Квартира на Патриарших прудах: Кино, коллекция графики и связи в мире килимов
Мы продолжаем рассказывать про симпатичные городские квартиры и интересные загородные дома. Если вы давно хотели предложить редакции историю о своем жилье, сейчас самое подходящее для этого время (пишите нам на почту). В новом выпуске — необычная сталинка с элементами конструктивизма и двухкомантная квартира с коллекцией графики в ней.
Площадь
55 м²
Высота потолков
3 метра
Количество комнат
2
Квартира находится в доме на Патриарших прудах, в Спиридоньевском переулке. В окружении строений модерна стоит не совсем обычная сталинка. Фасадная сторона дома — настоящий образец сталинского ампира, а со двора здание выглядит как типичная постройка конструктивизма. Известно, что фасадную часть строили позже, и, наверное, так можно объяснить это воссоединение конфликтующих архитектурных стилей.
А еще этот дом — место притяжения любителей оттепели: здесь снимали киноленту Марлена Хуциева «Мне 20 лет». Главный герой, по сюжету живший на Заставе Ильича, на самом деле выглядывал во двор из окон дома на Патриарших. Киношный двор виден из спальни Олеси и Паши, которые уже больше года снимают здесь квартиру. Олеся — искусствовед и создательница бренда «Работница», Паша работает в Falafel_books, а вместе они основали «Циферблат» на Пушкинской.
Раньше ребята жили в Перове: «На родину мужа в Перово уехали экстренно, не особо туда хотели. До этого мы с друзьями снимали большую квартиру в Лебяжьем переулке, но нас подвели риэлторы — сдали ее, а дом перевели в нежилой фонд» — вспоминают они. В Перове Олесе было не очень комфортно и все восемь перовских лет хотелось переехать обратно в центр. Переезд ускорился по приятной причине: «Мы с моей подругой получили грант от „Гаража“, и за год нам нужно было написать книжку. Я поняла, что надо будет много ходить в библиотеку. Для того, чтобы много ходить в библиотеку — мне нужно буквально в нее ходить, а не ездить. Тогда мы с Пашей задумались о переезде обратно в центр и стали активно искать квартиру. Я честно прокладывала пеший маршрут до Ленинки — там я всегда работаю. Хорошо, если квартира будет недалеко». У Олеси естественно был чек-лист идеальной квартиры с пунктами: оригинальные двери и окна, высокие потолки, лепнина. Посмотрев четыре квартиры, ребята остановились на этой.
Квартира до и после
Придя на осмотр, Олеся и Паша увидели квартиру в классическом русском стиле: ковры, шкаф-стенка не просто на всю стену, а даже с захватом соседней, мягкая мебель конца 90-х, хрустальные люстры и итальянская кухня нулевых. Хотя, отмечает Олеся, постироничную ценность кухни невозможно отрицать: «„Дюже итальянская“ в дереве цвета янтарь с барочными филенками и витражными стеклами кухня — так плохо, что уже почти хорошо. Лет через десять тиктокеры будут искать такие кухни для своих видео, они станут историческим наследием», — смеется девушка. Ребята нашли силы отказаться от этой роскоши и договорились с хозяином квартиры, что сами вывезут всю мебель.
Каких-то грандиозных планов на ремонт не было, действовали по программе-минимум: снять обои, покрасить стены в белый на кухне, светло-серый в гостиной, голубой в спальне и заменить линолеум на кухне. Олеся рассказывает: «С ремонтом нам помогли знакомые из „Циферблата“. Когда покрасили стены — сразу стало хорошо. Мы совершенно не перфекционисты в ремонтных делах. Даже плитка в ванной: она мне не нравится, но в какой-то момент я поняла, что красить ее не буду, дня 3–4 в запахе краски я не выдержу». А что-то менять и не хотелось — например, двери во всей квартире не исторические, но у них спокойная гармоничная форма без барочных изгибов, что редкость для ремонтов нулевых. Хрустальные люстры в новом пространстве растеряли былое величие, их тоже решили оставить.
Белая кухня, в которой нашлось место двум легендам авангарда
Хозяин квартиры сам предложил ребятам купить новую кухню, а еще подарил кофемашину. От старой кухни остался только холодильник — он очень старый и похож на американские рефрижераторы из «Твин Пикс», это очень понравилось Олесе.
Постепенно на белой кухне стали появляться разные вещи: полки купили в Jysk, стол нашли на «Авито» и привезли из Балашихи, а один из стульев Олеся обнаружила на помойке и решила забрать домой, признав в нем знаменитость. Это стул chesca дизайна Марселя Бройера, адепта Баухауза. К сожалению, он был с дырой в ротанговом переплетении. Ротанг восстановить довольно сложно, никто из знакомых реставраторов не согласился, и Олеся героически сделала это сама: «Я купила готовое ротанговое полотно, а в качестве заглушки в борозды использовала банные прутики, замоченные в воде, затем я сама натянула ротанг столовым ножом. Когда все было собрано и готово, мне стало страшно, что сяду и провалюсь. Я даже вышла в прямой эфир в инстаграме, чтобы на него сесть. Всё успешно».
