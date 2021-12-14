Как выбрать психолога, который вам подойдет? Разбираемся, на что обратить внимание вместе со специалистами
Еще лет десять назад героев, регулярно посещающих психолога, мы могли наблюдать лишь в голливудских фильмах. А теперь на каждой второй вечеринке мы обсуждаем свои инсайты, открытые благодаря терапии или делимся с друзьями проверенными контактами. И, судя по результатам недавно проведенного нами опроса в соцсетях, подобные темы волнуют так же как и нас самих, 80% наших читателей.
К счастью, сегодня обратиться за психологической помощью, скорее значит выразить заботу о своем ментальном здоровье и продуктивности, чем показаться кому-то странным. Но с ростом спроса, выросло и число специалистов, а значит и выбор стал хоть и шире, но сложнее.
The Village Нижний Новгород обсудил со специалистами центра психологической поддержки «Центр П», что в подборе психолога сегодня особенно важно.
Еще лет десять назад героев, регулярно посещающих психолога, мы могли наблюдать лишь в голливудских фильмах. А теперь на каждой второй вечеринке мы обсуждаем свои инсайты, открытые благодаря терапии или делимся с друзьями проверенными контактами. И, судя по результатам недавно проведенного нами опроса в соцсетях, подобные темы волнуют так же как и нас самих, 80% наших читателей.
К счастью, сегодня обратиться за психологической помощью, скорее значит выразить заботу о своем ментальном здоровье и продуктивности, чем показаться кому-то странным. Но с ростом спроса, выросло и число специалистов, а значит и выбор стал хоть и шире, но сложнее.
The Village Нижний Новгород обсудил со специалистами центра психологической поддержки «Центр П», что в подборе психолога сегодня особенно важно.
Психолог или психотерапевт
Вопрос, на который нельзя не ответить и которым задается каждый, кто начинает задумываться о необходимости обращения к специалистам. В чем же, в итоге, различие между психотерапевтом и психологом? Можно свести все подробности и разногласия разных школ и терминов вот к чему: у психотерапевта должно быть помимо психологического образования и медицинское; но далеко не все психологи обучены работе психотерапевтом. Психолог может заниматься исследованиями: например, изучать, как устроено мышление и память, психологию больших и малых групп или решать практические задачи: диагностировать индивидуальные и личностные особенности человека и, исходя из этого, давать рекомендации, направлять человека. Психотерапевт в большинстве методик имеет в виду и особенности человека, как организма, думает о нем и с медицинской точки зрения, в том числе. Есть также условное разделение, что психолог больше работает с нормой и ее регуляцией, и разбираться со сложными, глубинными случаями не должен.
Какой отсюда вывод? Важно понять, какой подход вызывает у вас больше доверия и как вы, вероятнее всего, представляли, вам будет оказана помощь.
Область основного запроса
Скорее всего, даже если спектр ваших вопросов к жизни широк и хотелось бы разобраться и с работой, и с отношениями, и с творческими поисками, есть что-то основополагающее, что волнует вас в этот момент более всего. Возможно, какая-то конкретная ситуация или повторяющийся сюжет навели вас на мысль о том, что пора идти за помощью. Скорее всего что-то стало катализатором, «последней каплей». Стоит обратить внимание и узнать, с чем работают рассматриваемые вами специалисты. В хороших центрах или онлайн-сервисах с психологами составляют анкету, где отмечено например «работаю с профессиональным выгоранием / разводами / травмами», вероятно, у вас за что-то зацепится взгляд и вы поймете, что вам подходит, а что совсем не про вас.
Кроме того, если специалист сосредоточен на каких-то темах узко, вероятно, он в них даже более профессионален и будет вам полезен, чем более опытный и дорогостоящий специалист широкого профиля.
Личность специалиста
Чтобы работа шла максимально эффективно, важно, чтобы специалист работал с «открытой картой» и имел как можно больше данных о своем клиенте. Казалось бы, в этом заинтересованы и вы как клиент, но на деле невероятное множество порой совершенно невыразимых факторов может мешать вам быть откровенным с вашим психологом.
