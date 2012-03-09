Постный хлеб

Сыр тофу

Запеченные на гриле баклажаны

Запеченный на гриле болгарский перец

Микс-салат

Соус песто
 

 

Томаты

 

 


 

ВАСИЛИЙ ГОЛОВИН

Шеф-повар Red Espresso Bar

«Сэндвич „Овощи на гриле“ есть в основном меню сети Red Espresso Bar, но я его специально изменил для постного меню, чтобы соблюдающие пост могли ни в чем себе не отказывать. Хлеб мы выпекаем сами, так что для сэндвича использую постный хлеб из муки и воды. Есть два вида — белый и из цельнозерновой муки. Сыр я заменил на соевый тофу, который не только постный, но и содержит много полезных веществ. К тому же в нем очень мало калорий. В сэндвиче остались овощи на гриле, а не жареные, ведь такая обработка не только сохраняет полезные свойства, но и требует меньше масла, а значит опять-таки снижает калорийность».



В прошлых выпусках:

СЭНДВИЧ С ДОМАШНИМ СЫРОМ, ЦУКИНИ И ПЕСТО ИЗ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ

 

СЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ И КАРРИ

 

СЭНДВИЧ С ЗАПЕЧЕННОЙ ИНДЕЙКОЙ И СЫРОМ БРИ