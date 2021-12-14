Как выбрать психолога, который вам подойдет?

Еще лет десять назад героев, регулярно посещающих психолога, мы могли наблюдать лишь в голливудских фильмах. А теперь на каждой второй вечеринке мы обсуждаем свои инсайты, открытые благодаря терапии или делимся с друзьями проверенными контактами. И, судя по результатам недавно проведенного нами опроса в соцсетях, подобные темы волнуют так же как и нас самих, 80% наших читателей.

К счастью, сегодня обратиться за психологической помощью, скорее значит выразить заботу о своем ментальном здоровье и продуктивности, чем показаться кому-то странным. Но с ростом спроса, выросло и число специалистов, а значит и выбор стал хоть и шире, но сложнее.

The Village Нижний Новгород обсудил со специалистами центра психологической поддержки «Центр П», что в подборе психолога сегодня особенно важно.

Еще лет десять назад героев, регулярно посещающих психолога, мы могли наблюдать лишь в голливудских фильмах. А теперь на каждой второй вечеринке мы обсуждаем свои инсайты, открытые благодаря терапии или делимся с друзьями проверенными контактами. И, судя по результатам недавно проведенного нами опроса в соцсетях, подобные темы волнуют так же как и нас самих, 80% наших читателей.

К счастью, сегодня обратиться за психологической помощью, скорее значит выразить заботу о своем ментальном здоровье и продуктивности, чем показаться кому-то странным. Но с ростом спроса, выросло и число специалистов, а значит и выбор стал хоть и шире, но сложнее.

The Village Нижний Новгород обсудил со специалистами центра психологической поддержки «Центр П», что в подборе психолога сегодня особенно важно.