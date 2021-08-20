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Ссылка дня
20 августа 2021

Сервис «Ханти», где за вознаграждение можно порекомендовать кандидата на вакансию

13 июля 2021

Каждого десятого россиянина не взяли на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса

Опрос
7 июля 2021

Сотрудники каких сфер чаще всего перерабатывают

Опрос
23 июня 2021

Как замотивировать сотрудников работать

Опрос
18 июня 2021

Сколько работодателей считает, что сотрудники должны чувствовать стресс, чтобы лучше работать

обновлено24 июня 2021

Власти Москвы потребовали отстранять от работы непривившихся

Рейтинг
2 апреля 2021

Сферы, в которых в 2021 году появилось больше вакансий

Опрос
24 марта 2021

Две трети россиян эмоционально замкнулись из-за усталости от работы. Почти половина ощущает пустоту после рабочих задач

Опрос
14 марта 2021

При какой зарплате россияне готовы остаться на нелюбимой работе

Исследование
9 февраля 2021

Число работающих россиян упало до десятилетнего минимума

Опрос
7 февраля 2021

Каждый восьмой россиянин перед собеседованием соблюдает ритуалы, которые приносят удачу

Список
29 января 2021

Больше 100 видов работ, которые можно выбрать вместо армии

Цифра дня
19 января 2021

Сколько россиян не получили новогоднюю премию

Рейтинг
13 января 2021

Самые востребованные категории профессий на Avito в 2020 году

Цифра дня
23 декабря 2020

Сколько россиян хотят поменять профессию в следующем году

Цифра дня
13 декабря 2020

Сколько компаний собираются повысить зарплаты работникам в 2021 году

Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря
Опрос
9 декабря 2020

Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря

Цифра дня
8 декабря 2020

Сколько россиян из крупных городов готовы работать курьерами или сборщиками заказов

Ссылка дня
3 декабря 2020

Сайт, который поможет найти работу людям с инвалидностью

В Москве запустились фудворкинги — коворкинги прямо в ресторанах
1 декабря 2020

В Москве запустились фудворкинги — коворкинги прямо в ресторанах

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