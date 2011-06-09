Алыча, шелковица и абрикосы: Что покупать на рынке в июне Сезон фруктов и ягод объявляем открытым
Хумус из тыквы и пюре из авокадо: 3 овощных рецепта от ресторана Kuznya House (Петербург) Для вегетарианцев, любителей овощей и тех, кто соблюдает пост
Клубничный сезон и бакинские огурцы: Что покупать на рынках в марте Главные овощи, фрукты и травы первого весеннего месяца
«№ 13»: Ресторан Novikov Group с сезонными овощами на Малой Бронной
Блюда готовят на открытом огне
Россельхознадзор опроверг ужесточение правил ввоза фруктов, овощей и цветов из-за рубежа
Лимит в пять килограммов фруктов на человека существовал и раньше
5 рецептов легких летних салатов «Лето на даче», «Калифорнийская классика», традиционный греческий и еще два
Разрешить теплицам маркировать органические продукты
Ассоциация «Теплицы России» предлагает внести соответствующие поправки в закон
Регионы с самым дорогим и дешевым оливье
Данные Росстата и производителей на цены ингредиентов разошлись
В Москве построят первый жилой дом с теплицами для выращивания овощей
Урожай можно будет получать круглый год
Как выбрать тыкву для еды или украшения к Хеллоуину
Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке плода
Есть полкило овощей и фруктов каждый день
Такой совет дал в преддверии холодов главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян
Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору сезонных овощей и фруктов
Эксперты также рассказали, как правильно мыть ягоды и зелень
В «Аптекарском огороде» состоится церемония вскрытия гигантской тыквы
Делать это планируют бензопилой
Россия сняла запрет на ввоз турецких кабачков, тыкв и перцев
Такое решение приняли по итогам проверки турецких предприятий Россельхознадзором
В Москве открылся четвертый магазин AllFoods
В новом магазине теперь есть кулинария и кондитерский отдел
Клубничный бум: Что готовить из сезонных продуктов в мае В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов
Россия частично сняла запрет на поставку овощей из Турции
На российские прилавки вернутся лук, капуста и гвоздика из Турции
Скрытая польза: Что приготовить из корнеплодов Вспоминаем рецепты и рассказываем о свойствах корнеплодов
«Главное правило — есть все, где есть витамин С»: Что покупать на рынках в феврале Экзотические фрукты, корнеплоды и сухофрукты
Россия отложила снятие запрета на ввоз овощей из Турции
Для начала стороны должны разработать более совершенную систему фиксирования поставок
В Москве появятся автолавки с мясом и фруктами
Они будут работать круглый год
От черешни и абрикосов до манго и мандаринов Рассказываем, какие фрукты, овощи и ягоды искать на рынках в декабре
«Мираторг» запустит интернет-магазин
Предполагается, что в первое время холдинг будет обслуживать через Сеть только жителей Москвы и области
Россия сняла запрет на поставку овощей и фруктов из Египта
Исключение сделали лишь для импортного картофеля
В Россию запретили ввозить овощи и фрукты из Египта
Поставки египетских овощей и фруктов прекратятся с 22 сентября
Осенний сезон: Что покупать на рынках в сентябре Грибы, яблоки, тыква, помидоры, ягоды и другие фрукты и овощи, за которыми нужно идти прямо сейчас
«И фрукты, и овощи идут полным ходом»: Что искать на рынках в августе Некторы и нектарины, инжир, арбузы, абрикосы и ещё дюжина сезонных продуктов, которые нужно покупать прямо сейчас
Россия ограничила ввоз овощей, фруктов и муки из Боснии и Герцеговины
Страна отказалась оперативно принять российскую делегацию для ознакомления с условиями производства фитопродукции
Мамы и бабушки шеф-поваров — о том, как делать заготовки на зиму The Village составил подробную инструкцию, как мариновать овощи, варить варенье и готовить соусы из ягод в самый плодородный сезон
28 овощей, фруктов и ягод, которые нужно покупать в июле Сезон всего и сразу: от грунтовых огурцов с помидорами до лисичек
Почему фрукты и овощи вяжут? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Россия передумала запрещать все турецкие продукты
Ранее в Россельхознадзоре анонсировали полный запрет на поставки овощей и фруктов из Турции
Россия собирается запретить ввоз всех овощей и фруктов из Турции
Предполагается, что полный запрет на поставки плодоовощной продукции введут уже 16 мая
Как правильно готовить мясо и овощи на природе? The Village узнал у специалистов, как правильно подготовиться к долгим майским праздникам
В московских киосках будут торговать мясом и молоком
Департамент Москвы по конкурентной политике выставил киоски новых специализаций на торги
Рост цен на фрукты и овощи оказался в шесть раз быстрее инфляции
Больше всего выросла цена на огурцы
Фермерский рынок LavkaLavkа в «МЕГА Химки» открывается 1 декабря
С 4 по 13 декабря здесь запланирована праздничная программа
Провести тотальную проверку импортных овощей
Российские производители жалуются на недобросовестную конкуренцию из-за использования иностранцами химикатов
Паста из овощей Продолжая сезон овощей, шеф-повар магазина-кулинарии «Город-сад» рассказывает, как приготовить вегетарианский салат из моркови, цукини и свёклы
На Даниловском рынке пройдёт «День урожая»
Подать заявку на продажу овощей, фруктов и ягод на рынке в этот день могут все желающие
«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы The Village решил узнать, откуда через год после запрета на европейские продукты привозят овощи и фрукты
Бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Юрий Черчен выкупил компанию «Домашние продукты»
Он собирается вложить до $15 млн в расширение продуктовой линейки и выход в новые регионы
Сезон молодых овощей: Капуста The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом выпуске — капуста.
Сезон молодых овощей: Морковь The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей, когда они созревают в наших широтах. В новом материале — морковь.
Сезон молодых овощей: Свёкла The Village продолжает серию материалов о местных продуктах: для начала мы разбираемся, что можно приготовить из сезонных овощей и когда они созревают в наших широтах. Сегодня — свёкла.
Сезон молодых овощей: Репа The Village начинает серию материалов о местных продуктах: прежде всего мы разберёмся, что можно приготовить из сезонных овощей, и узнаем, когда они созревают в наших широтах. В первом выпуске — репа.
В Москве пройдёт Фестиваль молодых овощей
Фестиваль молодых овощей LavkaLavka: специальное меню в ресторанах и фермерский рынок в парке.