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Квартира недели7 декабря 2021

Как уместить все на 20 квадратных метрах: Микроапартаменты в апарт-отеле у «Ботанического сада»

Как уместить все на 20 квадратных метрах: Микроапартаменты в апарт-отеле у «Ботанического сада»

Мы продолжаем рассказывать про симпатичные городские квартиры и интересные загородные дома. Если вы давно хотели предложить редакции историю о своем жилье, сейчас самое подходящее для этого время (пишите нам на почту). В новом выпуске — белые апартаменты с яркими деталями, купленные в доме необычного формата.

Площадь

20 м²

Высота потолков

2,65 м

Количество комнат

1

Совсем небольшая квартира расположена в ЖК «Апарт-отель YE’S Botanica» в двух минутах от метро «Ботанический сад». Апарт-отель — это формат жилья, который объединяет в себе функции квартиры и гостиницы. Здесь много 20–30-метровых апартаментов, но есть общественные пространства для работы и отдыха.

Рабочая зона и кафе действительно популярны. Владелица жилья в апарт-отеле Алиса замечает, что сюда приходят не только местные жители, но и просто любители нетворкинга и работы за чашкой кофе. Такой формат может показаться новым, но на самом деле он чем-то похож на старые добрые конструктивистские коммуны — дом Наркомфина, который недавно восстановили, или дом-коммуну на улице Орджоникидзе, где небольшие личные пространства соседствовали с большими общественными зонами.

«Хотелось уехать туда, где новое, чистое, красивое и вкусно пахнет»

Алиса приобрела 20-метровые апартаменты в жилом комплексе совсем недавно. Предыдущие десять лет она провела на «Динамо» вместе с семьей в сталинском доме, а до этого жила в Ярославле, тоже в сталинке. Этим летом было решено разъехаться: Алиса почувствовала, что пришло время жить отдельно, а родители хотели переехать в загородный дом. Квартиру на «Динамо» продали, и Алиса стала экстренно искать подходящее жилье. У нее есть квартира в Митине, но так далеко от центра девушке жить было тяжело — в центре проходят съемки и работа. Мама подкинула Алисе ссылку на новый ЖК, это была первая квартира, которую героиня решила посмотреть, на ней же она и остановилась.

Дом находится в начале огромного ландшафтного парка «Ботанический сад», в 15 минутах от ВДНХ, что очень понравилось Алисе: «Не хотелось жить в центре из-за старого фонда и отсутствия парков. Хотелось уехать в новый дом в окружении зеленого ландшафта». Понятно, что у старого фонда есть преимущества, но минусы в данном случае их перевесили. «С одной стороны, это хорошая шумоизоляция, высокие потолки, с другой — раздолбанные подъезды, странные запахи, старые коммуникации. Мне дико надоело жить в старых домах», — рассказывает девушка.

Вопрос, снимать или покупать, тоже не стоял: «Меня ипотека абсолютно не пугала. Четыре года назад мы с семьей как раз купили квартиру в Митине. В этом году я экстренно закрыла митинскую ипотеку, чтобы взять новую. Я не люблю снимать квартиры. Друг и родственники одолжили денег на первоначальный взнос, сейчас плачу остаток ежемесячно, но меня эта ипотека, наоборот, стимулирует зарабатывать больше», — добавляет Алиса. Такие значительные изменения, как переезд, — это всегда сложно, но и важно для развития, считает она. «Любое изменение в твоей жизни в перспективе — положительное. Неважно, меняешь ты учебу, работу или партнера. Это все равно классно, это дает ощущение того, что ты живешь. Когда я уезжала из Ярославля, хотелось перебраться в Москву, поступить в вуз. Когда переезжала от родителей — грустила, но возможность включать музыку утром, готовить что хочешь, звать друзей это все компенсирует», — вспоминает Алиса.

Как устроена жизнь в апарт-отеле

Апартаменты продавались с чистовой отделкой, оставалось только завезти мебель. Этот вариант подошел героине: «Никогда не слышала, чтобы кто-то сверлил, как в новостройках, тут это запрещено, формат дома ограничивает шумные работы». Ремонт делают в основном в больших квартирах, а в секторе с маленькими апартаментами, где живет Алиса, ничего шумного не происходит.

Алиса никогда раньше не знала своих соседей, а здесь благодаря общим пространствам много возможностей для общения. Жители дома в основном молодые люди, занятые в каких-то креативных бизнесах, такой контингент героине, конечно, ближе, чем солидные и несолидные, чрезмерно уважающие алкоголь соседи в сталинках. А еще маленькая площадь собственного жилья не сильно ограничивает Алису: «Когда мне нужно сосредоточиться и придумать что-то новое, я пишу дома. Когда какая-то рутинная и организационная деятельность — могу поработать внизу, в общей зоне».

Коммунальная плата здесь нестандартная: во-первых, апартаменты относятся к нежилым помещениям, во-вторых, основная статья расходов — управляющая компания, которая занимается уборкой и обслуживанием общественных зон. Коммуналка за 20 квадратных метров выходит примерно как за двушку в Митине.

Конечно, 20 квадратных метров — это небольшое пространство, но Алиса и живет здесь одна: «В этих апартаментах, на мой взгляд, невозможно жить вдвоем. Но для меня сейчас этот вопрос не актуален. Несколько лет назад я бы сказала, что это как-то дико, я всегда жила трех-четырехкомнатных квартирах. Сейчас мне кажется, 20 метров — это минимальный размер площади, необходимый человеку. Переехав, я поняла, что одному человеку достаточно этого пространства». Функциональность этой мини-территории максимально важна для Алисы: «Я сортирую вторсырье, и оказалось, что и на 20 метрах это делать вполне возможно. Все нужные вещи тоже поместились: посудомойка, пищевой измельчитель, холодильник».

Свое пространство

Белые апартаменты намекают, что нужны какие-то акценты. Алиса рассказывает: «Я сохранила всю чистовую отделку. Единственное, что я могу сделать на таком маленьком пространстве, — акцентировать детали, добавить яркие элементы, в общем, сделать это место уютным и своим».

Так здесь появились три картины магического реализма Андрея Неймарка, а одна работа (центральная над кроватью) — самой Алисы. В небольшом пространстве лучше смотрится нейтральная мебель, поэтому здесь простые лаконичные предметы из IKEA, а из ярких деталей — наволочки с котами, компенсирующие отсутствие любимого кота, и несколько комнатных растений. Алиса очень любит искусство — будь территория чуть обширнее, его тут, конечно, было бы больше. А пока у окна висит арт-рыбка, купленная в одной из галерей современного искусства.

В своем следующем жилище Алиса планирует сделать что-то противоположное белому минимализму: «Очень бы хотелось сделать квартиру яркой — глубокие цвета стен, винтажная мебель. Мечтаю о кабинете глубокого синего цвета, морского, с огромным мягким креслом и солидным письменным столом».

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