Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
Кино
В четырех стенах: Фильмы и сериалы, снятые в одном помещенииОт Кубрика и Фасбиндера до «Друзей» и «Во все тяжкие»
Кино
В четырех стенах: Фильмы и сериалы, снятые в одном помещении От Кубрика и Фасбиндера до «Друзей» и «Во все тяжкие»
Фильмы недели
«Пиноккио»: Изобретательная и изысканная экранизация народной итальянской сказкиНедетская сказка
Фильмы недели
«Пиноккио»: Изобретательная и изысканная экранизация народной итальянской сказки Недетская сказка
Фильмы недели
«Прощание со Сталиным»: Документальный подарок Сергея Лозницы к дате смерти вождя Помер тот, помрет и этот
Фильмы недели
«Прощание со Сталиным»: Документальный подарок Сергея Лозницы к дате смерти вождя Помер тот, помрет и этот
Фильмы недели
«Вперед»: Незамысловатый Pixar второго сорта о путешествии братьев-подростков к духу покойного отцаСделанный без вдохновения
Фильмы недели
«Вперед»: Незамысловатый Pixar второго сорта о путешествии братьев-подростков к духу покойного отца Сделанный без вдохновения
Фильмы недели
«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилияХит проката — и это заслуженно
Фильмы недели
«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия Хит проката — и это заслуженно
Фильмы недели
«Соник в кино»: Джим Керри спасает фильм про самого быстрого ежика на светеИдеальный злодей
Фильмы недели
«Соник в кино»: Джим Керри спасает фильм про самого быстрого ежика на свете Идеальный злодей
Фильмы недели
«Свистуны»: Завораживающий детектив о двойном агенте и художественном свисте Жанровое кино по-румынски — такое могли бы делать у нас, но этого почему-то не случилось
Фильмы недели
«Свистуны»: Завораживающий детектив о двойном агенте и художественном свисте Жанровое кино по-румынски — такое могли бы делать у нас, но этого почему-то не случилось
Фильмы недели
«Эма: Танец страсти»: Драма о танцорше с мощной дебютанткой и Гаэлем Гарсиа БерналемЭротически заряженный фильм о кризисе отношений
Фильмы недели
«Эма: Танец страсти»: Драма о танцорше с мощной дебютанткой и Гаэлем Гарсиа Берналем Эротически заряженный фильм о кризисе отношений
Фильмы недели
«Лед 2»: Танцы на льду с народными хитами и Александром Петровым — на этот раз про отца-одиночкуНенужное кино о вечных ценностях
Фильмы недели
«Лед 2»: Танцы на льду с народными хитами и Александром Петровым — на этот раз про отца-одиночку Ненужное кино о вечных ценностях
Фильмы недели
«Джентльмены»: Что хорошего в новом фильме Гая Ричи о лондонских бандитахТриумфальное возвращение хулиганистого британца к деньгам и стволам — и великие мужчины в главных ролях
Фильмы недели
«Джентльмены»: Что хорошего в новом фильме Гая Ричи о лондонских бандитах Триумфальное возвращение хулиганистого британца к деньгам и стволам — и великие мужчины в главных ролях
Фильмы недели
«Скандал»: Профем-адаптация реальной истории о сексуальных домогательствах на Fox NewsТерон, Кидман и Робби в главных ролях
Фильмы недели
«Скандал»: Профем-адаптация реальной истории о сексуальных домогательствах на Fox News Терон, Кидман и Робби в главных ролях
Фильмы недели
«Однажды… Тарантино»: Толковый док о народном режиссереС интересными историями и крутыми спикерами
Фильмы недели
«Однажды… Тарантино»: Толковый док о народном режиссере С интересными историями и крутыми спикерами
Фильмы недели
«Офицер и шпион»: Процедурал Романа Полански о зарождении фашизма на примере дела ДрейфусаПолучивший режиссерский приз на Венецианском кинофестивале
Фильмы недели
«Офицер и шпион»: Процедурал Романа Полански о зарождении фашизма на примере дела Дрейфуса Получивший режиссерский приз на Венецианском кинофестивале
Фильмы недели
«Темные воды»: Конспирологический детектив Тодда Хейнса о том, почему мы все умрем от ракаСкорее всего
Фильмы недели
«Темные воды»: Конспирологический детектив Тодда Хейнса о том, почему мы все умрем от рака Скорее всего
Фильмы недели
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера Марго Робби — суперзвезда (кто бы сомневался)
Фильмы недели
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера Марго Робби — суперзвезда (кто бы сомневался)
Фильмы недели
«Неограненные алмазы»: Адам Сэндлер обкашливает вопросики и готовится стать миллионеромС 31 января на Netflix
Фильмы недели
«Неограненные алмазы»: Адам Сэндлер обкашливает вопросики и готовится стать миллионером С 31 января на Netflix
Фильмы недели
«1917»: Эпик Сэма Мендеса о Первой мировой, снятый одним кадромИ который, скорее всего, получит свой «Оскар»
Фильмы недели
«1917»: Эпик Сэма Мендеса о Первой мировой, снятый одним кадром И который, скорее всего, получит свой «Оскар»
Фильмы недели
«Маленькие женщины»: Важная экранизация американского романа о девичьем взросленииВторой фильм Греты Гервиг
Фильмы недели