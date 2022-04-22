Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Без Шампани и новозеландского совиньона: Что происходит с вином в России
Без Шампани и новозеландского совиньона: Что происходит с вином в России Леонид Стерник — о том, какое вино мы будем пить теперь и стоит ли делать запасы
Без Шампани и новозеландского совиньона: Что происходит с вином в России

Без Шампани и новозеландского совиньона: Что происходит с вином в России
Леонид Стерник — о том, какое вино мы будем пить теперь и стоит ли делать запасы

Что станет с рынком вина в России
Исследование
22 апреля 2022

Что станет с рынком вина в России

Российские вина подорожают на 15 % из-за новой маркировки
9 февраля 2022

Российские вина подорожают на 15 % из-за новой маркировки

SimpleWine подарит секс-товары от Purpur за покупку вина
2 февраля 2022

SimpleWine подарит секс-товары от Purpur за покупку вина

Как заказывать в баре, выбирать в магазине и дегустировать: Все, что вам нужно знать про вино
Как заказывать в баре, выбирать в магазине и дегустировать: Все, что вам нужно знать про вино
Как заказывать в баре, выбирать в магазине и дегустировать: Все, что вам нужно знать про вино

Как заказывать в баре, выбирать в магазине и дегустировать: Все, что вам нужно знать про вино

Коллекция стопперов для вина SimpleWine и Виктории Кошелевой
Коллекция стопперов для вина SimpleWine и Виктории Кошелевой Чтобы бутылка не выдыхалась
Коллекция стопперов для вина SimpleWine и Виктории Кошелевой

Коллекция стопперов для вина SimpleWine и Виктории Кошелевой
Чтобы бутылка не выдыхалась

Только не с сыром: Как дегустировать вино и выбирать к нему закуску
Только не с сыром: Как дегустировать вино и выбирать к нему закуску
Только не с сыром: Как дегустировать вино и выбирать к нему закуску

Только не с сыром: Как дегустировать вино и выбирать к нему закуску

Как делают безалкогольное вино?
Как делают безалкогольное вино? Это просто виноградный сок?
Как делают безалкогольное вино?

Как делают безалкогольное вино?
Это просто виноградный сок?

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье
«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье

«Захожу в бар, а там петнат»: Как заказывать вино и говорить с сомелье

Как распознать некачественное вино?

Советуют эксперты Роскачества

Как распознать некачественное вино?

Открыт набор в бесплатную лабораторию по созданию стартапа в винной индустрии

Обучение продлится половину лета онлайн

Открыт набор в бесплатную лабораторию по созданию стартапа в винной индустрии

Три изящные закуски и винные рекомендации к ним
Три изящные закуски и винные рекомендации к ним От петербургского винного бара Zazazu
Три изящные закуски и винные рекомендации к ним

Три изящные закуски и винные рекомендации к ним
От петербургского винного бара Zazazu

«Вкусвилл» начал продавать вино

Более 300 видов от 390 рублей за бутылку

«Вкусвилл» начал продавать вино

На любой праздник: Набор для сохранения вина
На любой праздник: Набор для сохранения вина Лучше всего подарить самому себе!
На любой праздник: Набор для сохранения вина

На любой праздник: Набор для сохранения вина
Лучше всего подарить самому себе!

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре

Долгие завтраки и собственная выпечка

Beloque: Комфортная еда на Трехгорной мануфактуре

«Вечные французы»: Винный ресторан на Кузнецком Мосту

Комфортная еда и бесконечная карта, после которой вы откажитесь от магазинного вина

«Вечные французы»: Винный ресторан на Кузнецком Мосту

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре

Перепелки и ягодный холодец среди картин и вина

«Репин»: Ресторан с кухней царской России на Сретенском бульваре

Петербургские «Мечтатели» приедут на гастроли в московский гастробар «Игристый»

Угостят завтраками и устроят винный мастер-класс

Петербургские «Мечтатели» приедут на гастроли в московский гастробар «Игристый»

JIS Asian Bistro & Wine 2.0: Реинкарнация винного бара с азиатской кухней

Разрушение западного мифа о восточно-винной несочетаемости

JIS Asian Bistro & Wine 2.0: Реинкарнация винного бара с азиатской кухней

Какая разница между вином в бутылке и пакете?

