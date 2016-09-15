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Простые числа15 сентября 2016

Самый дорогой и дешевый билет в кино В каком кинотеатре Москвы предлагают услуги консьержа и какой фильм можно посмотреть за минимальные деньги

РедакторАнна Соколова

Сервис отзывов о компаниях «Фламп» специально для The Village выяснил, сколько кинотеатров работают в Москве, как их оценивают посетители и на что чаще всего обращают внимание в своих отзывах жители города. В Москве сейчас работают 200 кинотеатров, и работают они, судя по оценкам посетителей, хорошо. Средняя оценка кинотеатров в Москве — 4,25 балла из 5, лишь 9 % зрителей оценивают кинотеатры на 1 или 2 балла.

За последний год в негативных отзывах москвичи критиковали в основном высокие цены — как на билеты, так и на еду и закуски в кафе при кинотеатре. Среди других популярных жалоб — большие очереди и некачественная работа персонала. Впрочем, положительных оценок московских кинотеатров куда больше: чаще всего посетители хвалят удобные кресла и большие расстояния между рядами. Таких оценок, например, много у кинотеатра «Пионер». На втором месте по числу положительных отзывов — качественные звук и картинка. Также москвичей радуют необычные интерьеры (к примеру, в «Соловье» на Красной Пресне и в «Пяти звездах» на «Павелецкой») и удобное расположение кинотеатров.

The Village нашел самый дорогой и дешевый билет в кино (в расчет мы брали взрослые полные билеты, без скидок, которые часто даются детям студентам и пенсионерам).

Самый дорогой билет в кино

6 000 рублей

взрослый билет на регулярный сеанс в четверг, пятницу и выходные дни (17:00–01:30) в кинотеатре «Москва».

За эти деньги можно посетить дизайнерский кинозал с креслами как в бизнес-классе самолета, воспользоваться услугами персонального консьержа, который готов предложить дополнительную программу досуга. Есть также 10%-ная скидка на меню в ресторане при кинотеатре и возможность арендовать приватный зал за дополнительную плату.

Но купить билет может только владелец клубной карты. Чтобы оформить ее, нужно подписать договор и внести депозит в размере 50 тысяч рублей.

Самый дешевый билет в кино

99 рублей

взрослый билет на фильм
в формате 2D в будний день с 00:09 до 11:00 в кинотеатре «Киномакс» на «Пражской»

Правда, сейчас за эти деньги можно посмотреть только российскую комедию «Жених». На один рубль дороже стоят билеты на ранние сеансы в кинотеатре «Алмаз Синема» и киноконцертном комплексе «Баку».

Самый дорогой билет дороже самого дешевого в 60 раз

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