал у представителей российских компаний, как им удаётся заполучить в свои ряды хороших специалистов по продажам

Как в российских компаниях встречают новичков
Работа
Как в российских компаниях встречают новичковИгра «Агитационный плакат», письмо от директора и день работы в супермаркете — The Village узнал, как компании адаптируют к работе новых сотрудников
20
Как в российских компаниях встречают новичков
Работа

Как в российских компаниях встречают новичков Игра «Агитационный плакат», письмо от директора и день работы в супермаркете — The Village узнал, как компании адаптируют к работе новых сотрудников

Юрист — о требовании Роскомнадзора не публиковать карикатуры на религиозных деятелей
Комментарий
Юрист — о требовании Роскомнадзора не публиковать карикатуры на религиозных деятелейThe Village выяснил у юриста, правомерны ли рекомендации ведомства об ограничении публикации изображений религиозных деятелей
2
Юрист — о требовании Роскомнадзора не публиковать карикатуры на религиозных деятелей
Комментарий

Юрист — о требовании Роскомнадзора не публиковать карикатуры на религиозных деятелей The Village выяснил у юриста, правомерны ли рекомендации ведомства об ограничении публикации изображений религиозных деятелей

Кому придётся выйти на работу в праздники
Менеджмент
Кому придётся выйти на работу в праздникиПраздники в 2015 году продлятся до 11 января, но не у всех получится отдохнуть так долго. The Village узнал у руководителей компаний, кого они заставят работать в выходные
4
Кому придётся выйти на работу в праздники
Менеджмент

Кому придётся выйти на работу в праздники Праздники в 2015 году продлятся до 11 января, но не у всех получится отдохнуть так долго. The Village узнал у руководителей компаний, кого они заставят работать в выходные

Как заработать на необычных аквариумах
Сделал сам
Как заработать на необычных аквариумахЕгор Войтенков и Александр Милицин бросили работу в крупных корпорациях, чтобы продавать наборы для выращивания грибов и цветочные горшки со встроенными аквариумами
12
Как заработать на необычных аквариумах
Сделал сам

Как заработать на необычных аквариумах Егор Войтенков и Александр Милицин бросили работу в крупных корпорациях, чтобы продавать наборы для выращивания грибов и цветочные горшки со встроенными аквариумами

Как заработать на доставке виз
Сделал сам
Как заработать на доставке визОснователи сервиса VisaToHome решили заработать на нежелании занятых людей ездить в визовые центры — за полтора года они помогли оформить 7 тысяч виз
34
Как заработать на доставке виз
Сделал сам

Как заработать на доставке виз Основатели сервиса VisaToHome решили заработать на нежелании занятых людей ездить в визовые центры — за полтора года они помогли оформить 7 тысяч виз

Как делают колу
Производственный процесс
Как делают колуThe Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. На этот раз мы отправились на крупнейший в Европе завод PepsiСo, чтобы выяснить, как там делают колу
22
Как делают колу
Производственный процесс

Как делают колу The Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. На этот раз мы отправились на крупнейший в Европе завод PepsiСo, чтобы выяснить, как там делают колу

Как не облажаться на корпоративе
Работа
Как не облажаться на корпоративеДрака с коллегами, раздевание новичков и тосты «Крым наш» — The Village выяснил, какие неприятные истории могут случиться на корпоративе и как в них не попасть
15
Как не облажаться на корпоративе
Работа

Как не облажаться на корпоративе Драка с коллегами, раздевание новичков и тосты «Крым наш» — The Village выяснил, какие неприятные истории могут случиться на корпоративе и как в них не попасть

Как работают в Disney
Офис
Как работают в DisneyБилеты в Disneyland, обед с генеральным директором и «Чайная» вместо кухни — The Village побывал в московском головном офисе The Walt Disney Company и узнал, как там работают
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Как работают в Disney
Офис

Как работают в Disney Билеты в Disneyland, обед с генеральным директором и «Чайная» вместо кухни — The Village побывал в московском головном офисе The Walt Disney Company и узнал, как там работают

Как делают игрушки
Производственный процесс

Как делают игрушкиThe Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол

Производственный процесс

Как делают игрушки The Village продолжает узнавать, как делают разные вещи. В этот раз мы решили посмотреть на производство одной из старейших российских фабрик игрушек «Весна» в Кирове и рассказать, как делают кукол

Как менеджеры «Газпрома» стали продавать странные духи
Сделал сам
Как менеджеры «Газпрома» стали продавать странные духиИлья Волков и Александр Лушин бросили работу в газовой корпорации, чтобы продавать духи с ароматами земли, плесени или пыли
40
Как менеджеры «Газпрома» стали продавать странные духи
Сделал сам

Как менеджеры «Газпрома» стали продавать странные духи Илья Волков и Александр Лушин бросили работу в газовой корпорации, чтобы продавать духи с ароматами земли, плесени или пыли

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