Обходите пакеты стороной

Какая разница между вином в бутылке и пакете?

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

Молодые алкоголики

Молодые алкоголики
О белой горячке, обществе анонимных алкоголиков, долгах и веселье

Разговор по-петербургски: «На вина!»
Разговор по-петербургски: «На вина!» Два винных бара, пропитанных общением и уличной культурой
Разговор по-петербургски: «На вина!»

Разговор по-петербургски: «На вина!»
Два винных бара, пропитанных общением и уличной культурой

«На вина!»: Сразу два винных бара родом из Петербурга

Вино от 350 рублей за бокал, докторская колбаса и атмосфера общения

«На вина!»: Сразу два винных бара родом из Петербурга

Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале

Акцент там будет на кофе и шоколаде

Создатели бара «Ровесник» запустят новый проект. Кафе «Сверстник» откроется в феврале

Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского

В спешке депутаты не учли около 200 замечаний производителей

Власти приняли закон о виноделии. Он грозит резким сокращением производства шампанского

Grape Wine Bar: Доступный винный бар на Новинском бульваре

Основатели хотят сделать винопитие доступным для всех

Grape Wine Bar: Доступный винный бар на Новинском бульваре

Painty запускает винное казино

Первая вечеринка 7 декабря

Painty запускает винное казино

Simple откроет бар на Черемушкинском рынке

Кормить в нем не будут

Simple откроет бар на Черемушкинском рынке

РПЦ начнет производить вино. Без какой-либо религиозной символики

Церковь владеет винодельней под Геленджиком

РПЦ начнет производить вино. Без какой-либо религиозной символики

Ставить российские вина на лучшие места в магазинах

По мнению специалистов, это не повлияет на продажи

Ставить российские вина на лучшие места в магазинах

Закрытый кальянный клуб Svoy перезапустился. Теперь это гостеприимный бар-ресторан

Свой день рождения (и перерождения) заведение отметит уже в эту пятницу

Закрытый кальянный клуб Svoy перезапустился. Теперь это гостеприимный бар-ресторан

BigAsia: Азиатский бар на Земляном Валу, напоминающий о Берлине

Гостям предложат блюда разных азиатских регионов и необычный крепкий алкоголь

BigAsia: Азиатский бар на Земляном Валу, напоминающий о Берлине

14 идей на последние выходные лета
14 идей на последние выходные лета Вино за полцены, концерт под водой, а также митинг и вечеринка с диджеями-беженцами
14 идей на последние выходные лета

14 идей на последние выходные лета
Вино за полцены, концерт под водой, а также митинг и вечеринка с диджеями-беженцами

Сколько на самом деле стоит бутылка вина
Сколько на самом деле стоит бутылка вина Закупка в винодельческом регионе, расходы на доставку и наценка магазина
Сколько на самом деле стоит бутылка вина

Сколько на самом деле стоит бутылка вина
Закупка в винодельческом регионе, расходы на доставку и наценка магазина

На Усачевском рынке пройдет фестиваль тихих вин

Его проведет SimpleWine

На Усачевском рынке пройдет фестиваль тихих вин

Коллекция футболок с вином от владельцев «Винного базара»

Одна вещь стоит 1 500 рублей

Коллекция футболок с вином от владельцев «Винного базара»

«Коммерсантъ»: Запрет на полеты в Грузию затронет до 220 тысяч туристов

Убытки перевозчиков оценили в 3 миллиарда рублей

«Коммерсантъ»: Запрет на полеты в Грузию затронет до 220 тысяч туристов

Как выбрать недорогое вино: 5 главных советов
Как выбрать недорогое вино: 5 главных советов Какие хитрости нужно знать и в какие мифы не стоит верить
Как выбрать недорогое вино: 5 главных советов

Как выбрать недорогое вино: 5 главных советов
Какие хитрости нужно знать и в какие мифы не стоит верить

