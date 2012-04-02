Довести до кипения 250 мл жирного молока (3,5%), 350 мл жирных сливок (33%) и семена 1 стручка ванили;

взбить миксером 4 желтка и 150 г сахара до кремообразной массы;

когда сливки с молоком закипят смешать часть с желтками, вливая молоко тонкой струйкой и постоянно помешивая. Хорошо все перемешать с оставшейся частью - все поставить на огонь и, стараясь не доводить до кипения, взбивать венчиком, пока смесь слегка не загустеет.

Снять с огня и дать остыть.

Добавить в смесь клубнику (измельченную в блендере).



Вылить все в форму для запекания и поставить в морозильную камеру. Через 20 минут вытащить и хорошо (желательно миксером) все перемешать, поставить снова в камеру - так повторять до тех пор, пока смесь слегка не застынет; затем накрыть пленкой и оставить в камере.

Перед подачей пусть мороженое 20 минут постоит при комнатной температуре.Кому нравится более сладкое мороженое добавьте побольше сахара, но не увлекайтесь.

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