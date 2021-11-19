Сможет ли Meduza запатентовать фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО…»?

В начале ноября Meduza (Минюст считает СМИ иноагентом) подала заявку в Роспатент. Издание хочет зарегистрировать как товарный знак фразу, которую обязаны писать на своих сайтах и в соцсетях СМИ-иноагенты — «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…». Если ведомство одобрит заявку, то Meduza сможет потребовать от других СМИ не использовать иноагентскую фразу как принадлежащий ей товарный знак.

The Village поговорил с адвокатом МКА «СЕД ЛЕКС» и старшим партнером ЮК «Альтависта» Валерией Аршиновой и узнал, какие шансы у Meduza получить патент.