Где и как научиться разбираться в вине за два дня
ПРОМО
Где и как научиться разбираться в вине за два дня И еще десяток причин пойти на выставку Simple Expo
Где и как научиться разбираться в вине за два дня
ПРОМО

Где и как научиться разбираться в вине за два дня
И еще десяток причин пойти на выставку Simple Expo

Simple Wine проведет цикл лекций о вине в InLiberty

Первая встреча состоится 27 мая

Simple Wine проведет цикл лекций о вине в InLiberty

Ресторан «Простые вещи New Vintage» открыл поп-ап-бар розовых вин на веранде

В винную карту вошло более 60 позиций со всего мира

Ресторан «Простые вещи New Vintage» открыл поп-ап-бар розовых вин на веранде

Москвичи смогут продегустировать более 500 вин на выставке Simple Expo

Представители 120 хозяйств лично познакомят посетителей с винами собственного производства

Москвичи смогут продегустировать более 500 вин на выставке Simple Expo

В Cult пройдет лекция о вине от сомелье Андрея Ларина

Посетителям расскажут об итальянских регионах и сортах винограда

В Cult пройдет лекция о вине от сомелье Андрея Ларина

Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине
Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине Краткий гид по грузинскому вину
Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине

Квеври и саперави: Что нужно знать о грузинском вине
Краткий гид по грузинскому вину

«Виновники»: Винный бар с пинцей на Комсомольском проспекте

Скоро заведение откроет летнюю веранду

«Виновники»: Винный бар с пинцей на Комсомольском проспекте

Table One: Завтраки целый день с видом на Пречистенскую набережную

Заведение открыл ресторатор Павел Костеренко

Table One: Завтраки целый день с видом на Пречистенскую набережную

«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира

В заведении действуют бизнес-ланчи по 550 рублей

«Вино и гады»: Ресторан-корабль с караоке на проспекте Мира

Лучшие ликерные вина России по версии Роскачества

Среди производителей лидирует «Массандра»

Лучшие ликерные вина России по версии Роскачества

Лучшие российские вина

Министерства вместе с Роскачеством выпустили винный гид России

Лучшие российские вина

Лучшие розовые вина по версии Роскачества

Какое вино лучше всего выбрать для магии цветов со льдом

Лучшие розовые вина по версии Роскачества

«Москва глазами инженера» запускает лекции с дегустациями вина

Гости узнают об архитектуре европейских стран

«Москва глазами инженера» запускает лекции с дегустациями вина

Как смешивание вина и пива влияет на силу похмелья

Спойлер: никак

Как смешивание вина и пива влияет на силу похмелья

«Аэрофлот» вернет бесплатное пиво и вино на рейсы экономкласса

Изменения коснутся рейсов длительностью от трех часов

«Аэрофлот» вернет бесплатное пиво и вино на рейсы экономкласса

«Двойка»: Рюмочная от бренда «Спутник1985»

Заведение находится недалеко от «Библиотеки имени Ленина»

«Двойка»: Рюмочная от бренда «Спутник1985»

Cult: винный ресторан с зимним садом в Арбатском переулке

Проектом занимается гастропаб «Оптимист»

Cult: винный ресторан с зимним садом в Арбатском переулке

Лучшие российские игристые вина по версии Роскачества

Всего эксперты исследовали 50 образцов разных марок

Лучшие российские игристые вина по версии Роскачества

Marmilatta: кофейно-винный бар на Патриарших с завтраками весь день

Здесь можно поесть блюда, подходящие для винного пейринга, и выпить вино по демократичным ценам

Marmilatta: кофейно-винный бар на Патриарших с завтраками весь день

В Food Store пройдут бесплатные дегустации сыра, вина и глинтвейна

Гостей также ждут сырный бранч и кулинарные мастер-классы

В Food Store пройдут бесплатные дегустации сыра, вина и глинтвейна

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору и хранению российских вин

Эксперты рассказали, как читать винную этикетку и какие вина не стоит откладывать на несколько лет

Роскачество опубликовало рекомендации по выбору и хранению российских вин

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине

В ресторане есть два сет-меню по 110 евро

Шеф-повар Евгений Викентьев открыл ресторан Cell в Берлине

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