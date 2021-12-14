22 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Промо
14 декабря 2021

Как выбрать психолога, который вам подойдет? Разбираемся, на что обратить внимание вместе со специалистами

Как выбрать психолога, который вам подойдет?
АвторThe Village Нижний Новгород Specials

Еще лет десять назад героев, регулярно посещающих психолога, мы могли наблюдать лишь в голливудских фильмах. А теперь на каждой второй вечеринке мы обсуждаем свои инсайты, открытые благодаря терапии или делимся с друзьями проверенными контактами. И, судя по результатам недавно проведенного нами опроса в соцсетях, подобные темы волнуют так же как и нас самих, 80% наших читателей.

К счастью, сегодня обратиться за психологической помощью, скорее значит выразить заботу о своем ментальном здоровье и продуктивности, чем показаться кому-то странным. Но с ростом спроса, выросло и число специалистов, а значит и выбор стал хоть и шире, но сложнее.

The Village Нижний Новгород обсудил со специалистами центра психологической поддержки «Центр П», что в подборе психолога сегодня особенно важно.

Еще лет десять назад героев, регулярно посещающих психолога, мы могли наблюдать лишь в голливудских фильмах. А теперь на каждой второй вечеринке мы обсуждаем свои инсайты, открытые благодаря терапии или делимся с друзьями проверенными контактами. И, судя по результатам недавно проведенного нами опроса в соцсетях, подобные темы волнуют так же как и нас самих, 80% наших читателей.

К счастью, сегодня обратиться за психологической помощью, скорее значит выразить заботу о своем ментальном здоровье и продуктивности, чем показаться кому-то странным. Но с ростом спроса, выросло и число специалистов, а значит и выбор стал хоть и шире, но сложнее.

The Village Нижний Новгород обсудил со специалистами центра психологической поддержки «Центр П», что в подборе психолога сегодня особенно важно.

Психолог или психотерапевт

Вопрос, на который нельзя не ответить и которым задается каждый, кто начинает задумываться о необходимости обращения к специалистам. В чем же, в итоге, различие между психотерапевтом и психологом? Можно свести все подробности и разногласия разных школ и терминов вот к чему: у психотерапевта должно быть помимо психологического образования и медицинское; но далеко не все психологи обучены работе психотерапевтом. Психолог может заниматься исследованиями: например, изучать, как устроено мышление и память, психологию больших и малых групп или решать практические задачи: диагностировать индивидуальные и личностные особенности человека и, исходя из этого, давать рекомендации, направлять человека. Психотерапевт в большинстве методик имеет в виду и особенности человека, как организма, думает о нем и с медицинской точки зрения, в том числе. Есть также условное разделение, что психолог больше работает с нормой и ее регуляцией, и разбираться со сложными, глубинными случаями не должен.

Какой отсюда вывод? Важно понять, какой подход вызывает у вас больше доверия и как вы, вероятнее всего, представляли, вам будет оказана помощь.

Область основного запроса

Скорее всего, даже если спектр ваших вопросов к жизни широк и хотелось бы разобраться и с работой, и с отношениями, и с творческими поисками, есть что-то основополагающее, что волнует вас в этот момент более всего. Возможно, какая-то конкретная ситуация или повторяющийся сюжет навели вас на мысль о том, что пора идти за помощью. Скорее всего что-то стало катализатором, «последней каплей». Стоит обратить внимание и узнать, с чем работают рассматриваемые вами специалисты. В хороших центрах или онлайн-сервисах с психологами составляют анкету, где отмечено например «работаю с профессиональным выгоранием / разводами / травмами», вероятно, у вас за что-то зацепится взгляд и вы поймете, что вам подходит, а что совсем не про вас.

Кроме того, если специалист сосредоточен на каких-то темах узко, вероятно, он в них даже более профессионален и будет вам полезен, чем более опытный и дорогостоящий специалист широкого профиля.

Личность специалиста

Чтобы работа шла максимально эффективно, важно, чтобы специалист работал с «открытой картой» и имел как можно больше данных о своем клиенте. Казалось бы, в этом заинтересованы и вы как клиент, но на деле невероятное множество порой совершенно невыразимых факторов может мешать вам быть откровенным с вашим психологом.

Огромным подспорьем для верного выбора будет просмотр информации и фото терапевта, а особенно его видео-визитка. Очень часто мимика, манеры, скорость и характер речи, ироничность могут повлиять на степень расположенности к специалисту.

Возраст и пол терапевта

Неочевидная деталь, но и она бывает значительной! Также как и прошлом пункте помним, что самое важное — быть расслабленным и откровенным, а значит, нужно заранее подумать о всех факторах, которые могут этому противостоять. Так как речь идет о психологическом, то есть подсознательном — стоит прислушаться к себе и своим внутренним убеждениям. Вдруг вы поймаете себя на мысли, что не можете доверять специалистам в возрасте, потому что они в вашем понимании не могут понять ваше современное мышление или может быть они ассоциируются у вас со старшими родственниками, что будет искажать ваше общение.

