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25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон
25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте

25-метровая квартира выходного дня с видом на Финский залив в Кронштадте
Стиль ар-деко, необычное зонирование и французский балкон

Яркая сталинка в Измайлове: Узбекское сюзане, антиквариат и зеленая гостиная
Яркая сталинка в Измайлове: Узбекское сюзане, антиквариат и зеленая гостиная
Яркая сталинка в Измайлове: Узбекское сюзане, антиквариат и зеленая гостиная

Яркая сталинка в Измайлове: Узбекское сюзане, антиквариат и зеленая гостиная

Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната
Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната
Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната

Квартира в сталинке на Пролетарской. Неидеальный ремонт, натуральные материалы и тайная комната

Битва блогеров
Спецпроект
Битва блогеров Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн
Битва блогеров
Спецпроект

Битва блогеров
Они создадут четыре интерьера, а следить за их работой читатели The Village смогут онлайн

Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти
Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти «Это наш гомеопатический домик»
Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти

Дача дизайнера-деконструктора в Ленобласти
«Это наш гомеопатический домик»

Минималистичная двухкомнатная квартира на Котельнической набережной
Минималистичная двухкомнатная квартира на Котельнической набережной
Минималистичная двухкомнатная квартира на Котельнической набережной

Минималистичная двухкомнатная квартира на Котельнической набережной

Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы
Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы
Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы

Арт-объекты, иконы и русский авангард. Как живет семья художников в центре Москвы

Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова
Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова
Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова

Трехкомнатная квартира в конструктивистском доме 1933 года постройки на улице Шухова

Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической
Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

Двухкомнатная квартира в стиле сканди кинфолк и мебелью 50-х годов в высотке на Котельнической

Однокомнатная квартира с винтажной мебелью и семейством бельчат на балконе
Однокомнатная квартира с винтажной мебелью и семейством бельчат на балконе
Однокомнатная квартира с винтажной мебелью и семейством бельчат на балконе

Однокомнатная квартира с винтажной мебелью и семейством бельчат на балконе

Студия с камином и балийскими мотивами в интерьере возле канала имени Москвы
Студия с камином и балийскими мотивами в интерьере возле канала имени Москвы
Студия с камином и балийскими мотивами в интерьере возле канала имени Москвы

Студия с камином и балийскими мотивами в интерьере возле канала имени Москвы

Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне
Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне
Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне

Двухкомнатная квартира в конструктивистском доме на Нижней Пресне

Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург) Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки
Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)

Флоральные мотивы в однушке на Петроградской стороне (Петербург)
Сваренная вручную стальная кухня и цветные потолки

Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)
Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)
Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)

Квартира в стиле mid-century в кооперативном советском доме на Московском шоссе (Петербург)

Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)
Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург) Хайтек-двушка в новостройке у залива
Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)

Квартира с системой «умный дом» для молодой пары (Петербург)
Хайтек-двушка в новостройке у залива

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир Старый фонд, советские дома и новостройка
5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир

5 инстаграм-дневников о ремонте петербургских квартир
Старый фонд, советские дома и новостройка

Новые квартиры в старом фонде Петербурга
Новые квартиры в старом фонде Петербурга Зачем расселять «убитые» коммуналки и как их ремонтировать
Новые квартиры в старом фонде Петербурга

Новые квартиры в старом фонде Петербурга
Зачем расселять «убитые» коммуналки и как их ремонтировать

Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)
Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)

Студия в стилистике американского лофта, которая помогла хозяевам пережить карантин (Петербург)

Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году
Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году
Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году

Три самых красивых пространства, которые открылись в Петербурге в 2020 году

Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)
Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург) Джайпурский розовый и сочетание дорогого с бюджетным
Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)

Квартира на Петроградской стороне в стиле фильмов Уэса Андерсона (Петербург)
Джайпурский розовый и сочетание дорогого с бюджетным

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