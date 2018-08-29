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«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия
Фильмы недели
«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилияХит проката — и это заслуженно
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«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия
Фильмы недели

«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия Хит проката — и это заслуженно

Новости

Премьера фильма о Lil Peep пройдет в середине ноября

В годовщину смерти рэпера

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Новости

Премьера фильма о Lil Peep пройдет в середине ноября В годовщину смерти рэпера

Валерия Гай Германика: «Я живу в стране халтурщиков»
Кино
Валерия Гай Германика: «Я живу в стране халтурщиков» Режиссер — о своем новом фильме «Мысленный волк», потенциальной миграции и диалоге с Богом
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Валерия Гай Германика: «Я живу в стране халтурщиков»
Кино

Валерия Гай Германика: «Я живу в стране халтурщиков» Режиссер — о своем новом фильме «Мысленный волк», потенциальной миграции и диалоге с Богом

Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция»
Премьера
Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция»«Bass Boosted» — песня с нового альбома московско-екатеринбургской группы, который выйдет в ноябре
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Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция»
Премьера

Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция» «Bass Boosted» — песня с нового альбома московско-екатеринбургской группы, который выйдет в ноябре

«Джокер» и другие новые фильмы против системы
Кинопремьеры

«Джокер» и другие новые фильмы против системыЭто — новый мейнстрим

Кинопремьеры

«Джокер» и другие новые фильмы против системы Это — новый мейнстрим

«Оно-2»: Как детский ужастик превратился в фильм про Трампа и #metoo
Кинопремьеры
«Оно-2»: Как детский ужастик превратился в фильм про Трампа и #metooФильм не про мифическое чудовище вне времени, а история падения клоуна, дергающего за рычаги общественных страхов
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«Оно-2»: Как детский ужастик превратился в фильм про Трампа и #metoo
Кинопремьеры

«Оно-2»: Как детский ужастик превратился в фильм про Трампа и #metoo Фильм не про мифическое чудовище вне времени, а история падения клоуна, дергающего за рычаги общественных страхов

От худшего к лучшему — разбираем фильмы Тарантино
Кино

От худшего к лучшему — разбираем фильмы ТарантиноВ том числе и премьеру «Однажды в… Голливуде»

Кино

От худшего к лучшему — разбираем фильмы Тарантино В том числе и премьеру «Однажды в… Голливуде»

Из чего сделаны «Боль и слава» Педро Альмодовара
Кинопремьеры
Из чего сделаны «Боль и слава» Педро АльмодовараБандерас и Крус, гомосексуальность и бог в автобиографическом фильме испанского режиссера
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Из чего сделаны «Боль и слава» Педро Альмодовара
Кинопремьеры

Из чего сделаны «Боль и слава» Педро Альмодовара Бандерас и Крус, гомосексуальность и бог в автобиографическом фильме испанского режиссера

Новости

В кинотеатрах «Каро» покажут премьеру нового сезона «Рассказа служанки»

Чтобы попасть на показ, нужно оформить подписку на сервис Videomore

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Новости

В кинотеатрах «Каро» покажут премьеру нового сезона «Рассказа служанки» Чтобы попасть на показ, нужно оформить подписку на сервис Videomore

Новости

Российскую премьеру финальных «Мстителей» отложили на четыре дня

Причину переноса пока не назвали

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Новости

Российскую премьеру финальных «Мстителей» отложили на четыре дня Причину переноса пока не назвали

«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для Netflix
Кинопремьеры
«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для NetflixСнова снятом на айфон
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«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для Netflix
Кинопремьеры

«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для Netflix Снова снятом на айфон

Новое «Черное зеркало»: За и против
Кинопремьеры
Новое «Черное зеркало»: За и противХалтура или будущее телевидения?
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Новое «Черное зеркало»: За и против
Кинопремьеры

Новое «Черное зеркало»: За и против Халтура или будущее телевидения?

«Аквамен»: Нахальный и веселый супергеройский фильм — каким он и должен быть
Кинопремьеры
«Аквамен»: Нахальный и веселый супергеройский фильм — каким он и должен бытьБольшая удача кинематографической вселенной DC
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«Аквамен»: Нахальный и веселый супергеройский фильм — каким он и должен быть
Кинопремьеры

«Аквамен»: Нахальный и веселый супергеройский фильм — каким он и должен быть Большая удача кинематографической вселенной DC

«Суспирия»: 5 отличий ремейка от оригинала
Кинопремьеры

«Суспирия»: 5 отличий ремейка от оригиналаThe Village разбирает новый фильм автора «Зови меня своим именем»

Кинопремьеры

«Суспирия»: 5 отличий ремейка от оригинала The Village разбирает новый фильм автора «Зови меня своим именем»

Голливудская улыбка: Из чего сделан «Под Сильвер-Лэйк»
Кинопремьеры

Голливудская улыбка: Из чего сделан «Под Сильвер-Лэйк»Эндрю Гарфилд, конспирология, животные, порнография и объективация — разбираем злого брата-близнеца «Ла-Ла-Ленда»

Кинопремьеры

Голливудская улыбка: Из чего сделан «Под Сильвер-Лэйк» Эндрю Гарфилд, конспирология, животные, порнография и объективация — разбираем злого брата-близнеца «Ла-Ла-Ленда»

«Человек на Луне»: За и против
Кинопремьеры

«Человек на Луне»: За и противАлиса Таёжная и Артур Завгородний — о плюсах и минусах байопика Нила Армстронга от автора «Ла-Ла Ленда»

Кинопремьеры

«Человек на Луне»: За и против Алиса Таёжная и Артур Завгородний — о плюсах и минусах байопика Нила Армстронга от автора «Ла-Ла Ленда»

Хороший плохой «Веном», «Черный клановец» и «Кислота»
Фильмы недели
Хороший плохой «Веном», «Черный клановец» и «Кислота»Алиса Таёжная — о главных фильмах этой недели
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Хороший плохой «Веном», «Черный клановец» и «Кислота»
Фильмы недели

Хороший плохой «Веном», «Черный клановец» и «Кислота» Алиса Таёжная — о главных фильмах этой недели

«После лета», «История одного назначения», «Тайная жизнь пингвинов» и «Клуб „Школа“»
Фильмы недели
«После лета», «История одного назначения», «Тайная жизнь пингвинов» и «Клуб „Школа“»Короткие обзоры главных кинопремьер этой недели
0
«После лета», «История одного назначения», «Тайная жизнь пингвинов» и «Клуб „Школа“»
Фильмы недели

«После лета», «История одного назначения», «Тайная жизнь пингвинов» и «Клуб „Школа“» Короткие обзоры главных кинопремьер этой недели

«Космическая Одиссея 2001», «Нас не догонят» и «Как женить холостяка»
Фильмы недели
«Космическая Одиссея 2001», «Нас не догонят» и «Как женить холостяка» Рассказываем о новинках проката
0
«Космическая Одиссея 2001», «Нас не догонят» и «Как женить холостяка»
Фильмы недели

«Космическая Одиссея 2001», «Нас не догонят» и «Как женить холостяка» Рассказываем о новинках проката

26 кинопремьер этой осени
Планы на сезон

26 кинопремьер этой осениРежиссерский дебют Брэдли Купера, актерский дебют Леди Гаги и балет Гаспара Ноэ — The Village собрал главные фильмы наступающего сезона

Планы на сезон

26 кинопремьер этой осени Режиссерский дебют Брэдли Купера, актерский дебют Леди Гаги и балет Гаспара Ноэ — The Village собрал главные фильмы наступающего сезона

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