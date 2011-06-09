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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Производитель замороженных овощей Hortex ушел из России

Производитель замороженных овощей Hortex ушел из России

Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах
Промо
Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах
Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах
Промо

Овощ или ягода: Что нужно знать о томатах

Алыча, шелковица и абрикосы: Что покупать на рынке в июне
Алыча, шелковица и абрикосы: Что покупать на рынке в июне Сезон фруктов и ягод объявляем открытым
Алыча, шелковица и абрикосы: Что покупать на рынке в июне

Алыча, шелковица и абрикосы: Что покупать на рынке в июне
Сезон фруктов и ягод объявляем открытым

Хумус из тыквы и пюре из авокадо: 3 овощных рецепта от ресторана Kuznya House (Петербург)
Хумус из тыквы и пюре из авокадо: 3 овощных рецепта от ресторана Kuznya House (Петербург) Для вегетарианцев, любителей овощей и тех, кто соблюдает пост
Хумус из тыквы и пюре из авокадо: 3 овощных рецепта от ресторана Kuznya House (Петербург)

Хумус из тыквы и пюре из авокадо: 3 овощных рецепта от ресторана Kuznya House (Петербург)
Для вегетарианцев, любителей овощей и тех, кто соблюдает пост

Клубничный сезон и бакинские огурцы: Что покупать на рынках в марте
Клубничный сезон и бакинские огурцы: Что покупать на рынках в марте Главные овощи, фрукты и травы первого весеннего месяца
Клубничный сезон и бакинские огурцы: Что покупать на рынках в марте

Клубничный сезон и бакинские огурцы: Что покупать на рынках в марте
Главные овощи, фрукты и травы первого весеннего месяца

«№ 13»: Ресторан Novikov Group с сезонными овощами на Малой Бронной

Блюда готовят на открытом огне

«№ 13»: Ресторан Novikov Group с сезонными овощами на Малой Бронной

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше

Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа

5 рецептов легких летних салатов
5 рецептов легких летних салатов «Лето на даче», «Калифорнийская классика», традиционный греческий и еще два
5 рецептов легких летних салатов

5 рецептов легких летних салатов
«Лето на даче», «Калифорнийская классика», традиционный греческий и еще два

Адреса ярмарок выходного дня

Она содержит около 100 точек в разных округах

Адреса ярмарок выходного дня

Разрешить теплицам маркировать органические продукты

Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон

Разрешить теплицам маркировать органические продукты

Регионы с самым дорогим и дешевым оливье

Данные Росстата и производителей на цены ингредиентов разошлись

Регионы с самым дорогим и дешевым оливье

В Москве построят первый жилой дом с теплицами для выращивания овощей

Урожай можно будет получать круглый год

В Москве построят первый жилой дом с теплицами для выращивания овощей

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину

Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода

Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян

Есть полкило овощей и фруктов каждый день

В Москве откроется сеть салат-баров Oversalad

Стоимость салата составит около 500 рублей

В Москве откроется сеть салат-баров Oversalad

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов

Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень

Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов

В «Аптекарском огороде» состоится церемония вскрытия гигантской тыквы

Делать это планируют бензопилой

В «Аптекарском огороде» состоится церемония вскрытия гигантской тыквы

Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев

Такое решение приняли по итогам проверки турецких предприятий Россельхознадзором

Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев

В Москве открылся четвертый магазин AllFoods

В новом магазине теперь есть кулинария и кондитерский отдел

В Москве открылся четвертый магазин AllFoods

Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае

Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае
В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов

Что покупать на рынках в апреле
Что покупать на рынках в апреле Томаты, финики, мушмула и другие сезонные продукты
Что покупать на рынках в апреле

Что покупать на рынках в апреле
Томаты, финики, мушмула и другие сезонные продукты

Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции

На российские прилавки вернутся лук, капуста и гвоздика из Турции

Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции

Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов
Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов Вспоминаем рецепты и рассказываем о свойствах корнеплодов
Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов

Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов
Вспоминаем рецепты и рассказываем о свойствах корнеплодов

«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале

«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале
Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты

Россия отложила снятие запрета на ввоз овощей из Турции

Для начала стороны должны разработать более совершенную систему фиксирования поставок

