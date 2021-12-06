Когда стоит соглашаться на меньшую зарплату

Ирина Святицкая

руководитель молодежного направления Hh.ru

Зарплата — один из основных факторов, по которому оценивают место работы. И конечно, чем она выше, тем лучше, а предела мечтам нет. Но бывают случаи, когда уровень заработной платы — важный, но не самый главный фактор при выборе работы.

В основном речь идет о вакансиях с очень высоким уровнем конкуренции: бывают объявления о работе, которые привлекают по несколько сотен, а в исключительных случаях — несколько тысяч откликов. При этом в их описании зачастую вовсе не указан уровень заработной платы, и этому есть объяснение: чаще всего такая ситуация характерна для вакансий очень популярных компаний или работодателей мечты. К сожалению, при высокой конкуренции за рабочее место всегда найдутся те, кто согласится на низкую зарплату и другие неудобства, лишь бы получить работу.

Многие соискатели соглашаются на такую работу из-за имени компании, которое в будущем будет отражено в резюме. Несколько месяцев в крупной компании могут дать опыт, который невозможно получить в небольших фирмах даже при высокой заработной плате — в дальнейшем же это станет сильнейшим конкурентным преимуществом. Также не стоит исключать и возможное продвижение по карьерной лестнице, которое позволит получать больше через какое-то время.

И все же здесь важно понимать, что заработной платы должно как минимум хватать на жизнь. Перед трудоустройством стоит задать себе несколько вопросов. У вас есть возможность на этой работе получать больше? А в других местах? Какую зарплату предлагают в вакансиях с обязанностями, аналогичными вашим? Вы считаете, что компания платит вам столько, сколько вы заслуживаете? Ответы на них помогут понять, стоит ли поискать более интересные предложения, ведь рынок труда не ограничивается одной вакансией.