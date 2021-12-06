Когда стоит соглашаться на меньшую зарплату И можно ли принимать предложение о работе только ради денег
Финансовая компенсация является самым ценным аспектом работы для российских специалистов. Об этом свидетельствуют опубликованные в конце ноября данные доклада о работниках цифровой сферы, составленного BCG и The Network. Но довольно часто работодатели стремятся найти сотрудников с горящими глазами, готовых работать за меньшие деньги. Мы узнали у экспертов, когда стоит соглашаться на такие предложения.
Ирина Святицкая
руководитель молодежного направления Hh.ru
Зарплата — один из основных факторов, по которому оценивают место работы. И конечно, чем она выше, тем лучше, а предела мечтам нет. Но бывают случаи, когда уровень заработной платы — важный, но не самый главный фактор при выборе работы.
В основном речь идет о вакансиях с очень высоким уровнем конкуренции: бывают объявления о работе, которые привлекают по несколько сотен, а в исключительных случаях — несколько тысяч откликов. При этом в их описании зачастую вовсе не указан уровень заработной платы, и этому есть объяснение: чаще всего такая ситуация характерна для вакансий очень популярных компаний или работодателей мечты. К сожалению, при высокой конкуренции за рабочее место всегда найдутся те, кто согласится на низкую зарплату и другие неудобства, лишь бы получить работу.
Многие соискатели соглашаются на такую работу из-за имени компании, которое в будущем будет отражено в резюме. Несколько месяцев в крупной компании могут дать опыт, который невозможно получить в небольших фирмах даже при высокой заработной плате — в дальнейшем же это станет сильнейшим конкурентным преимуществом. Также не стоит исключать и возможное продвижение по карьерной лестнице, которое позволит получать больше через какое-то время.
И все же здесь важно понимать, что заработной платы должно как минимум хватать на жизнь. Перед трудоустройством стоит задать себе несколько вопросов. У вас есть возможность на этой работе получать больше? А в других местах? Какую зарплату предлагают в вакансиях с обязанностями, аналогичными вашим? Вы считаете, что компания платит вам столько, сколько вы заслуживаете? Ответы на них помогут понять, стоит ли поискать более интересные предложения, ведь рынок труда не ограничивается одной вакансией.
Александр Беляев
старший консультант департамента IT рекрутинговой компании Cornerstone
Во-первых, заработная плата — это далеко не все компенсации, которые сотрудник получает на работе. Возможность удаленки, оплата питания и парковки, корпоративные скидки — в денежном выражении эти бонусы могут составлять заметную долю от зарплаты сотрудника.
Во-вторых, компания может быть финансово выгодна вдолгую: позиция с меньшей зарплатой в известной компании, использующей современный технологический стек и занимающейся ведущими проектами в своей отрасли, предпочтительна с точки зрения капитализации сотрудника через два, три года или пять лет. Особенно это важно на начальном этапе карьеры, когда разница в зарплатах не столь велика и не так важна для сотрудника, как возможность получить выигрышную строчку в резюме.
В-третьих, работа — это место, где мы проводим треть нашей жизни, и выбирать ее, основываясь исключительно на финансовой составляющей, очень недальновидно. Интересные проекты, комфортный график, удобная логистика — все это повысит уровень жизни сильнее, чем лишние 100 долларов в расчетном листе.
Вместе с тем существуют ситуации, при которых кандидаты весьма разумно делают выбор, основываясь в большей степени на цифре в оффере. Линейные и невысокие руководящие позиции в банках, госкомпаниях и других крупных консервативных организациях, занимающихся схожими задачами, очень похожи друг на друга. И зачастую отличий в предложениях фактически нет. В таком случае выбор предложения на основе большей заработной платой выглядит вполне логичным — ведь других отличий нет.
Екатерина Зуйкова
карьерный консультант, основательница и руководитель кадрового агентства HR Puzzle
Итак, у вас есть определенные зарплатные ожидания, и вы не готовы соглашаться на меньшее. Но почему же иногда можно пойти на уступки? Очевидно, что деньги — лучшая мотивация, но ведь вас держит в компании еще что-то. Например, возможность карьерного роста (горизонтального и вертикального), престиж компании, отличное руководство и коллектив, широкий соцпакет, корпоративная культура и так далее. Перечислять можно бесконечно.
Если вам предлагают заработную плату меньше, чем вы хотели, то уточните, какие еще есть преимущества для кандидатов у компании. Допустим, компенсация питания. В таком случае можно экономить на продуктах для приготовления контейнеров в офис или походах в столовую. Или возьмем престиж компании. Сейчас вы будете получать чуть-чуть меньше, зато потом за строчку в резюме с такой компанией вас будут отрывать с ногами и руками, пытаясь удовлетворить все ваши пожелания по заработной плате.
Бывает и обратная ситуация, когда сотрудников держит только заработная плата, при этом от всего остального они страдают на работе. Так быть не должно. Это чревато профессиональным выгоранием, сильной утомляемостью, плохим настроением. Вы же не хотите каждое воскресенье думать весь день о том, как вы не хотите, чтобы наступил понедельник и пришлось идти на нелюбимую работу. И второй вариант таких сотрудников — это летуны. Когда в компании не держит ничего, кроме денег, такой сотрудник склонен постоянно рассматривать предложения выгоднее. В итоге получает места работы в резюме по два-три месяца. В какой-то момент такой сотрудник начнет получать отказ еще на этапе резюме, потому что сразу будет ясно, что долго он не продержится.
