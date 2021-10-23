«К черту скромность»: Как говорить о деньгах, чтобы вам заплатили больше

Говорим о деньгах

Все мы видели эпизоды из «Логова драконов», в которых все вроде бы шло гладко, пока не заходил разговор о цифрах: тут в презентацию врывался резкий шотландский говор Дункана Баннэтина: «Я против». Каждый раз, глядя на это, я думаю одно и то же: если бы они только подготовились немного лучше, узнали свою компанию изнутри и говорили с уверенностью, им бы не пришлось попрощаться со своей концепцией. Подготовка — вот ключ к тому, чтобы уверенно излагать свои идеи. Чем больше вы вкладываете в подготовку к разговору о будущем развитии, будь то отношения, деньги или продвижение по службе, тем лучше пройдет этот разговор. И только после того, как вы «выучите уроки», то есть соберете информацию о прошлом, настоящем и будущем компании, можете подумать о том, как стратегически использовать ее для достижения желаемого результата.

Нужна помощь с презентацией? Что ж, если вы еще не знакомы с Александрией Окасио-Кортес, прошу любить и жаловать. Ее аккаунт в Twitter — прекрасный источник вдохновения для выступлений на публике. Я не один месяц анализировала, почему она так чертовски хороша, и пришла к выводу: она не только действительно понимает свои доводы и верит в них, но и может преподнести их увлекательно и убедительно. Придерживайтесь такого же сочетания ясности, убежденности и обаяния, и, не сомневаюсь, у вас выйдет отличная аргументация.

Повторенье — мать ученья



Составив текст своей речи, начните репетировать. Как человек, который провел изрядное количество собеседований, занимался нетворкингом и просил о повышении заработной платы, я могу честно сказать: чем больше раз вы прорепетируете беседу, тем лучше будет ее результат. Мне повезло: я всегда могла потренироваться на родителях и сестре. Можно было не сомневаться, что они накидают мне вопросов из серии «на всякий случай, а вдруг об этом спросят», которые, хоть и бесят меня во время репетиций, действительно помогают. Но если бы их не было, я бы практиковалась в одиночестве (в каком-нибудь уединенном месте, где не стыдно разговаривать вслух сама с собой), чтобы привыкнуть к тому, что я произношу, и понять, зачем я это делаю. Надеюсь, прочитав эту книгу, вы будете регулярнее фиксировать свои достижения, отмечать свои возможности в должностных инструкциях и осознавать собственный вклад в компанию, поэтому, когда дело дойдет до переговоров о прибавке, важнее будет добиться совершенства подачи, а не убедить себя в том, что вы ее вообще заслуживаете.

Подсказка дня Если боитесь что-то забыть, просто запишите все свои тезисы в ноутбуке или блокноте и обращайтесь к ним во время разговора. Это не будет знаком вашей неуверенности в себе, но гарантирует, что вы ничего не упустите, если по какой-либо причине окажется, что вы нервничаете!

Не бойтесь делать смелые предложения

Монстр британской творческой индустрии Синди Галлоп известна тем, что убеждает женщин знать себе цену и требовать того, чего они заслуживают; она даже создала чат-бота, чтобы помогать женщинам, которые просят о повышении. Она говорит следующее: «Называйте самую высокую цифру, которую можете произнести вслух, чтобы при этом не расхохотаться». Как правило, компании все равно пытаются уговорить вас снизить свои ожидания, поэтому в первый раз обычно лучше нацеливаться на максимум. То, что говорит Синди, совершенно справедливо, потому что если вы сами не верите в сумму, о которой просите, то лица, принимающие решения, уж точно в нее не поверят. Однажды со мной связалась некая международная компания с просьбой провести семинар для штатных сотрудников.

Я знала, что пора увеличивать свой лекторский гонорар, но не была уверена, насколько высоко смогу прыгнуть. Поэтому я поговорила со своим другом, тренером личностного роста Адамом Паркером, и он предложил мне выбрать сумму, а затем ее удвоить. И хотя это имело смысл и соответствовало совету Синди, я, как и большинство людей, сомневалась, хватит ли мне наглости так поступить. Но когда я все же это сделала, меня не высмеяли. Это была огромная победа — не только потому, что они и глазом не моргнули, услышав названную мной сумму, но и потому, что я установила себе новую цену. Теперь я могла с уверенностью называть эту цифру снова и снова, ведь однажды на нее уже согласились. По мере того как совершенствуются мои навыки и репутация, я продолжаю повышать свою ставку — важно иметь смелость просить о том, чего, как вы знаете, вы заслуживаете.