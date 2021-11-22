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Как это работает22 ноября 2021

Как устроен «Планетарий 1» в «Швейцарии» Мультипространство, фильмы о темной материи и джазовые вечера под звездным куполом

Как устроен «Планетарий 1» в «Швейцарии»
АвторАлександр Романов
ФотографИлья Большаков

В начале ноября в обновленном парке «Швейцария» открылся «Планетарий 1» — в новом пространстве будут проходить показы полнокупольных фильмов, перформансы, аудиовизуальные шоу, иммерсивные театральные постановки и презентации. Кроме того, в планетарии действует свободный коворкинг, лекторий и библиотека с научпоп-литературой.

The Village Нижний Новгород побывал в «Планетарии 1» и пообщался с командой проекта о том, как планетарий устроен, в чем его главные особенности и какие мероприятия там планируют проводить.

В начале ноября в обновленном парке «Швейцария» открылся «Планетарий 1» — в новом пространстве будут проходить показы полнокупольных фильмов, перформансы, аудиовизуальные шоу, иммерсивные театральные постановки и презентации. Кроме того, в планетарии действует свободный коворкинг, лекторий и библиотека с научпоп-литературой.

The Village Нижний Новгород побывал в «Планетарии 1» и пообщался с командой проекта о том, как планетарий устроен, в чем его главные особенности и какие мероприятия там планируют проводить.

Евгений Гудов

основатель петербургского «Планетария 1»

Про открытие планетария и архитектуру

Как ни странно, сначала мы не планировали открывать франшизу в Нижнем Новгороде — в этом году Нижний отпраздновал свое 800-летие, в честь этого по всему городу стали открываться новые благоустроенные пространства, и одним из них стал парк «Швейцария», его глобально обновили и теперь это современное пространство для досуга и отдыха горожан. Мы поняли, что концепт нашего планетария отлично вписывается в этот парк — мы давно искали такое же специфическое место. Идея была в том, чтобы планетарий сочетался с библиотекой и рабочим пространством, а панорамные окна смотрели в сторону леса или деревьев. Поэтому планетарий в парке «Швейцария» получился уникальным.

Архитектурная композиция планетария основана на совмещении контрастов — остроугольного многогранного объема и сферической формы. Одна из особенностей этого проекта — купол диаметром 18 метров, в котором располагается зрительный зал. В основе формы купола лежит фрактальная геометрия геодезической структуры — несущая способность конструкции достигается за счет оптимального распределения нагрузок на все элементы купола. Одной из отличительных черт таких конструкций является то, что при увеличении размеров купола, увеличивается и его несущая способность, за счет распределения нагрузки на большее количество элементов.

 Идея была в том, чтобы планетарий сочетался с библиотекой и рабочим пространством, а панорамные окна смотрели в сторону леса или деревьев

На этапе строительства и отделочных работ «Планетарий 1» привлекал дикое внимание горожан — все время, которое мы там находимся, посетители парка постоянно смотрят сквозь стекла или устраивают фотосессии на фоне здания. Жителей привлекает и внешний облик здания — фасад с витражными окнами всегда притягивает внимание проходящих мимо, всем интересно посмотреть на макеты ракет, стоящих вдоль окон, и на само внутреннее пространство коворкинга — работать с видом на лес, особенно зимой, очень приятно.

Конечно, при реализации проекта не обошлось без сложностей, но в целом, все вопросы были рабочего характера и решались быстро. В первую очередь поджимали сроки — фактически, планетарий строился два с половиной месяца, но, по-моему, получилось круто. Это не первый наш проект вне Санкт-Петербурга — мы уже открыли два «Планетария 1» в Сочи и Ереване, а сейчас прорабатываем целую серию планетариев в Перми, Ростове, Краснодаре, Архангельске и нескольких других городах. Они скорее будут дополнять друг друга, нежели конкурировать между собой.

Никита Тимченко

директор нижегородского «Планетария 1»

О внутреннем устройстве планетария

На этапе проектирования мы старались подчеркнуть единую концепцию парка «Швейцария», в которую интегрировался зеленый цвет — чтобы сохранить природообразование и естественность. При благоустройстве парка было много негатива со стороны экоактивистов и защитников парка, для архитекторов мы поставили задачу спроектировать минималистичное, визуально легкое здание — это получилось подчеркнуть панорамным остеклением, чтобы планетарий мог полностью просматриваться.

Каким бы не было красивым здание, самое важное всегда находится внутри — у нас запланирована классная программа, рассчитанная на зрителей всех возрастов. В репертуаре — научпоп-фильмы о зарождении Вселенной, развитии отечественной космонавтики, поисках темной материи и другие, не менее интересные киноленты.

 Утром это пространство для образования, днем — для работы, а вечером — центр культурной жизни парка

Главной целью проекта было сделать не просто планетарий, а мультифункциональную платформу. Утром это пространство для образования, днем — для работы, а вечером — центр культурной жизни парка. В холле расположены длинные столы,вендинг и кофе-автомат — можно без проблем приходить сюда работать, учиться и проводить время с пользой.

По технической части мы ничуть не уступаем планетарию в Санкт-Петербурге — под куполом установлено девять проекторов по 5000 люмен, благодаря чему картинка очень насыщенная. Коллеги из Петербурга говорят, что наша картинка даже лучше, чем в их планетарии, а в перспективе мы собираемся увеличить число имеющихся проекторов до 15 — картинка будет еще ярче и контрастнее. Для полноты восприятия контента установлена мощная звуковая система суммарной мощностью 10 киловатт — это даже больше, чем в стандартном кинотеатре.

Дарья Колосова

PR-директор нижегородского «Планетария 1»

О программе и планах

Я вижу площадку «Планетария 1» как пространство, которое объединит совершенно разные комьюнити. Уже сейчас видно, что к нам ходят как обычные горожане, так и представители локальной креативной тусовки, и меня это сильно радует. В планетарии можно не только работать, отдыхать, читать и узнавать что-то новое о космосе — мы будем привлекать людей для знакомства с мультимедиа-технологиями, которые для города стали гораздо интереснее, чем раньше, особенно после проведения фестиваля Intervals — так планетарий станет площадкой для популяризации медиаискусства.

Кроме того, мы открыты к коллаборациям с разными творческими проектами — будем устраивать иммерсивные театральные постановки, танцевальные перформансы, а также сотрудничать с бизнес-проектами в рамках конференций и презентаций. Помимо прочего, мы, как и наши питерские коллеги, будем проводить джазовые концерты — их практика показывает, что джаз под куполом — это крайне интересное погружение зрителя в музыку и аудиовизуальный контекст, но наше отличие от Петербурга в том, что мы будем привлекать местных музыкантов, тем самым, возможно, воспитывая новое поколение электронных и классических коллективов.

 Нам не хочется, чтобы «Планетарий 1» ассоциировался только с космосом, как это обычно бывает — мы хотим принести новые концепты в его существование

Кроме выступлений под куполом, у нас планируется разнообразная программа фильмов — например, в контексте 800-летия в репертуар войдет фильм про Нижний Новгород. Планетарию близка идея проведения разных фестивалей, не ограничиваясь медиа-артом, мы будем проводить фестивали науки и современного искусства.

По своему формату планетарий позволяет постоянно присутствовать в нем и при этом разнообразно развлекаться — днем вы работаете, гуляете по парку, а вечером приходите на какое-то событие. Программа даже может уходить в ночь, если мы будем проводить какие-то электронные фестивали или участвовать в Ночи музеев. Нам не хочется, чтобы «Планетарий 1» ассоциировался только с космосом, как это обычно бывает — мы хотим принести новые концепты в его существование.

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