Огромным подспорьем для верного выбора будет просмотр информации и фото терапевта, а особенно его видео-визитка. Очень часто мимика, манеры, скорость и характер речи, ироничность могут повлиять на степень расположенности к специалисту.
Возраст и пол терапевта
Неочевидная деталь, но и она бывает значительной! Также как и прошлом пункте помним, что самое важное — быть расслабленным и откровенным, а значит, нужно заранее подумать о всех факторах, которые могут этому противостоять. Так как речь идет о психологическом, то есть подсознательном — стоит прислушаться к себе и своим внутренним убеждениям. Вдруг вы поймаете себя на мысли, что не можете доверять специалистам в возрасте, потому что они в вашем понимании не могут понять ваше современное мышление или может быть они ассоциируются у вас со старшими родственниками, что будет искажать ваше общение.
Это может работать и в обратную сторону — доверять ровесникам или специалистам, которые совсем немногим старше вас, непросто из-за предубеждения, что у них может не хватать опыта. Все очень индивидуально, главное помнить, что половина успеха — в вашем реальном доверии специалисту.
Компетенции и методы
Очень простой пункт, о котором, на удивление, все равно некоторые забывают. Перед выбором психолога узнайте о его компетенциях и образовании, опыте. Нередко можно очароваться специалистом из инстаграма, прошедшим пару частных курсов и потом очень сильно разочароваться, заметив пробелы или совершенную «пустоту» ваших сессий. Порой человек может иметь неплохие знания по психологии, но это не всегда значит, что он умеет их применять и работать с людьми.
Почитайте отзывы — может быть, даже найдете кого-то, кто обращался к данному специалисту со схожей проблемой. А еще очень важно — узнайте метод психотерапии, с которым работает конкретный психолог, почитайте о нем в интернете и проанализируйте, близок ли вам данный метод. Например, многим подходит когнитивно-поведенческий подход, но некоторых он просто выводит из себя. Кто-то идет к психологу с целью разобраться в детских травмах, а кто-то просто бесится от «пустого» обсуждения прошлого и хочет говорить о том, как ему справляться со своим «здесь и сейчас».
Место встречи
Не всем комфортно общаться о своих проблемах в «чужих стенах», а также очень важно, чтобы посещение психолога не стало для вас каким-то сложным делом, обузой, если, например, вам приходится ехать через весь город в офис вашего терапевта, чтобы поговорить о том, как вас раздражает, что вы ничего не успеваете. Поэтому стоит не откладывая выяснить, где именно вы будете заниматься и насколько комфортно расположение кабинета вашего психолога.
Сейчас, как можно догадаться, вполне налажена система сессий с психологом в онлайн-формате. Практика последних пару лет показала, что для большинства клиентов это никак не отражается на результате, а даже наоборот — дает возможность, не выходя из дома, прямо из кровати пообщаться со специалистом на волнующие его темы, рассказать о своих проблемах, укутавшись в плед с чашечкой чая.
Пробовать еще
Один из важных советов по подбору своего психолога — это не ставить крест на психологии и терапии при первой ошибке. В этом плане очень удобно обратить внимание на объединенные центры психологической поддержки, где уже собраны самые разные специалисты и знающий консультант, в случае, если вам не подошел один специалист, сразу предложит логичную альтернативу, не делая никакой паузы на поиски, чтобы не прерывать ваше начинание в заботе о ментальном здоровье.
Сервис
Клиент должен иметь возможность в любое время задать интересующий его вопрос и получить на него ответ в самое ближайшее время. Сама запись на прием также должна быть быстрой, понятной и удобной. Тут снова частных психотерапевтов-одиночек обыгрывают администрируемые объединения. Так как система сама по себе снижает человеческий фактор, по которому частный терапевт может что-то забыть, не заметить сообщение и так далее.
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