Составные части21 марта 2012
Составные части: Сэндвич с томатом и моцареллой из Paul Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с томатом и моцареллой из кафе-пекарни Paul.
Пшеничная булочка с маслинами
Моцарелла
Томаты
Листья салата латук
Соус песто
Оливковое масло
Шеф-повар кафе-пекарни Paul
«В Paul девять видов сэндвичей в багете: с ветчиной и сыром, с тунцом, с сыровяленым окороком, с курицей и с курицей карри, с семгой и 3 вегетарианских. Кроме них, есть „Крок-месье“ в нескольких вариантах — более мягкие и горячие сэндвичи.
Сэндвич с моцареллой, томатами и соусом песто один из самых популярных в кафе: он легкий и очень ароматный. Свежевыпеченная булочка с маслинами и оливковым маслом подчеркивает вкус спелых томатов и нежной моцареллы. Соус песто на основе базилика тут тоже очень органичен. В общем, такой классический сэндвич, который обязательно должен быть в кафе».
НОВОЕ МЕСТО:
КАФЕ И ПЕКАРНЯ PAUL
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Комментарии
вид зазывает очень и соответствует, не дома самим, покупать оригинал, прекрасен!
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