Это может работать и в обратную сторону — доверять ровесникам или специалистам, которые совсем немногим старше вас, непросто из-за предубеждения, что у них может не хватать опыта. Все очень индивидуально, главное помнить, что половина успеха — в вашем реальном доверии специалисту.

Компетенции и методы

Очень простой пункт, о котором, на удивление, все равно некоторые забывают. Перед выбором психолога узнайте о его компетенциях и образовании, опыте. Нередко можно очароваться специалистом из инстаграма, прошедшим пару частных курсов и потом очень сильно разочароваться, заметив пробелы или совершенную «пустоту» ваших сессий. Порой человек может иметь неплохие знания по психологии, но это не всегда значит, что он умеет их применять и работать с людьми.

Почитайте отзывы — может быть, даже найдете кого-то, кто обращался к данному специалисту со схожей проблемой. А еще очень важно — узнайте метод психотерапии, с которым работает конкретный психолог, почитайте о нем в интернете и проанализируйте, близок ли вам данный метод. Например, многим подходит когнитивно-поведенческий подход, но некоторых он просто выводит из себя. Кто-то идет к психологу с целью разобраться в детских травмах, а кто-то просто бесится от «пустого» обсуждения прошлого и хочет говорить о том, как ему справляться со своим «здесь и сейчас».

Место встречи

Не всем комфортно общаться о своих проблемах в «чужих стенах», а также очень важно, чтобы посещение психолога не стало для вас каким-то сложным делом, обузой, если, например, вам приходится ехать через весь город в офис вашего терапевта, чтобы поговорить о том, как вас раздражает, что вы ничего не успеваете. Поэтому стоит не откладывая выяснить, где именно вы будете заниматься и насколько комфортно расположение кабинета вашего психолога.

Сейчас, как можно догадаться, вполне налажена система сессий с психологом в онлайн-формате. Практика последних пару лет показала, что для большинства клиентов это никак не отражается на результате, а даже наоборот — дает возможность, не выходя из дома, прямо из кровати пообщаться со специалистом на волнующие его темы, рассказать о своих проблемах, укутавшись в плед с чашечкой чая.

Пробовать еще

Один из важных советов по подбору своего психолога — это не ставить крест на психологии и терапии при первой ошибке. В этом плане очень удобно обратить внимание на объединенные центры психологической поддержки, где уже собраны самые разные специалисты и знающий консультант, в случае, если вам не подошел один специалист, сразу предложит логичную альтернативу, не делая никакой паузы на поиски, чтобы не прерывать ваше начинание в заботе о ментальном здоровье.

Сервис

Клиент должен иметь возможность в любое время задать интересующий его вопрос и получить на него ответ в самое ближайшее время. Сама запись на прием также должна быть быстрой, понятной и удобной. Тут снова частных психотерапевтов-одиночек обыгрывают администрируемые объединения. Так как система сама по себе снижает человеческий фактор, по которому частный терапевт может что-то забыть, не заметить сообщение и так далее.

«Центр П» знает, как подобрать психолога правильно и готов сделать это за вас*

*А по промокоду  VILLAGE в директ вы можете записаться на первый приём в Центр Психологической Помощи со скидкой 50%

  • 15 специалистов
  • Различные профили: психологи, гештальт-терапевты, клинические психологи
  • Прием в онлайн и офлайн формате
  • Возможность в любой момент поменять специалиста
  • «Знакомство» с психологом до первого приема: подробная информация + видео-визитки
  • Молодая команда с неформальным подходом
  • Уютные помещения, обустроенные специально для сессий с психологами (можно заранее рассмотреть в социальных сетях).
  • Записаться на прием можно в любое удобное для вас время
Instagram

Материал подготовлен
при поддержке

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Места

Бренды

Новое и лучшее

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

Первая полоса

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
Вот как она устроена

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности Главный антигерой — Брэдли Купер
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
Главный антигерой — Брэдли Купер

Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn
Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn
Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn

Чайный бар Bobar, итальянский корнер Mamma Mia от White Rabbit Family и ресторан «Бор» от команды Björn

Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?
Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?
Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?

Московская плитка не выдержала зимы. Что говорят горожане?

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика» Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России Главное из интервью Алексея Навального журналу Time
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Главное из интервью Алексея Навального журналу Time

«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»

«Я сделал вазэктомию»

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча
Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

Куда идти прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют места для идеального бранча

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

«Черная книга» эпохи Собянина
«Черная книга» эпохи Собянина 30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году
«Черная книга» эпохи Собянина

«Черная книга» эпохи Собянина
30 исторических зданий, которые потеряла Москва в прошлом году

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках

Подпишитесь на рассылку