Россия отложила снятие запрета на ввоз овощей из Турции

В Москве появятся автолавки с мясом и фруктами

Они будут работать круглый год

В Москве появятся автолавки с мясом и фруктами

От черешни и абрикосов до манго и мандаринов
От черешни и абрикосов до манго и мандаринов Рассказываем, какие фрукты, овощи и ягоды искать на рынках в декабре
От черешни и абрикосов до манго и мандаринов

От черешни и абрикосов до манго и мандаринов
Рассказываем, какие фрукты, овощи и ягоды искать на рынках в декабре

Что покупать на рынке в ноябре
Что покупать на рынке в ноябре Хурма, виноград, гранаты, фейхоа и мандарины
Что покупать на рынке в ноябре

Что покупать на рынке в ноябре
Хурма, виноград, гранаты, фейхоа и мандарины

«Мираторг» запустит интернет-магазин

Предполагается, что в первое время холдинг будет обслуживать через Сеть только жителей Москвы и области

«Мираторг» запустит интернет-магазин

В «Москва-Сити» открылась продуктовая лавка AllFoods

Совладельцем AllFoods является Ginza Project

В «Москва-Сити» открылась продуктовая лавка AllFoods

Что покупать на рынках в октябре
Что покупать на рынках в октябре От хурмы и фейхоа до сухофруктов
Что покупать на рынках в октябре

Что покупать на рынках в октябре
От хурмы и фейхоа до сухофруктов

Россия сняла запрет на поставку овощей и фруктов из Египта

Исключение сделали лишь для импортного картофеля

Россия сняла запрет на поставку овощей и фруктов из Египта

В Россию запретили ввозить овощи и фрукты из Египта

Поставки египетских овощей и фруктов прекратятся с 22 сентября

В Россию запретили ввозить овощи и фрукты из Египта

Осенний сезон: Что покупать на рынках в сентябре
Осенний сезон: Что покупать на рынках в сентябре Грибы, яблоки, тыква, помидоры, ягоды и другие фрукты и овощи, за которыми нужно идти прямо сейчас
Осенний сезон: Что покупать на рынках в сентябре

Осенний сезон: Что покупать на рынках в сентябре
Грибы, яблоки, тыква, помидоры, ягоды и другие фрукты и овощи, за которыми нужно идти прямо сейчас

«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе

«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе
Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас

Россия ограничила ввоз овощей, фруктов и муки из Боснии и Герцеговины

Страна отказалась оперативно принять российскую делегацию для ознакомления с условиями производства фитопродукции

Россия ограничила ввоз овощей, фруктов и муки из Боснии и Герцеговины

Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму
Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму The Village составил подробную инструкцию, как мариновать овощи, варить варенье и готовить соусы из ягод в самый плодородный сезон
Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму

Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму
The Village составил подробную инструкцию, как мариновать овощи, варить варенье и готовить соусы из ягод в самый плодородный сезон

28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле
28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле Сезон всего и сразу: от грунтовых огурцов с помидорами до лисичек
28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле

28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле
Сезон всего и сразу: от грунтовых огурцов с помидорами до лисичек

Почему фрукты и овощи вяжут?
Почему фрукты и овощи вяжут? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему фрукты и овощи вяжут?

Почему фрукты и овощи вяжут?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Россия передумала запрещать все турецкие продукты

Ранее в Россельхознадзоре анонсировали полный запрет на поставки овощей и фруктов из Турции

Россия передумала запрещать все турецкие продукты

Россия собирается запретить ввоз всех овощей и фруктов из Турции

Предполагается, что полный запрет на поставки плодоовощной продукции введут уже 16 мая

Россия собирается запретить ввоз всех овощей и фруктов из Турции

Как правильно готовить мясо и овощи на природе?
Как правильно готовить мясо и овощи на природе? The Village узнал у специалистов, как правильно подготовиться к долгим майским праздникам
Как правильно готовить мясо и овощи на природе?

