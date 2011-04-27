Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей
Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей
Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей

Быстрый завтрак: 5 рецептов утренних сэндвичей

В «Яндекс.Еду» добавили доставку из Subway

В меню сэндвичи, роллы, салаты, напитки, десерты, закуски и комбо-наборы

В «Яндекс.Еду» добавили доставку из Subway

До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»

Там можно будет найти сэндвичи, молочные продукты и кофейные напитки

До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»

«Зорька и Милка» открыла флагманский магазин с авторскими сырами и сэндвич-зоной

В будущем там также появится горячая выпечка

«Зорька и Милка» открыла флагманский магазин с авторскими сырами и сэндвич-зоной

Проект «7 сэндвичей» запустил доставку

Доставка осуществляется только в пределах Третьего транспортного кольца

Проект «7 сэндвичей» запустил доставку

На «Чистых прудах» открылось кафе с едой навынос «Профессор Пуф»

В меню заведения — хот-доги, сэндвичи и картофельные чипсы

На «Чистых прудах» открылось кафе с едой навынос «Профессор Пуф»

Завтраки в «Бутербро» с 08:30 до полудня

В «Бутербро» в саду «Эрмитаж» теперь готовят завтраки

Завтраки в «Бутербро» с 08:30 до полудня

Пастрами в Saxon + Parole

Сэндвич с пастрами на Патриарших

Пастрами в Saxon + Parole

Сэндвич с кабачками гриль и муссом с эстрагоном из «Пафф Поинт»

Сэндвич с кабачками гриль и муссом с эстрагоном из «Пафф Поинт»

Сэндвич с кабачками гриль и муссом с эстрагоном из «Пафф Поинт»

Instagram «Еды»: Корень лотоса фри в Saxon + Parole

Чаще всего как гарнир к бургеру или сэндвичу в ресторанах подают картофель фри, в Saxon + Parole же это корень лотоса, картофель и батат фри

Instagram «Еды»: Корень лотоса фри в Saxon + Parole

На «Проспекте Вернадского» открылось кафе «The Сэндвич»

Кафе с американскими бутербродами и недорогими салатами открылось на юго-западе Москвы.

На «Проспекте Вернадского» открылось кафе «The Сэндвич»

Составные части: Сэндвич с индейкой из бургер-бара «11/1»
Составные части: Сэндвич с индейкой из бургер-бара «11/1» The Village регулярно сканирует городские сэндвичи и разбирает их на части. В этом выпуске — сэндвич с индейкой из бургер-бара «11/1».
Составные части: Сэндвич с индейкой из бургер-бара «11/1»

Составные части: Сэндвич с индейкой из бургер-бара «11/1»
The Village регулярно сканирует городские сэндвичи и разбирает их на части. В этом выпуске — сэндвич с индейкой из бургер-бара «11/1».

Составные части: Сэндвич с моцареллой из Osteria numero Uno
Составные части: Сэндвич с моцареллой из Osteria numero Uno The Village регулярно сканирует городские сэндвичи и разбирает их на части. В этом выпуске — сэндвич с моцареллой из Osteria numero Uno, который в кафе готовят навынос.
Составные части: Сэндвич с моцареллой из Osteria numero Uno

Составные части: Сэндвич с моцареллой из Osteria numero Uno
The Village регулярно сканирует городские сэндвичи и разбирает их на части. В этом выпуске — сэндвич с моцареллой из Osteria numero Uno, который в кафе готовят навынос.

Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из «Простых вещей»
Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из «Простых вещей» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В этом выпуске — сэндвич с курицей, печёным перцем и домашним майонезом из зелёного базилика из кафе «Простые вещи».
Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из «Простых вещей»

Составные части: Сэндвич с курицей и печёным перцем из «Простых вещей»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В этом выпуске — сэндвич с курицей, печёным перцем и домашним майонезом из зелёного базилика из кафе «Простые вещи».

Составные части: Вегетарианский сэндвич из кафе «Аист» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В этом выпуске — вегетарианский сэндвич из кафе «Аист».

Составные части: Вегетарианский сэндвич из кафе «Аист»

Составные части: Сэндвич с томатом и моцареллой из Paul
Составные части: Сэндвич с томатом и моцареллой из Paul Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с томатом и моцареллой из кафе-пекарни Paul.
Составные части: Сэндвич с томатом и моцареллой из Paul

Составные части: Сэндвич с томатом и моцареллой из Paul
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с томатом и моцареллой из кафе-пекарни Paul.

Составные части: Постный сэндвич из Red Espresso Bar
Составные части: Постный сэндвич из Red Espresso Bar Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — постный сэндвич с запеченным перцем и баклажанами из Red Espresso Bar.
Составные части: Постный сэндвич из Red Espresso Bar

Составные части: Постный сэндвич из Red Espresso Bar
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — постный сэндвич с запеченным перцем и баклажанами из Red Espresso Bar.

