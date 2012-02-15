ВЯЧЕСЛАВ БОЛЬШОВ
Шеф-повар кафе «Пропаганда»
«„Пропаганда“ существует уже 14-й год, и все наши гости любят и уважают нас, в том числе за постоянство в меню. Скажем, заказ „Цезарь и 6-й коктейль“ — это наш бессменный бестселлер. Вот и сэндвичей всего три: с бифштексом и жареным луком, с курицей в соусе карри и с домашним сыром, цукини и песто из грецких орехов.
Фокаччу для сэндвича мы печем сами по итальянским рецептам, с розмарином, морской солью и оливковым маслом. А вот домашний сыр закупаем, но для этого у нас есть проверенный поставщик, с которым мы работаем уже очень давно. Сыр, перед тем как положить в сэндвич, обжариваем. Также в состав входит цукини, листья шпината и помидоры. Остальную зелень, такую как листья салатов романо, окалифа и родичио, с добавлением шпината и синего базилика, мы внутрь сэндвича не кладем, а подаем отдельно, заправив всё соком лимона и оливковым маслом».
Комментарии
За что минусы? )) Видимо, это те 4 человека, который по сей день не могут пройти в пропаганду )
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