Олеся и Паша редко готовят сами, кухня для них играет тусовочную роль. И, только придя в гости, можно увидеть прекрасное — графику Сергея Пахомова. Дело в том, что работу сложно сфотографировать из-за бликов, зато можно очно насладиться творчеством Пахома и тихо сказать «курлык» в знак уважения к художнику. Олесе работа с поваренком напоминает феминистскую работу Марты Рослер 70-х годов. Располагать картины по тематическому содержанию довольно забавно, поэтому на кухне две картины Димы Миронова: натюрморт с грушами и интерьерная графика, рифмующаяся с самой кухней, и работа советского художника Петра Львова — литографический столовый натюрморт.
Как объединить пространство картинами
В гостиной графики и живописи еще больше, не только Петр Львов и Дима Миронов, но и советская художница Татьяна Маврина. Маврина — выпускница Вхутемаса, весной в Третьяковке прошла ее большая выставка, в коллекции Олеси — пейзажная живопись художницы. Рядом с пейзажами Мавриной висит картина художника-стакиста Петра Генералова. Около окна — автопортрет Арона Буха, Олесе он напоминает рембрандтовские автопортреты и техникой, и ощущением саспенса. Ребята покупают картины на аукционах и собирают любопытные редкие книги — так появились книжки издательства «Детгиз» с потрясающими иллюстрациями 1920-1930-х.
Здесь живут не только картины, но и Принц. Принц — это растение, которое Олеся нашла в перовском подъезде: «Он стоял и увядал, при этом был в пластиковой барочной вазе практически с львиными головами и на львиных ногах. Я его забрала, уже несколько лет пытаюсь оживить, а он капризный и занудный, как принцы в сказках». Рядом с ним — советская тумба mid-century, а напротив Принца — легендарное советское кресло, Штефан. Основу Олеся принесла из «Циферблата», а подушки, кем-то заботливо перевязанные, нашла на перовской помойке. Они великоваты для этого кресла и не добавляют гармонии его форме, но при этом невероятно удобны.
Еще есть шкаф-франкенштейн из ИКЕА, это, конечно, не столько его официальное название, сколько метод сборки. Основа у него от одной модели, дверцы от другой, а ножки от третьей. У такого смелого подхода есть последствия — дверцы не хотят закрываться. У шкафа висит графика Сергея Лучишкина, автора знаменитой картины «Шарик улетел».
В коридоре забавная традиция с тематическим расположением работ продолжается — над входной дверью картина Сони Ступеньковой, изображающая парк, как бы намекает, что недалеко от дома действительно располагается парк (пруд, в нашем случае). Около туалета и ванной комнаты тоже висят намекающие на функционал пространств картины. Центром коридора является массивное сталинское бюро. Олеся рассказывает: «Бюро я нашла на улице в карантин. Ехала на машине за продуктами, увидела бюро — проехала мимо, ведь сразу воровать неприлично. На следующий день еще раз поехала, тогда поняла, что не просто так стоит бюро, не для воровства — им поделились».
В спальне Олеся проводит довольно много времени, потому что здесь еще и ее кабинет, о чем свидетельствует советское кресло 60-х и письменный стол. По обе стороны кровати — тумбочки, но где зона влияния Олеси, а где — Паши, стало ясно не сразу: «Одна тумба из Jysk, я ее купила для Пашка, а винтажную хотела оставить себе, но, дело в том, что Пашок иногда склонен ронять предметы, а эта тумбочка слишком легкая, поэтому она была в опасности. В итоге мы поменялись». Винтажная тумбочка вообще попала к Олесе магическим образом: «Я увидела ее в одном магазине, она не продавалась, просто стояла как часть интерьера, наверное. Я решила уточнить у продавцов, можно ли ее купить. Они загадочно удалились и вернулись с цифрой 15 000 рублей. Я ушла без тумбочки. Через неделю мы поехали к друзьям в бар „Успех“, а там стояли две точно такие же тумбы. И мне подарили одну, это тумба Йоханна — гдровский mid-century».
В спальне висит портрет Олеси — не парадный, без медалей и почестей — лаконичная графика художницы Серафимы Скороделовой. Яркий акцент этого пространства — дагестанский килим, Олеся делится тайным знанием: «Есть в Москве такие купцы Магомед и Гамлет, они привозят ковры домой, и, как уважающие себя купцы, на всякий случай захватывают еще парочку, они иногда звонят маме и спрашивают: „Мам, а есть ли у нас покраснее?“ Если требуется „покраснее“, конечно. Узнала я о них лет шесть назад и уже всем друзьям раздала контакты этих прекрасных купцов. А вообще их можно найти на вернисаже в Измайлово».