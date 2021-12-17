Как Лана Вачовски собиралась снять продолжение «Матрицы» — а получился просто фильм о любви двух усталых взрослых

Но вскоре рутина заканчивается, а спящий просыпается в мрачной дистопии, где люди не столько борются с машинами, сколько пытаются с ними сосуществовать. Парадоксальным образом в этот момент из фильма улетучивается всякая жизнь. Еще больше это подчеркивают сочные краски сцен из предыдущих частей франшизы, которые Лана щедро рассыпала на весь хронометраж. В «Воскрешении» все напоено серостью, «героические» диалоги похожи на белый шум, а экшен-сцены, смотревшиеся в конце прошлого века так революционно, сменились невнятным мельтешением. Финальная битва с ботами и вовсе напоминает одну из не самых удачных частей «Обители зла». Зато слово «бинарность» звучит достаточно часто, чтобы успеть надоесть. Единственная приятная неожиданность — Джонатан Грофф в роли нового агента Смита. Актер из финчеровского «Охотника за разумом» принес на экран если не жизнь, то хотя бы оживление.

Однако, если забыть про то, за что мы когда-то полюбили «Матрицу», и посмотреть на фильм под слегка иным углом, становится очевидно, что это кино про любовь. Лишившаяся родителей и впервые ставившая фильм в одиночестве (Лили Вачовски посвятила себя сериалу «Работа над собой»), Лана вдруг решила воскресить полюбившихся всем героев и сняла отчасти трогательное, сентиментальное кино, где два немолодых человека ищут друг друга и не могут найти, а когда все-таки находят, то впечатляют даже искусственный интеллект. Увы, та упаковка, в которой подается эта простая в сущности история, оставляет желать много лучшего. Поэтому столь закономерно на финальных титрах звучит именно кавер на песню Rage Against the Machine «Wake Up». Режиссер словно признается, что это не долгожданное продолжение классики киберпанка, а симулякр симулякра, нужный ей лишь для того, чтобы раскрасить небо ненастоящего мира миллионами радуг.