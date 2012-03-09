Составные части9 марта 2012
Составные части: Постный сэндвич из Red Espresso Bar Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — постный сэндвич с запеченным перцем и баклажанами из Red Espresso Bar.
Постный хлеб
Сыр тофу
Запеченные на гриле баклажаны
Запеченный на гриле болгарский перец
Микс-салат
Соус песто
Томаты
Шеф-повар Red Espresso Bar
«Сэндвич „Овощи на гриле“ есть в основном меню сети Red Espresso Bar, но я его специально изменил для постного меню, чтобы соблюдающие пост могли ни в чем себе не отказывать. Хлеб мы выпекаем сами, так что для сэндвича использую постный хлеб из муки и воды. Есть два вида — белый и из цельнозерновой муки. Сыр я заменил на соевый тофу, который не только постный, но и содержит много полезных веществ. К тому же в нем очень мало калорий. В сэндвиче остались овощи на гриле, а не жареные, ведь такая обработка не только сохраняет полезные свойства, но и требует меньше масла, а значит опять-таки снижает калорийность».
В прошлых выпусках:
СЭНДВИЧ С ДОМАШНИМ СЫРОМ, ЦУКИНИ И ПЕСТО ИЗ ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ
СЭНДВИЧ С КУРИЦЕЙ И КАРРИ
СЭНДВИЧ С ЗАПЕЧЕННОЙ ИНДЕЙКОЙ И СЫРОМ БРИ
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Комментарии
«Шоколадница» даже хуже.
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