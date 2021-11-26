Квартира на Патриарших прудах: Кино, коллекция графики и связи в мире килимов

Квартира находится в доме на Патриарших прудах, в Спиридоньевском переулке. В окружении строений модерна стоит не совсем обычная сталинка. Фасадная сторона дома — настоящий образец сталинского ампира, а со двора здание выглядит как типичная постройка конструктивизма. Известно, что фасадную часть строили позже, и, наверное, так можно объяснить это воссоединение конфликтующих архитектурных стилей.

А еще этот дом — место притяжения любителей оттепели: здесь снимали киноленту Марлена Хуциева «Мне 20 лет». Главный герой, по сюжету живший на Заставе Ильича, на самом деле выглядывал во двор из окон дома на Патриарших. Киношный двор виден из спальни Олеси и Паши, которые уже больше года снимают здесь квартиру. Олеся — искусствовед и создательница бренда «Работница», Паша работает в Falafel_books, а вместе они основали «Циферблат» на Пушкинской.

Раньше ребята жили в Перове: «На родину мужа в Перово уехали экстренно, не особо туда хотели. До этого мы с друзьями снимали большую квартиру в Лебяжьем переулке, но нас подвели риэлторы — сдали ее, а дом перевели в нежилой фонд» — вспоминают они. В Перове Олесе было не очень комфортно и все восемь перовских лет хотелось переехать обратно в центр. Переезд ускорился по приятной причине: «Мы с моей подругой получили грант от „Гаража“, и за год нам нужно было написать книжку. Я поняла, что надо будет много ходить в библиотеку. Для того, чтобы много ходить в библиотеку — мне нужно буквально в нее ходить, а не ездить. Тогда мы с Пашей задумались о переезде обратно в центр и стали активно искать квартиру. Я честно прокладывала пеший маршрут до Ленинки — там я всегда работаю. Хорошо, если квартира будет недалеко». У Олеси естественно был чек-лист идеальной квартиры с пунктами: оригинальные двери и окна, высокие потолки, лепнина. Посмотрев четыре квартиры, ребята остановились на этой.