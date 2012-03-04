Для бисквита:

пакетик черемухи

250 мл молока

240 г сахара

70 г сливочного масла

250 г муки

щепотка разрыхлителя для теста

довести до кипения молоко и черемуху, оставить набухать и остывать. Взбить до кремообразной массы яйца и сахар. Когда черемуха остынет взбить ее с растопленным маслом. Затем аккуратно деревянной ложкой перемешать обе смеси и добавлять в два этапа муку с разрыхлителем, аккуратно круговыми движениями перемешать до однородности (делается это для того, чтобы бисквит поднялся и был пористым). Вылить бисквит в форму и выпекать при 170C 20-30 минут.



Для суфле:

400 г сахара

7 белков

100 г сливочного масла

2,5 ч.л. агар-агара

250 мл воды

2 ст.л. сгущенного молока

0,5 ч.л. лимонного сока

50 г сахарной пудры



Довести до кипения воду, агар и сахар, варить на слабом огне 30 минут. Тем временем взбить белки и сахарную пудру до мягких клювиков. Влить тонкой струйкой в белки сироп из агара, не переставая при этом взбивать на маленькой скорости миксером. Затем добавить масло и сгущенное молоко - все еще раз взбить миксером до однородности.

Очень быстро ( так как смесь мгновенно застывает) разровнять смесь в форме (лучше всего форму иметь железную, тогда с ней ничего не надо делать, суфле легко из него освободится) на остывший бисквит ( бисквит предварительно разрезать). Поставить в холодильник на ночь. Утром полить растопленным шоколадом.





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