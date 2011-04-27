В «Яндекс.Еду» добавили доставку из Subway
В меню сэндвичи, роллы, салаты, напитки, десерты, закуски и комбо-наборы
До конца года на всех платформах МЦК появятся автоматы «Вкусвилла» и «Кофе хауза»
Там можно будет найти сэндвичи, молочные продукты и кофейные напитки
«Зорька и Милка» открыла флагманский магазин с авторскими сырами и сэндвич-зоной
В будущем там также появится горячая выпечка
Проект «7 сэндвичей» запустил доставку
Доставка осуществляется только в пределах Третьего транспортного кольца
На «Чистых прудах» открылось кафе с едой навынос «Профессор Пуф»
В меню заведения — хот-доги, сэндвичи и картофельные чипсы
Завтраки в «Бутербро» с 08:30 до полудня
В «Бутербро» в саду «Эрмитаж» теперь готовят завтраки
Сэндвич с кабачками гриль и муссом с эстрагоном из «Пафф Поинт»
Сэндвич с кабачками гриль и муссом с эстрагоном из «Пафф Поинт»
Instagram «Еды»: Корень лотоса фри в Saxon + Parole
Чаще всего как гарнир к бургеру или сэндвичу в ресторанах подают картофель фри, в Saxon + Parole же это корень лотоса, картофель и батат фри
На «Проспекте Вернадского» открылось кафе «The Сэндвич»
Кафе с американскими бутербродами и недорогими салатами открылось на юго-западе Москвы.