«В Paul девять видов сэндвичей в багете: с ветчиной и сыром, с тунцом, с сыровяленым окороком, с курицей и с курицей карри, с семгой и 3 вегетарианских. Кроме них, есть „Крок-месье“ в нескольких вариантах — более мягкие и горячие сэндвичи.

Сэндвич с моцареллой, томатами и соусом песто один из самых популярных в кафе: он легкий и очень ароматный. Свежевыпеченная булочка с маслинами и оливковым маслом подчеркивает вкус спелых томатов и нежной моцареллы. Соус песто на основе базилика тут тоже очень органичен. В общем, такой классический сэндвич, который обязательно должен быть в кафе».