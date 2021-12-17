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Фильмы недели17 декабря 2021

Как Лана Вачовски собиралась снять продолжение «Матрицы» — а получился просто фильм о любви двух усталых взрослых

Как Лана Вачовски собиралась снять продолжение «Матрицы» — а получился просто фильм о любви двух усталых взрослых
АвторДмитрий Карпюк
РедакторПаша Яблонский

В комнату к хакерше, подозрительно похожей на Тринити, вламывается полиция. Из подъехавшей к зданию машины выходят знакомые фигуры в строгих костюмах и черных очках. «Зря вы приехали, мои люди ее взяли», — говорит им полицейский. «Ваши люди уже мертвы», — раздается в ответ. Тем временем за дамой, вышибающей дух из людей в форме, наблюдает парочка. «Где-то мы это уже видели», — говорит девушка с киберпанковской прической по имени Багз (Джессика Хенвик). Видели это и мы.

«Матрица: Воскрешение»

Matrix: Resurrections

Режиссер

Лана Вачовски

В ролях

Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II

Сценарий

Лана Вачовски, Дэвид Митчелл

В кино

с 16 декабря

В прологе Лана Вачовски сразу же дает понять, что в четвертой части похождений Нео будет нещадно использовать ностальгические чувства, и поначалу ей это как будто удается. Самым любопытным оказывается наблюдать за Киану Ривзом в образе программиста Томаса Андерсона, разработчика компьютерной трилогии «Матрица», который недавно чуть не прыгнул с крыши. Вот он сидит у психоаналитика с черным котом по кличке Дежавю. Вот слушает начальника, который требует продолжения игры, иначе Warner Bros. обратятся в другую компанию. Вот глотает синюю таблетку. Вот видит Тринити (Кэри-Энн Мосс) в кафе «Симулатте», у которой теперь есть муж (Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика» и каскадер в первых трех «Матрицах») и дети. Оба при встрече чувствуют смутное томление, но не могут понять его причины. Если отвлечься от назойливых шуток и отсылок, это взрослое кино про взрослого и усталого человека, героя условного Ноа Баумбаха, а не мессию в стильном плаще, легендарного бойца с ботами системы. Как минимум за эту часть фильма хочется поблагодарить Дэвида Митчелла, автора «Облачного атласа», который сестры Вачовски экранизировали вместе с Томом Тыквером девять лет назад — здесь он выступил одним из авторов сценария.

Но вскоре рутина заканчивается, а спящий просыпается в мрачной дистопии, где люди не столько борются с машинами, сколько пытаются с ними сосуществовать. Парадоксальным образом в этот момент из фильма улетучивается всякая жизнь. Еще больше это подчеркивают сочные краски сцен из предыдущих частей франшизы, которые Лана щедро рассыпала на весь хронометраж. В «Воскрешении» все напоено серостью, «героические» диалоги похожи на белый шум, а экшен-сцены, смотревшиеся в конце прошлого века так революционно, сменились невнятным мельтешением. Финальная битва с ботами и вовсе напоминает одну из не самых удачных частей «Обители зла». Зато слово «бинарность» звучит достаточно часто, чтобы успеть надоесть. Единственная приятная неожиданность — Джонатан Грофф в роли нового агента Смита. Актер из финчеровского «Охотника за разумом» принес на экран если не жизнь, то хотя бы оживление.

Однако, если забыть про то, за что мы когда-то полюбили «Матрицу», и посмотреть на фильм под слегка иным углом, становится очевидно, что это кино про любовь. Лишившаяся родителей и впервые ставившая фильм в одиночестве (Лили Вачовски посвятила себя сериалу «Работа над собой»), Лана вдруг решила воскресить полюбившихся всем героев и сняла отчасти трогательное, сентиментальное кино, где два немолодых человека ищут друг друга и не могут найти, а когда все-таки находят, то впечатляют даже искусственный интеллект. Увы, та упаковка, в которой подается эта простая в сущности история, оставляет желать много лучшего. Поэтому столь закономерно на финальных титрах звучит именно кавер на песню Rage Against the Machine «Wake Up». Режиссер словно признается, что это не долгожданное продолжение классики киберпанка, а симулякр симулякра, нужный ей лишь для того, чтобы раскрасить небо ненастоящего мира миллионами радуг.

Смотреть?

Нет

Обложка: «UPI»

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