«В Telegram нас подслушивают»: Почему чиновникам не понравилось работать на удаленке

Кабинет как символ статуса

Если вы бывали на приеме в государственных учреждениях любого уровня, то наверняка замечали контраст между кабинетами рядовых сотрудников и начальства. Минимализм, открытое пространство и стеклянные стены чиновникам не нравятся (мы рассказывали, как болезненно они восприняли переезд в современные офисы «Москва-Сити») в отличие от старомодных кабинетов, где иерархия подчеркивается обстановкой. Опрошенные госслужащие рассказали, что в основном пространство делят три-восемь человек, их рабочие места практически не отличаются друг от друга — с одинаковым набором мебели и техники. Но чем выше сотрудник поднимается по должностной лестнице, тем просторнее становится его рабочее место и разнообразнее наполнение. Кабинет руководителя и вовсе состоит из двух смежных комнат или большой комнаты с перегородкой, чтобы отделиться от секретаря. Также у начальника есть мягкая мебель, большой стол для встреч и разные излишества вроде сервизов.

Все эти материальные артефакты — массивная мебель, украшения кабинета, секретарь на входе — использовались госслужащими еще и для выстраивания иерархии и поддержания дисциплины. Обстановка внутри кабинета начальника будто бы невольно подсказывает подчиненным их роль. Когда младший по должности сотрудник входит в кабинет руководителя, он должен соблюсти ритуалы, демонстрирующие уважение к владельцу пространства: для начала убедиться в том, что руководитель свободен и готов к разговору, затем спросить разрешения войти в кабинет и, наконец, узнать, можно ли присесть за стол. Начальник же остается сидеть, когда в кабинет входят сотрудники ниже рангом, но если его посещают коллеги в равной или более высокой должности, то владелец пространства обычно выходит из-за стола в знак приветствия.

СИТУАЦИЯ

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Дома же и начальники, и подчиненные оказались в примерно равных условиях, а для того, чтобы обратиться к руководителю, больше не надо было сидеть в приемной и договариваться с секретарем об аудиенции. Казалось бы, это должно было сделать работу чиновников проще и быстрее, но получилось наоборот: 41 % опрошенных госслужащих заявили, что их общение с руководителем стало менее эффективным, чем очные коммуникации, а 28 % респондентов ответили, что испытывали трудности при переходе на удаленную работу — в основном из-за отсутствия рядом коллег.

Материальные артефакты — массивная мебель, украшения кабинета, секретарь на входе — использовались госслужащими еще и для выстраивания иерархии и поддержания дисциплины

Поэтому со снятием первых ограничений чиновники стали возвращаться в офисы, причем зачастую по инициативе руководителей. «[В связи с тем, что] есть определенная расслабленность, я принял решение на первое время вывести весь департамент на работу в очный формат. Это такая некая воспитательная мера, для того чтобы люди немножко пришли в чувство. Имею в виду не всех сотрудников, а именно тех, кого надо, может быть, взбодрить», — рассказывал госслужащий, занимающий руководящую позицию. Нахождение или отсутствие в офисе к тому же стало дополнительным механизмом установления и контроля дисциплины. Еще один опрошенный рассказал, что перед Новым годом составляет сетку офлайн-работы так, чтобы подчиненные тратили меньше времени на общение: «Моя была задача — распихать их [сотрудников подразделения] таким образом, чтобы они не пересекались, потому что, когда наступает декабрь и люди друг друга не видели, у них масса впечатлений, вы понимаете. Гвалт стоит, и все».