Составные части: Сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из «Филиала»
Составные части: Сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из «Филиала» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из кафе Filial.
Составные части: Сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из «Филиала»

Составные части: Сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из «Филиала»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с запеченной индейкой и сыром бри из кафе Filial.

Составные части: Сэндвич с домашним сыром, цукини и песто из грецких орехов из «Пропаганды»
Составные части: Сэндвич с домашним сыром, цукини и песто из грецких орехов из «Пропаганды» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с домашним сыром, цукини и песто из грецких орехов из «Пропаганды».
Составные части: Сэндвич с домашним сыром, цукини и песто из грецких орехов из «Пропаганды»

Составные части: Сэндвич с домашним сыром, цукини и песто из грецких орехов из «Пропаганды»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с домашним сыром, цукини и песто из грецких орехов из «Пропаганды».

В Месте: Паб Favorite
В Месте: Паб Favorite Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о пабе Favorite. Например, там подают 6 видов пива из собственной пивоварни.
В Месте: Паб Favorite

В Месте: Паб Favorite
Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о пабе Favorite. Например, там подают 6 видов пива из собственной пивоварни.

Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из «Кофеина»
Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с курицей и беконом из «Кофеина».
Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из «Кофеина»

Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из «Кофеина»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с курицей и беконом из «Кофеина».

Составные части: Вегетарианский сэндвич из кафе Starики bar
Составные части: Вегетарианский сэндвич из кафе Starики bar Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — вегетарианский сэндвич из Starики bar.
Составные части: Вегетарианский сэндвич из кафе Starики bar

Составные части: Вегетарианский сэндвич из кафе Starики bar
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — вегетарианский сэндвич из Starики bar.

Составные части: Сэндвич с ростбифом из кафе Сup&Cake
Составные части: Сэндвич с ростбифом из кафе Сup&Cake Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с ростбифом из Сup&Cake Cafe.
Составные части: Сэндвич с ростбифом из кафе Сup&Cake

Составные части: Сэндвич с ростбифом из кафе Сup&Cake
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с ростбифом из Сup&Cake Cafe.

Составные части: Сэндвич с куриной грудкой из кафе «Молоко»
Составные части: Сэндвич с куриной грудкой из кафе «Молоко» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с куриной грудкой и сыром маскарпоне из кафе «Молоко».
Составные части: Сэндвич с куриной грудкой из кафе «Молоко»

Составные части: Сэндвич с куриной грудкой из кафе «Молоко»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с куриной грудкой и сыром маскарпоне из кафе «Молоко».

Составные части: Сэндвич с сёмгой и мягким сыром из кафе-бара Iskra
Составные части: Сэндвич с сёмгой и мягким сыром из кафе-бара Iskra Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с сёмгой и мягким сыром из нового кафе-бара на «Флаконе» — Iskra.
Составные части: Сэндвич с сёмгой и мягким сыром из кафе-бара Iskra

Составные части: Сэндвич с сёмгой и мягким сыром из кафе-бара Iskra
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с сёмгой и мягким сыром из нового кафе-бара на «Флаконе» — Iskra.

Составные части: Сэндвич «Квинс-бульвар» из пиццерии Montalto
Составные части: Сэндвич «Квинс-бульвар» из пиццерии Montalto Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Квинс-бульвар» из магазина с едой навынос при пиццерии Montalto.
Составные части: Сэндвич «Квинс-бульвар» из пиццерии Montalto

Составные части: Сэндвич «Квинс-бульвар» из пиццерии Montalto
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Квинс-бульвар» из магазина с едой навынос при пиццерии Montalto.

Составные части: Сэндвич с пармской ветчиной из бара La Bottega
Составные части: Сэндвич с пармской ветчиной из бара La Bottega Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с пармской ветчиной и буйволиной моцареллой из винного бара La Bottega.
Составные части: Сэндвич с пармской ветчиной из бара La Bottega

Составные части: Сэндвич с пармской ветчиной из бара La Bottega
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с пармской ветчиной и буйволиной моцареллой из винного бара La Bottega.

Составные части: Twins-сэндвич из «Солянки»
Составные части: Twins-сэндвич из «Солянки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — twins-сэндвич из ресторана и бара «Солянка».
Составные части: Twins-сэндвич из «Солянки»

Составные части: Twins-сэндвич из «Солянки»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — twins-сэндвич из ресторана и бара «Солянка».

