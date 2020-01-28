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«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение
0
«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке
Фильмы недели

«Ассистентка»: Умная производственная драма о стеклянном потолке Джулия Гарнер пытается сделать карьеру в (очень сексистском) кинобизнесе и терпит поражение

Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться
Фильмы недели
Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться
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Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться
Фильмы недели

Энтропия Нолана: 5 доводов пойти на главный фильм года и разочароваться

В четырех стенах: Фильмы и сериалы, снятые в одном помещении
Кино
В четырех стенах: Фильмы и сериалы, снятые в одном помещенииОт Кубрика и Фасбиндера до «Друзей» и «Во все тяжкие»
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В четырех стенах: Фильмы и сериалы, снятые в одном помещении
Кино

В четырех стенах: Фильмы и сериалы, снятые в одном помещении От Кубрика и Фасбиндера до «Друзей» и «Во все тяжкие»

«Пиноккио»: Изобретательная и изысканная экранизация народной итальянской сказки
Фильмы недели
«Пиноккио»: Изобретательная и изысканная экранизация народной итальянской сказкиНедетская сказка
4
«Пиноккио»: Изобретательная и изысканная экранизация народной итальянской сказки
Фильмы недели

«Пиноккио»: Изобретательная и изысканная экранизация народной итальянской сказки Недетская сказка

«Прощание со Сталиным»: Документальный подарок Сергея Лозницы к дате смерти вождя
Фильмы недели
«Прощание со Сталиным»: Документальный подарок Сергея Лозницы к дате смерти вождя Помер тот, помрет и этот
5
«Прощание со Сталиным»: Документальный подарок Сергея Лозницы к дате смерти вождя
Фильмы недели

«Прощание со Сталиным»: Документальный подарок Сергея Лозницы к дате смерти вождя Помер тот, помрет и этот

«Вперед»: Незамысловатый Pixar второго сорта о путешествии братьев-подростков к духу покойного отца
Фильмы недели
«Вперед»: Незамысловатый Pixar второго сорта о путешествии братьев-подростков к духу покойного отцаСделанный без вдохновения
2
«Вперед»: Незамысловатый Pixar второго сорта о путешествии братьев-подростков к духу покойного отца
Фильмы недели

«Вперед»: Незамысловатый Pixar второго сорта о путешествии братьев-подростков к духу покойного отца Сделанный без вдохновения

«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия
Фильмы недели
«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилияХит проката — и это заслуженно
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«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия
Фильмы недели

«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия Хит проката — и это заслуженно

«Соник в кино»: Джим Керри спасает фильм про самого быстрого ежика на свете
Фильмы недели
«Соник в кино»: Джим Керри спасает фильм про самого быстрого ежика на светеИдеальный злодей
5
«Соник в кино»: Джим Керри спасает фильм про самого быстрого ежика на свете
Фильмы недели

«Соник в кино»: Джим Керри спасает фильм про самого быстрого ежика на свете Идеальный злодей

«Свистуны»: Завораживающий детектив о двойном агенте и художественном свисте
Фильмы недели
«Свистуны»: Завораживающий детектив о двойном агенте и художественном свисте Жанровое кино по-румынски — такое могли бы делать у нас, но этого почему-то не случилось
0
«Свистуны»: Завораживающий детектив о двойном агенте и художественном свисте
Фильмы недели

«Свистуны»: Завораживающий детектив о двойном агенте и художественном свисте Жанровое кино по-румынски — такое могли бы делать у нас, но этого почему-то не случилось

«Эма: Танец страсти»: Драма о танцорше с мощной дебютанткой и Гаэлем Гарсиа Берналем
Фильмы недели
«Эма: Танец страсти»: Драма о танцорше с мощной дебютанткой и Гаэлем Гарсиа БерналемЭротически заряженный фильм о кризисе отношений
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«Эма: Танец страсти»: Драма о танцорше с мощной дебютанткой и Гаэлем Гарсиа Берналем
Фильмы недели

«Эма: Танец страсти»: Драма о танцорше с мощной дебютанткой и Гаэлем Гарсиа Берналем Эротически заряженный фильм о кризисе отношений

«Лед 2»: Танцы на льду с народными хитами и Александром Петровым — на этот раз про отца-одиночку
Фильмы недели
«Лед 2»: Танцы на льду с народными хитами и Александром Петровым — на этот раз про отца-одиночкуНенужное кино о вечных ценностях
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«Лед 2»: Танцы на льду с народными хитами и Александром Петровым — на этот раз про отца-одиночку
Фильмы недели