Как правильно готовить мясо и овощи на природе?
The Village узнал у специалистов, как правильно подготовиться к долгим майским праздникам

В московских киосках будут торговать мясом и молоком

Департамент Москвы по конкурентной политике выставил киоски новых специализаций на торги

В московских киосках будут торговать мясом и молоком

Рост цен на фрукты и овощи оказался в шесть раз быстрее инфляции

Больше всего выросла цена на огурцы

Рост цен на фрукты и овощи оказался в шесть раз быстрее инфляции

Фермерский рынок LavkaLavkа в «МЕГА Химки» открывается 1 декабря

С 4 по 13 декабря здесь запланирована праздничная программа

Фермерский рынок LavkaLavkа в «МЕГА Химки» открывается 1 декабря

Провести тотальную проверку импортных овощей

Российские производители жалуются на недобросовестную конкуренцию из-за использования иностранцами химикатов

Провести тотальную проверку импортных овощей

Паста из овощей
Паста из овощей Продолжая сезон овощей, шеф-повар магазина-кулинарии «Город-сад» рассказывает, как приготовить вегетарианский салат из моркови, цукини и свёклы
Паста из овощей

Паста из овощей
Продолжая сезон овощей, шеф-повар магазина-кулинарии «Город-сад» рассказывает, как приготовить вегетарианский салат из моркови, цукини и свёклы

На Даниловском рынке пройдёт «День урожая»

Подать заявку на продажу овощей, фруктов и ягод на рынке в этот день могут все желающие

На Даниловском рынке пройдёт «День урожая»

«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы
«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы The Village решил узнать, откуда через год после запрета на европейские продукты привозят овощи и фрукты
«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы

«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы
The Village решил узнать, откуда через год после запрета на европейские продукты привозят овощи и фрукты

Россия вводит запрет на поставки овощей и фруктов из Польши

Запрет вступает в силу 1 августа

Россия вводит запрет на поставки овощей и фруктов из Польши

Groupon не справился с ажиотажным спросом на репчатый лук в Индии Купонатор предложил приобрести дефицитный овощ на 90% дешевле, чем на рынке

Groupon не справился с ажиотажным спросом на репчатый лук в Индии

Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Юрий Черчен выкупил компанию «Домашние продукты»

Он собирается вложить до $15 млн в расширение продуктовой линейки и выход в новые регионы

Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Юрий Черчен выкупил компанию «Домашние продукты»

Рецепты шефов: Летний салат с яйцом-пашот Бренд-шеф сети ресторанов Ginza Project рассказал The Village, как приготовить летний салат из сезонных овощей в сметане с яйцами-пашот.

Рецепты шефов: Летний салат с яйцом-пашот

Сезон молодых овощей: Капуста
Сезон молодых овощей: Капуста The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом выпуске — капуста.
Сезон молодых овощей: Капуста

Сезон молодых овощей: Капуста
The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом выпуске — капуста.

Сезон молодых овощей: Морковь
Сезон молодых овощей: Морковь The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом материале — морковь.
Сезон молодых овощей: Морковь

Сезон молодых овощей: Морковь
The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом материале — морковь.

Сезон молодых овощей: Свёкла
Сезон молодых овощей: Свёкла The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей и когда они созревают в наших широтах. Сегодня — свёкла.
Сезон молодых овощей: Свёкла

Сезон молодых овощей: Свёкла
The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей и когда они созревают в наших широтах. Сегодня — свёкла.

Сезон молодых овощей: Репа
Сезон молодых овощей: Репа The Village начинает серию материалов о местных продуктах: прежде всего мы разберёмся, что можно приготовить из сезонных овощей, и узнаем, когда они созревают в наших широтах. В первом выпуске — репа.
Сезон молодых овощей: Репа

Сезон молодых овощей: Репа
The Village начинает серию материалов о местных продуктах: прежде всего мы разберёмся, что можно приготовить из сезонных овощей, и узнаем, когда они созревают в наших широтах. В первом выпуске — репа.

В Москве пройдёт Фестиваль молодых овощей

Фестиваль молодых овощей LavkaLavka: специальное меню в ресторанах и фермерский рынок в парке.

В Москве пройдёт Фестиваль молодых овощей

В эти выходные «Лавка» устраивает фермерский рынок на «Стрелке» На ярмарке посетители смогут познакомиться с фермерами, купить их продукцию, сводить детей в «живой уголок», попробовать еду из московских ресторанов и полистать первый номер «Лавка. Газеты»

В эти выходные «Лавка» устраивает фермерский рынок на «Стрелке»

Мнение: Кирилл Мартыненко, управляющий партнер сети Torro Grill, о запрете ввоза овощей из ЕС Кирилл Мартыненко о влиянии на ресторанный бизнес запрета на ввоз овощей из Евросоюза в Россию.

Мнение: Кирилл Мартыненко, управляющий партнер сети Torro Grill, о запрете ввоза овощей из ЕС

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