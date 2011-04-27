В «Яндекс.Еду» добавили доставку из Subway
В меню сэндвичи, роллы, салаты, напитки, десерты, закуски и комбо-наборы
В «Яндекс.Еду» добавили доставку из Subway В меню сэндвичи, роллы, салаты, напитки, десерты, закуски и комбо-наборы
Составные части: Сэндвич «Королевский цыплёнок» из Prime Star Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Королевский цыплёнок» из Prime Star.
Составные части: Сэндвич «Королевский цыплёнок» из Prime Star Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Королевский цыплёнок» из Prime Star.
Куриный сэндвич с грушей, шампиньонами и сырным соусом Бывает, что готовлю блюдо то несложное, обычное, а когда все вокруг начинают радостно жевать, очень как-то по-американски смачно откусывая, гордость бесстыдно пытается вырваться наружу.
Куриный сэндвич с грушей, шампиньонами и сырным соусом Бывает, что готовлю блюдо то несложное, обычное, а когда все вокруг начинают радостно жевать, очень как-то по-американски смачно откусывая, гордость бесстыдно пытается вырваться наружу.
Составные части: сэндвич с ростбифом и моцареллой из бара «Белка» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятнадцатом выпуске — сэндвич с ростбифом и моцареллой из бара «Белка».
Составные части: сэндвич с ростбифом и моцареллой из бара «Белка» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятнадцатом выпуске — сэндвич с ростбифом и моцареллой из бара «Белка».
Составные части: сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В тринадцатом выпуске — луизианский сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки».
Составные части: сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В тринадцатом выпуске — луизианский сэндвич Po'Boy с греческим салатом и чечевицей из киоска «Стрелки».
Составные части: брускетта с черри, моцареллой и оливками из кафе «Бурый лис и ленивый пёс» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В девятом выпуске — брускетта с черри, моцареллой и оливками таджаски из кафе «Бурый лис и ленивый пёс».
Составные части: брускетта с черри, моцареллой и оливками из кафе «Бурый лис и ленивый пёс» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В девятом выпуске — брускетта с черри, моцареллой и оливками таджаски из кафе «Бурый лис и ленивый пёс».
Составные части: Сэндвич с лососем из «Булки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В восьмом выпуске — сэндвич с лососем на хлебе «5 злаков» из кондитерской и пекарни «Булка».
Составные части: Сэндвич с лососем из «Булки» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В восьмом выпуске — сэндвич с лососем на хлебе «5 злаков» из кондитерской и пекарни «Булка».
Составные части: Бейгл с сёмгой из «Шоколадницы» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В шестом выпуске — бейгл с сёмгой из «Шоколадницы».
Составные части: Бейгл с сёмгой из «Шоколадницы» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В шестом выпуске — бейгл с сёмгой из «Шоколадницы».
Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из винного бара «Гаврош» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятом выпуске — сэндвич с курицей, беконом и дижонской горчицей из винного бара «Гаврош».
Составные части: Cэндвич с курицей и беконом из винного бара «Гаврош» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В пятом выпуске — сэндвич с курицей, беконом и дижонской горчицей из винного бара «Гаврош».
Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».
Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».
Составные части: Cэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В третьем выпуске — сэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome
Составные части: Cэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В третьем выпуске — сэндвич с курицей гриль и запечённым красным перцем из кафетерия Dome
Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. Во втором выпуске — теплый сэндвич с курицей, моцареллой и базиликом из кафе Friends Forever
Составные части: Cэндвич с курицей и моцареллой из Friends Forever Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. Во втором выпуске — теплый сэндвич с курицей, моцареллой и базиликом из кафе Friends Forever
Составные части: Cэндвич с говядиной из DoDo Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В первом выпуске — сэндвич с говядиной на фокачче с пармезаном из ресторана DoDo