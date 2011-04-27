Составные части: брускетта с черри, моцареллой и оливками из кафе «Бурый лис и ленивый пёс» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В девятом выпуске — брускетта с черри, моцареллой и оливками таджаски из кафе «Бурый лис и ленивый пёс».