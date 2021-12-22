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Ситуация22 декабря 2021

«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке Несмотря на свободу и возможность пить запрещенный в офисе кофе

«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке
АвторОльга Карасева

Формат удаленки больше никого не удивляет: после локдауна работать из дома постоянно или хотя бы несколько дней в неделю начали сотрудники корпораций и маленьких фирм, занятых в самых разных сферах. Но пока удаленщики радостно рассказывали о том, как здорово работать в пижаме с котом на руках, со снятием первых ограничений в офисы на пятидневку и в полном составе вернулись чиновники. Вчера Центр перспективных управленческих решений выпустил доклад «Госслужащие на удаленной работе: аналитическая этнография рабочих практик». Для его подготовки исследовательницы провели более 200 интервью с чиновниками центральных аппаратов пяти органов власти и два года наблюдали за тем, как сотрудники ведомств уходили на удаленку и возвращались в офисы. Мы прочитали доклад и рассказываем, почему госслужащим оказалось тяжело работать без привычных кабинетов, личных встреч с начальниками и секретных комнат.

Кабинет как символ статуса

Если вы бывали на приеме в государственных учреждениях любого уровня, то наверняка замечали контраст между кабинетами рядовых сотрудников и начальства. Минимализм, открытое пространство и стеклянные стены чиновникам не нравятся (мы рассказывали, как болезненно они восприняли переезд в современные офисы «Москва-Сити») в отличие от старомодных кабинетов, где иерархия подчеркивается обстановкой. Опрошенные госслужащие рассказали, что в основном пространство делят три-восемь человек, их рабочие места практически не отличаются друг от друга — с одинаковым набором мебели и техники. Но чем выше сотрудник поднимается по должностной лестнице, тем просторнее становится его рабочее место и разнообразнее наполнение. Кабинет руководителя и вовсе состоит из двух смежных комнат или большой комнаты с перегородкой, чтобы отделиться от секретаря. Также у начальника есть мягкая мебель, большой стол для встреч и разные излишества вроде сервизов.

Все эти материальные артефакты — массивная мебель, украшения кабинета, секретарь на входе — использовались госслужащими еще и для выстраивания иерархии и поддержания дисциплины. Обстановка внутри кабинета начальника будто бы невольно подсказывает подчиненным их роль. Когда младший по должности сотрудник входит в кабинет руководителя, он должен соблюсти ритуалы, демонстрирующие уважение к владельцу пространства: для начала убедиться в том, что руководитель свободен и готов к разговору, затем спросить разрешения войти в кабинет и, наконец, узнать, можно ли присесть за стол. Начальник же остается сидеть, когда в кабинет входят сотрудники ниже рангом, но если его посещают коллеги в равной или более высокой должности, то владелец пространства обычно выходит из-за стола в знак приветствия.

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Дома же и начальники, и подчиненные оказались в примерно равных условиях, а для того, чтобы обратиться к руководителю, больше не надо было сидеть в приемной и договариваться с секретарем об аудиенции. Казалось бы, это должно было сделать работу чиновников проще и быстрее, но получилось наоборот: 41 % опрошенных госслужащих заявили, что их общение с руководителем стало менее эффективным, чем очные коммуникации, а 28 % респондентов ответили, что испытывали трудности при переходе на удаленную работу — в основном из-за отсутствия рядом коллег.

 Материальные артефакты — массивная мебель, украшения кабинета, секретарь на входе — использовались госслужащими еще и для выстраивания иерархии и поддержания дисциплины

Поэтому со снятием первых ограничений чиновники стали возвращаться в офисы, причем зачастую по инициативе руководителей. «[В связи с тем, что] есть определенная расслабленность, я принял решение на первое время вывести весь департамент на работу в очный формат. Это такая некая воспитательная мера, для того чтобы люди немножко пришли в чувство. Имею в виду не всех сотрудников, а именно тех, кого надо, может быть, взбодрить», — рассказывал госслужащий, занимающий руководящую позицию. Нахождение или отсутствие в офисе к тому же стало дополнительным механизмом установления и контроля дисциплины. Еще один опрошенный рассказал, что перед Новым годом составляет сетку офлайн-работы так, чтобы подчиненные тратили меньше времени на общение: «Моя была задача — распихать их [сотрудников подразделения] таким образом, чтобы они не пересекались, потому что, когда наступает декабрь и люди друг друга не видели, у них масса впечатлений, вы понимаете. Гвалт стоит, и все».

