Как уместить все на 20 квадратных метрах: Микроапартаменты в апарт-отеле у «Ботанического сада»

Площадь 20 м² Высота потолков 2,65 м Количество комнат 1

Совсем небольшая квартира расположена в ЖК «Апарт-отель YE’S Botanica» в двух минутах от метро «Ботанический сад». Апарт-отель — это формат жилья, который объединяет в себе функции квартиры и гостиницы. Здесь много 20–30-метровых апартаментов, но есть общественные пространства для работы и отдыха.

Рабочая зона и кафе действительно популярны. Владелица жилья в апарт-отеле Алиса замечает, что сюда приходят не только местные жители, но и просто любители нетворкинга и работы за чашкой кофе. Такой формат может показаться новым, но на самом деле он чем-то похож на старые добрые конструктивистские коммуны — дом Наркомфина, который недавно восстановили, или дом-коммуну на улице Орджоникидзе, где небольшие личные пространства соседствовали с большими общественными зонами.