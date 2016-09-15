Сервис отзывов о компаниях «Фламп» специально для The Village выяснил, сколько кинотеатров работают в Москве, как их оценивают посетители и на что чаще всего обращают внимание в своих отзывах жители города. В Москве сейчас работают 200 кинотеатров, и работают они, судя по оценкам посетителей, хорошо. Средняя оценка кинотеатров в Москве — 4,25 балла из 5, лишь 9 % зрителей оценивают кинотеатры на 1 или 2 балла.

За последний год в негативных отзывах москвичи критиковали в основном высокие цены — как на билеты, так и на еду и закуски в кафе при кинотеатре. Среди других популярных жалоб — большие очереди и некачественная работа персонала. Впрочем, положительных оценок московских кинотеатров куда больше: чаще всего посетители хвалят удобные кресла и большие расстояния между рядами. Таких оценок, например, много у кинотеатра «Пионер». На втором месте по числу положительных отзывов — качественные звук и картинка. Также москвичей радуют необычные интерьеры (к примеру, в «Соловье» на Красной Пресне и в «Пяти звездах» на «Павелецкой») и удобное расположение кинотеатров.

The Village нашел самый дорогой и дешевый билет в кино (в расчет мы брали взрослые полные билеты, без скидок, которые часто даются детям студентам и пенсионерам).