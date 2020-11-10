25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон
Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната
Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната
Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург) Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки
Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)
Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)
Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург) Хайтек-двушка в новостройке у залива
Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)
Хайтек-двушка в новостройке у залива
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир Старый фонд, советские дома и новостройка
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир Старый фонд, советские дома и новостройка
Новые квартиры в старом фонде Петербурга Зачем расселять «убитые» коммуналки и как их ремонтировать
Новые квартиры в старом фонде Петербурга
Зачем расселять «убитые» коммуналки и как их ремонтировать
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург) Джайпурский розовый и сочетание дорогого с бюджетным