Подумайте, что для вас еще важно в компании? На какой процент вы готовы урезать желаемую заработную плату и ради чего? Когда у вас будут четкие ответы, то и выбирать подходящее место работы станет проще, а выбор станет шире.
Анастасия Назарова
руководитель группы карьерного консультирования, Центр карьеры Skillbox
Все зависит от карьерных целей соискателя. Если вы задумываетесь о переквалификации, нужно быть готовым к снижению доходов. Сфокусируйтесь на нематериальной мотивации — оцените экспертизу наставника, задачи, а также перспективы развития самой компании и ваш карьерный трек. Долгий перерыв в карьере также может заставить вас поменять финансовые ожидания. Чтобы вернуться на прежний уровень, нужно держать руку на пульсе изменений — здесь как раз может помочь дополнительное профессиональное образование (ДПО) с возможностью актуализации навыков и компетенций и дальнейшей гарантией трудоустройства.
Когда стоит выбирать работу только по уровню зарплаты? А стоит ли вообще? Идти работать ради денег обосновано, если ваша финансовая подушка безопасности полностью иссякла. Если хорошо оплачиваемая работа не приносит удовольствия, то выгорание не заставит себя ждать. Лучше заранее выстроить свой карьерный трек, включив в него время для решения финансовых проблем и оценив важные для вас критерии при выборе работы.
Серафима Шумеева
Head of Talent в Skyeng
Соглашаться на позицию с более низким уровнем оплаты — актуальная история для людей без какого-либо опыта работы в той специальности, которую они для себя рассматривают. Часто студенты ожидают высокой зарплаты, но важно понимать: нет опыта — нет и больших денег. Нужно сначала обрасти знаниями, скиллами, кейсами, чтобы показать высокие результаты. Только после этого возможен рост уровня оплаты труда.
Также выбор позиции с более низким уровнем оплаты возможен в том случае, когда уже опытный специалист меняет профессиональную сферу. Например, работая маркетологом в оффлайн-бизнесе (допустим, на производстве), человек переходит в IT. Конечно, IT — высококонкурентный рынок, поэтому не стоит ожидать того, что вам сходу предложат много денег. Нужно будет в любом случае обучаться новым каналам, новым инструментам, новой специфике, которую вы выбираете. Поэтому даже если вы не меняете специализацию и остаётесь в маркетинге, но уходите на другой рынок, область применения ваших навыков трансформируется.
Третий вариант возможен тогда, когда человек почти полностью меняет сферу своей деятельности. Условно, у вас уже есть опыт, и вы квалифицированный специалист, но решаетесь уйти из PR в GR, или в DevRel. У вас конечно уже есть какой-то бэкграунд, но он не на 100 % соответствует новой позиции. Так, с уровня ведущего специалиста в PR на новой позиции вы скорее всего опуститесь на уровень middle.
Соглашаться на меньшие деньги стоит тогда, когда вам очень интересна конкретная задача, или просто хочется качественных перемен в работе. Например, вы работали в очень крупной компании, корпорации, где были раздутые зарплаты по выслуге лет, но совершенно неинтереснее задачи, куча бюрократии и неперспективная команда. Скорее всего, вы выгорели. Тогда вы уходите в компанию поменьше, но с более амбициозными целями и задачами, которые будут вас драйвить. Тут вряд ли вам смогут предложить те же деньги, что вы зарабатывали в крупной компании.
Когда же есть смысл уходить на новую позицию только ради денег? Наверное, если идешь в нелюбимую область, где не столь драйвовые и интересные задачи, но знаешь, что ты добьешься там определенного результата и уйдешь. Еще бывают случаи, когда суперкрутой и именитый специалист уходит в неизвестную компанию или в стартап. Там нет команды, не выстроены процессы и многое придётся построить с нуля. В таком случае стоит со старта искать более привлекательные условия по оплате труда. В целом хочется сказать, что стратегия выбора места работы только лишь в зависимости от уровня заработной платы — не самое разумное решение. Это со временем может привести выгоранию, к потери интереса к работе и компании, к подрыву ментального здоровья, к осложнению отношений с семьей и близкими. Деньги это безусловно важно, но помимо этого фактора, должен случиться мэтч и по миссии, принципам, и по атмосфере в компании, и по удобству инструментов и процессов, и по многим другим аспектам. Обязательно обращайте внимание на эти вещи, чтобы вам было комфортно и интересно.
Александр Бодров
управляющий директор брендингового агентства «Логомашина»
Есть два случая, в которых уместно согласиться на зарплату ниже рынка.
Первый — когда, помимо зарплаты, компания предоставляет сотруднику корпоративный фитнес, обучение, питание и так далее. Второй — когда соискателю близки внутрикорпоративные ценности компании. Он по определению очень лоялен к работодателю и готов на понижение зарплаты ради того, чтобы получить желанную работу. Это вполне адекватная история — лучше получать немного меньше и работать в удовольствие, чем получать больше, но быть окруженным токсичными, чуждыми вам людьми.
Считаю, что работу исключительно по уровню зарплаты выбирать не стоит. Нелюбимая работа гарантированно наскучит и, как следствие, деморализует сотрудника. В проигрыше останется и сотрудник, и работодатель.
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