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Каждого десятого россиянина не взяли на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса
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Сколько работодателей считает, что сотрудники должны чувствовать стресс, чтобы лучше работать
Власти Москвы потребовали отстранять от работы непривившихся
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Сферы, в которых в 2021 году появилось больше вакансий
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Две трети россиян эмоционально замкнулись из-за усталости от работы. Почти половина ощущает пустоту после рабочих задач
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При какой зарплате россияне готовы остаться на нелюбимой работе
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Число работающих россиян упало до десятилетнего минимума
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Каждый восьмой россиянин перед собеседованием соблюдает ритуалы, которые приносят удачу
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Сколько россиян не получили новогоднюю премию
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Самые востребованные категории профессий на Avito в 2020 году
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Сайт, который поможет найти работу людям с инвалидностью
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