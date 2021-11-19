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Есть вопрос19 ноября 2021

Сможет ли Meduza запатентовать фразу «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО…»?

В начале ноября Meduza (Минюст считает СМИ иноагентом) подала заявку в Роспатент. Издание хочет зарегистрировать как товарный знак фразу, которую обязаны писать на своих сайтах и в соцсетях СМИ-иноагенты — «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…». Если ведомство одобрит заявку, то Meduza сможет потребовать от других СМИ не использовать иноагентскую фразу как принадлежащий ей товарный знак.

The Village поговорил с адвокатом МКА «СЕД ЛЕКС» и старшим партнером ЮК «Альтависта» Валерией Аршиновой и узнал, какие шансы у Meduza получить патент.

Обновление (20:40)

Meduza рассказала, зачем подала заявку на регистрацию слова «иноагент»: потому что ранее это уже сделал медиахолдинг Russia Today. RT хочет получить единоличное право на использование этого слова в своей продукции, а Meduza планирует помешать RT. При этом представители Meduza сообщили, что не собираются монополизировать обозначения «иноагент» или «пресса», даже если Роспатент предоставит изданию такое право.

Можно ли зарегистрировать фразу про иноагентов как товарный знак?

По закону в качестве товарного знака можно зарегистрировать словесные обозначения, если они обладают различительной способностью — то есть их можно отличить от уже существующих товарных знаков. Есть ряд случаев, когда текст нельзя зарегистрировать как товарный знак. Но фраза «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…», скорее всего, в эту категорию не попадает.

Как долго будет рассматриваться заявка Meduza?

Заявление на регистрацию рассматривается в течение трех месяцев со дня поступления в Роспатент документов. Если заявку не одобрят, Meduza сможет обжаловать решение Роспатента.

А можно ли признать товарным знаком фразу, которую придумал не заявитель, а кто-то еще?

Да. В качестве товарного знака нельзя регистрировать объект авторских прав. Но в данном случае фраза про иноагентов не является результатом интеллектуальной деятельности, как, например, произведение или логотип. Это просто набор слов и букв.

Были ли в российской практике случаи, когда фразу, придуманную одним человеком, другая компания регистрировала как товарный знак?

Компания «Вулинтертрейд», которая специализируется на переработке и продаже овечьей шерсти, зарегистрировала как товарный знак фразу «Умное голосование». Эта фраза отсылает к названию одноименного проекта Алексея Навального. Теперь «Вулинтертрейд» сможет вести бизнес в любой сфере, включая организацию политических мероприятий. Решение Роспатент принял за 1 месяц.

Каковы шансы, что Роспатент одобрит заявку Meduza? И если заявку одобрят, то может ли Meduza требовать, чтобы другие СМИ-иноагенты не использовали ее?

Шансы на это невелики, однако, если Роспатент разрешит зарегистрировать такой товарный знак, то фраза будет подлежать правовой охране. А это значит, что другие СМИ не смогут использовать этот текст без оформления дополнительных документов.

В Роспатент пришли еще две заявки от Meduza — на регистрацию как товарных знаков слов «Иноагент» и «Пресса». Каковы шансы, что Роспатент одобрит заявки?

Слова «иноагент» и «пресса» относятся к общеупотребимым, оснований к их регистрации нет. К примеру, практически невозможно запатентовать слово «газета», ведь оно используется повсеместно. Впрочем, Роспатент в своей экспертизе может прийти и к противоположному мнению — ведомство проводит собственную экспертизу и имеет субъективное решение.

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