«Лед 2»: Танцы на льду с народными хитами и Александром Петровым — на этот раз про отца-одиночку Ненужное кино о вечных ценностях

«Джентльмены»: Что хорошего в новом фильме Гая Ричи о лондонских бандитах
Фильмы недели
«Джентльмены»: Что хорошего в новом фильме Гая Ричи о лондонских бандитахТриумфальное возвращение хулиганистого британца к деньгам и стволам — и великие мужчины в главных ролях
5
«Джентльмены»: Что хорошего в новом фильме Гая Ричи о лондонских бандитах
Фильмы недели

«Джентльмены»: Что хорошего в новом фильме Гая Ричи о лондонских бандитах Триумфальное возвращение хулиганистого британца к деньгам и стволам — и великие мужчины в главных ролях

«Скандал»: Профем-адаптация реальной истории о сексуальных домогательствах на Fox News
Фильмы недели
«Скандал»: Профем-адаптация реальной истории о сексуальных домогательствах на Fox NewsТерон, Кидман и Робби в главных ролях
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«Скандал»: Профем-адаптация реальной истории о сексуальных домогательствах на Fox News
Фильмы недели

«Скандал»: Профем-адаптация реальной истории о сексуальных домогательствах на Fox News Терон, Кидман и Робби в главных ролях

«Однажды… Тарантино»: Толковый док о народном режиссере
Фильмы недели
«Однажды… Тарантино»: Толковый док о народном режиссереС интересными историями и крутыми спикерами
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«Однажды… Тарантино»: Толковый док о народном режиссере
Фильмы недели

«Однажды… Тарантино»: Толковый док о народном режиссере С интересными историями и крутыми спикерами

«Офицер и шпион»: Процедурал Романа Полански о зарождении фашизма на примере дела Дрейфуса
Фильмы недели
«Офицер и шпион»: Процедурал Романа Полански о зарождении фашизма на примере дела ДрейфусаПолучивший режиссерский приз на Венецианском кинофестивале
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«Офицер и шпион»: Процедурал Романа Полански о зарождении фашизма на примере дела Дрейфуса
Фильмы недели

«Офицер и шпион»: Процедурал Романа Полански о зарождении фашизма на примере дела Дрейфуса Получивший режиссерский приз на Венецианском кинофестивале

«Темные воды»: Конспирологический детектив Тодда Хейнса о том, почему мы все умрем от рака
Фильмы недели
«Темные воды»: Конспирологический детектив Тодда Хейнса о том, почему мы все умрем от ракаСкорее всего
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«Темные воды»: Конспирологический детектив Тодда Хейнса о том, почему мы все умрем от рака
Фильмы недели

«Темные воды»: Конспирологический детектив Тодда Хейнса о том, почему мы все умрем от рака Скорее всего

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера
Фильмы недели
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера Марго Робби — суперзвезда (кто бы сомневался)
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«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера
Фильмы недели

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Веселый girl-power-экшен о бывшей девушке Джокера Марго Робби — суперзвезда (кто бы сомневался)

«Неограненные алмазы»: Адам Сэндлер обкашливает вопросики и готовится стать миллионером
Фильмы недели
«Неограненные алмазы»: Адам Сэндлер обкашливает вопросики и готовится стать миллионеромС 31 января на Netflix
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«Неограненные алмазы»: Адам Сэндлер обкашливает вопросики и готовится стать миллионером
Фильмы недели

«Неограненные алмазы»: Адам Сэндлер обкашливает вопросики и готовится стать миллионером С 31 января на Netflix

«1917»: Эпик Сэма Мендеса о Первой мировой, снятый одним кадром
Фильмы недели
«1917»: Эпик Сэма Мендеса о Первой мировой, снятый одним кадромИ который, скорее всего, получит свой «Оскар»
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«1917»: Эпик Сэма Мендеса о Первой мировой, снятый одним кадром
Фильмы недели

«1917»: Эпик Сэма Мендеса о Первой мировой, снятый одним кадром И который, скорее всего, получит свой «Оскар»

«Маленькие женщины»: Важная экранизация американского романа о девичьем взрослении
Фильмы недели
«Маленькие женщины»: Важная экранизация американского романа о девичьем взросленииВторой фильм Греты Гервиг
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«Маленькие женщины»: Важная экранизация американского романа о девичьем взрослении
Фильмы недели

«Маленькие женщины»: Важная экранизация американского романа о девичьем взрослении Второй фильм Греты Гервиг

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