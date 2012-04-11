Рецепт:

500 г маскарпоне,

100 г сливок (33%),

75 г сахарной пудры,

2 пачки савоярди

200мл кофе с Амаретто:

взбить сливки с сахарной пудрой до мягких пиков, аккуратно перемешать лопаткой маскарпоне и сливки. По одному печенью выкладывать в форму, предварительно опустив на пару секунд в кофе, заполнить все дно формы, сверху выложить половину крема, затем снова печенья и снова крем, получилось в два слоя, сверху посыпать какао, поставить в холодильик на часик и можно кушать. Тирамису будет еще лучше на следующий день! Приятного!

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