Составные части: Сэндвич с пармской ветчиной из пекарни «Орлоffский хлеб»
Составные части: Сэндвич с пармской ветчиной из пекарни «Орлоffский хлеб» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с пармской ветчиной и сыром эмменталь из пекарни «Орлоffский хлеб».
Составные части: Сэндвич с пармской ветчиной из пекарни «Орлоffский хлеб»

Составные части: Сэндвич с пармской ветчиной из пекарни «Орлоffский хлеб»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с пармской ветчиной и сыром эмменталь из пекарни «Орлоffский хлеб».

Составные части: Сэндвич «Капрезе» с моцареллой из Costa Coffee
Составные части: Сэндвич «Капрезе» с моцареллой из Costa Coffee Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Капрезе» с моцареллой из сети Costa Coffee.
Составные части: Сэндвич «Капрезе» с моцареллой из Costa Coffee

Составные части: Сэндвич «Капрезе» с моцареллой из Costa Coffee
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Капрезе» с моцареллой из сети Costa Coffee.

Составные части: Сэндвич «Куриный БЛТ» из Friday's
Составные части: Сэндвич «Куриный БЛТ» из Friday's Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Куриный БЛТ» из Friday's.
Составные части: Сэндвич «Куриный БЛТ» из Friday's

Составные части: Сэндвич «Куриный БЛТ» из Friday's
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Куриный БЛТ» из Friday's.

Составные части: Сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка»
Составные части: Сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка».
Составные части: Сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка»

Составные части: Сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с подкопченным лососем из кафетерия «Голубка».

Составные части: Тёплый сэндвич с окороком и сыром из Tema Bar Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — тёплый сэндвич с окороком и сыром «Крок-Месье» из Tema Bar.

Составные части: Тёплый сэндвич с окороком и сыром из Tema Bar

Составные части: Cэндвич с котлетой из говяжьего фарша из «Фермер Базара» в «Цветном»
Составные части: Cэндвич с котлетой из говяжьего фарша из «Фермер Базара» в «Цветном» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с котлетой из говяжьего фарша с фермерского рынка на пятом этаже Tsvetnoy Central Market.
Составные части: Cэндвич с котлетой из говяжьего фарша из «Фермер Базара» в «Цветном»

Составные части: Cэндвич с котлетой из говяжьего фарша из «Фермер Базара» в «Цветном»
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с котлетой из говяжьего фарша с фермерского рынка на пятом этаже Tsvetnoy Central Market.

Составные части: Cэндвич с копчёной утиной грудкой из бара «Бонтемпи» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с копчёной утиной грудкой из бара «Бонтемпи».

Составные части: Cэндвич с копчёной утиной грудкой из бара «Бонтемпи»

Составные части: Сэндвич «Королевский цыплёнок» из Prime Star Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Королевский цыплёнок» из Prime Star.

Составные части: Сэндвич «Королевский цыплёнок» из Prime Star

Куриный сэндвич с грушей, шампиньонами и сырным соусом Бывает, что готовлю блюдо то несложное, обычное, а когда все вокруг начинают радостно жевать, очень как-то по-американски смачно откусывая, гордость бесстыдно пытается вырваться наружу.

Куриный сэндвич с грушей, шампиньонами и сырным соусом

Составные части: сэндвич с ростбифом и моцареллой из бара «Белка» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятнадцатом выпуске — сэндвич с ростбифом и моцареллой из бара «Белка».

Составные части: сэндвич с ростбифом и моцареллой из бара «Белка»

Составные части: сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В тринадцатом выпуске — луизианский сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки».

Составные части: сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки»

Составные части: брускетта с черри, моцареллой и оливками из кафе «Бурый лис и ленивый пёс» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В девятом выпуске — брускетта с черри, моцареллой и оливками таджаски из кафе «Бурый лис и ленивый пёс».

Составные части: брускетта с черри, моцареллой и оливками из кафе «Бурый лис и ленивый пёс»

Составные части: Сэндвич с лососем из «Булки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В восьмом выпуске — сэндвич с лососем на хлебе «5 злаков» из кондитерской и пекарни «Булка».

Составные части: Сэндвич с лососем из «Булки»

Составные части: Бейгл с сёмгой из «Шоколадницы» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В шестом выпуске — бейгл с сёмгой из «Шоколадницы».

Составные части: Бейгл с сёмгой из «Шоколадницы»

Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из винного бара «Гаврош» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятом выпуске — сэндвич с курицей, беконом и дижонской горчицей из винного бара «Гаврош».

Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из винного бара «Гаврош»

Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».

Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина»

Составные части: Cэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В третьем выпуске — сэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome

Составные части: Cэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome

Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. Во втором выпуске — теплый сэндвич с курицей, моцареллой и базиликом из кафе Friends Forever

Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever

Составные части: Cэндвич с говядиной из DoDo Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В первом выпуске — сэндвич с говядиной на фокачче с пармезаном из ресторана DoDo

Составные части: Cэндвич с говядиной из DoDo