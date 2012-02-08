Торт Наполеон:

для теста:750 г муки, 200г сливочного масла, 80 мл ледяной воды, 80 мл ледяной водки

Превратите в крошки муку с маслом, желательно делать это ножом, как будто рубите тесто. Добавьте воды и водки, замесите тесто тем же способом (рублением). Скатайте шарик и разделите на 12 частей. Положите на 3 часа в холодильник. Расскатывать каждый шарик как можно тоньше в виде окружности или квадрата и выпекать при 180С пока не подрумяняться (около 3-5 минут). Так получится 12 или больше слоеных коржей, чем будет больше, тем вкуснее торт.







для крема:потребуется крем patissiere



500 мл молока, 6 желтков, 100 г сахара, 50 г муки, 200 мл сливок(*жирности 35%), пол палочки ванили:

молоко, сливки и семена ванильной палочки довести до кипения;

взбить желтки с сахаром, добавить муку и еще раз все перемешать (*всыпать муку медленно, не переставая взбивать на маленькой скорости, чтобы не образовывались комки);

влить молоко со сливками в желтки тонкой струйкой быстро перемешивая, поставить на водяную баню и не переставать мешать, до необходимой густоты.





когда крем остынет добавьте взбитые 180 г сливочного масла с 60 г сгущенного молока. Взбейте миксером.

Наносить крем необходимо на каждый остывший корж, поставить в холодильник на ночь, затем нанести оставшийся крем по бокам и посыпать остатками коржей (предварительно измельчив их).

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