Без кофе и сигарет

Способствуют тому, чтобы чиновники соблюдали определенный порядок, не только их рабочие места, но и пространства для отдыха. Точнее, их отсутствие. Если в большинстве современных офисов найдется как минимум диван и кухня, где сотрудники могут непринужденно пообщаться, то у чиновников офисы организованы так, чтобы там все располагало исключительно к труду. Общих зон зачастую нет вообще или они сделаны неудобно: один из респондентов рассказал, что курилка в ведомстве была некомфортной и внешне напоминала сарай, чтобы приходящие туда чувствовали «свою полную ущербность, неполноценность».

Но даже если места отдыха и появлялись в зданиях ведомств, использовались они тоже в соответствии с принципом «рабочее пространство — только для работы». Например, в одном из учреждений есть теннисные столы, но стоят они в подвале, а играть в рабочее время не рекомендовано. В другом ведомстве руководитель лично следил, чтобы у подчиненных не было перерывов на кофе. «Я железно сказал, если я кого из своих увижу у этого кофейника, премии не будет точно. Это означает, что человеку нечего делать», — считает руководитель.

 Я железно сказал, если я кого из своих увижу у этого кофейника, премии не будет точно. Это означает, что человеку нечего делать

Участники исследования признавались, что в домашней обстановке и без постоянного контроля им стало сложнее работать. «Явно прослеживалась потеря коммуникаций, потеря понимания выполнения задач. Понятно, что удаленка расслабляет, худо-бедно, все равно ты понимаешь, что ты находишься дома, когда ты ходишь в тапках, кофеечек где-то глотаешь через раз, тебе уже не до звонка. Я как руководитель отмечаю провал исполнительской дисциплины где-то на 30 %», — отметил один руководителей. Потому механизм управления изменился: пускай начальник и не видит, находится ли сотрудник за своим рабочим столом, но зато может позвонить или написать в мессенджере в любой момент. Даже на электронные письма ответ должен быть моментальным. Таким образом руководители возвращали сотрудникам необходимую видимость дисциплинарной власти.

«Америка подслушивает»

В учреждениях работают с информацией, не подлежащей разглашению, а то и имеющей статус государственной тайны. Для того чтобы распечатать, изучить или подписать такой документ, установлены свои порядки. Например, сотрудники должны приходить в специальные секретные комнаты и там читать документы. Даже во время жесткого локдауна эту процедуру не отменили. Одна из опрошенных чиновниц рассказывала, что в таком помещении душно, поэтому не получается сидеть в маске во время работы, и не хватает места для социальной дистанции. Она знала, что многие сотрудники с допуском к гостайне, вынужденные приезжать в офис и находиться в секретных комнатах, переболели коронавирусом, и подозревала, что именно из-за тесноты в помещениях.

Однако вся работа с документами, содержащими чувствительную информацию, во время пандемии не могла проходить только в офисе. Это привело к тому, что в некоторых ведомствах требования к безопасности были упрощены — с документами было разрешено работать вне офиса и в электронном виде. Более того, на удаленке рабочие чаты образовались в WhatsApp и Telegram, совещания проходили в Zoom, а статус в Skype служил еще и для проверки нахождения человека на своем рабочем месте. Уже несколько лет для чиновников обещают разработать программное обеспечение, чтобы они не пользовались мессенджерами, созданными в недружественных странах, но пока оно так и не создано.

Руководитель проекта «Социология госслужбы» ЦПУР Дарья Шубина отмечает, что большая часть повседневности российских чиновников основывается на соблюдении иерархии, запретах, надзоре и нарочито заметном контроле за поведением, а также безопасности — идее о том, что нужно защищать информацию и вместе с ней всю организацию от вредоносного влияния. Причем зачастую сотрудникам было непонятно, от кого и что нужно защищать. «В телеграме писать небезопасно, нас все подслушивают, как один коллега мне сказал. Мы создали правила группы, попросили расписаться, такой жест принятия, это определенная символика. Он сказал: „Я не буду под этим подписываться, вы потом этот плакат фотографируете и пересылаете в Америку. Я не собираюсь отвечать, это административная ответственность, которая может стать уголовной“», — рассказывал один из опрошенных госслужащих.

Обложка: Pixel-Shot – stock.adobe.com

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