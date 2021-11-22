Как устроен «Планетарий 1» в «Швейцарии»

Евгений Гудов

основатель петербургского «Планетария 1»

Про открытие планетария и архитектуру

Как ни странно, сначала мы не планировали открывать франшизу в Нижнем Новгороде — в этом году Нижний отпраздновал свое 800-летие, в честь этого по всему городу стали открываться новые благоустроенные пространства, и одним из них стал парк «Швейцария», его глобально обновили и теперь это современное пространство для досуга и отдыха горожан. Мы поняли, что концепт нашего планетария отлично вписывается в этот парк — мы давно искали такое же специфическое место. Идея была в том, чтобы планетарий сочетался с библиотекой и рабочим пространством, а панорамные окна смотрели в сторону леса или деревьев. Поэтому планетарий в парке «Швейцария» получился уникальным.

Архитектурная композиция планетария основана на совмещении контрастов — остроугольного многогранного объема и сферической формы. Одна из особенностей этого проекта — купол диаметром 18 метров, в котором располагается зрительный зал. В основе формы купола лежит фрактальная геометрия геодезической структуры — несущая способность конструкции достигается за счет оптимального распределения нагрузок на все элементы купола. Одной из отличительных черт таких конструкций является то, что при увеличении размеров купола, увеличивается и его несущая способность, за счет распределения нагрузки на большее количество элементов.

Идея была в том, чтобы планетарий сочетался с библиотекой и рабочим пространством, а панорамные окна смотрели в сторону леса или деревьев

На этапе строительства и отделочных работ «Планетарий 1» привлекал дикое внимание горожан — все время, которое мы там находимся, посетители парка постоянно смотрят сквозь стекла или устраивают фотосессии на фоне здания. Жителей привлекает и внешний облик здания — фасад с витражными окнами всегда притягивает внимание проходящих мимо, всем интересно посмотреть на макеты ракет, стоящих вдоль окон, и на само внутреннее пространство коворкинга — работать с видом на лес, особенно зимой, очень приятно.

Конечно, при реализации проекта не обошлось без сложностей, но в целом, все вопросы были рабочего характера и решались быстро. В первую очередь поджимали сроки — фактически, планетарий строился два с половиной месяца, но, по-моему, получилось круто. Это не первый наш проект вне Санкт-Петербурга — мы уже открыли два «Планетария 1» в Сочи и Ереване, а сейчас прорабатываем целую серию планетариев в Перми, Ростове, Краснодаре, Архангельске и нескольких других городах. Они скорее будут дополнять друг друга, нежели конкурировать между собой.