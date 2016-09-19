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Лайфхак19 сентября 2016

Финансовые директора — о том, как тратить и экономить Люди, которые отвечают за финансы компаний, рассказывают, как спланировать личный бюджет

РедакторАнна Соколова

The Village продолжает серию материалов, в которых специалисты в разных областях дают полезные советы о том, в чем они очень хорошо разбираются. В новом выпуске — финансовые директора. На работе они занимаются составлением бюджета компаний, контролируют расходование денег и ищут источники финансирования. Поэтому мы попросили их дать несколько советов о том, как тратить и копить деньги тем, кто не является профессионалом в финансовой сфере.

Дмитрий Кузнецов

финансовый директор системного интегратора «Параллакс»

Как составить свой бюджет

Личный бюджет предлагаю строить по примеру бюджета государственного. Из получаемых доходов 30 % отправлять поровну в два фонда — аналоги резервного и национального благосостояния. Первый фонд — на непредвиденные расходы (затопили соседей, сломалась машина), второй фонд — на черный день и для накоплений на крупные покупки. Из оставшейся суммы фиксируем постоянные расходы: квартплата, транспорт, связь, питание, товары для дома. Оставшиеся средства распределяем по месяцам на переменные расходы — в одном месяце покупаем одежду и обувь, в другом — абонемент на фитнес, в третьем оплачиваем страховку и так далее.

В постоянных расходах есть большие возможности для оптимизации, об этом каждый будет задумываться, анализируя статистику своих месячных расходов. Постепенно сокращая постоянные расходы, экспериментальным путем можно прийти к сбалансированному бюджету, когда будет хватать денег и на хорошего стоматолога, и на ежегодный отпуск. Резервные фонды игнорировать не рекомендую: они не только могут помочь в неожиданной ситуации, но и стать источником дохода. Поэтому хранить резервные средства надо в нескольких валютах. Экс министр финансов Кудрин предлагал хранить средства в рублях, долларах и евро поровну. Раньше я так и делал, поэтому кризис не ударил по моим сбережениям и даже увеличил их. Но за последние годы евро серьезно ослаб по отношению к доллару, поэтому предлагаю схему 30/70 (рубли и доллары).

Виктор Пилипчук
замдиректора
по финансам 
X-Fit Service

Я бы советовал начать с простого: записывайте свои расходы на бумажке, в компьютере или в телефоне ежедневно. По статистике, это снизит ваши расходы на 10–30 %.

Регулярно откладывайте около 10 % средств, как только поступают крупные суммы, например зарплата, гонорар или премия. Это стоит делать еще до оплаты ЖКХ. Поверьте, это немного. В докладе Всемирного банка «Паритет покупательной способности и реальные расходы» говорится, что из личного бюджета россиянина 30 % бесследно исчезают.

Я не призываю резко себя ограничивать: получится как с диетой — сорветесь. Часто те вещи, которые мы покупаем, можно получить бесплатно — это чувства, ощущения, эмоции. А сэкономленные средства можно сохранить как финансовую подушку безопасности на случай увольнения, на отпуск, ремонт или машину, квартиру. Возможно, вам  потребуются сбережения на рождение детей, свадьбу и так далее.

Николай Демидов

и. о. финансового директора «Стрим»

На чем стоит экономить

Все необязательные траты — это потенциальный резерв для экономии. Можно отказаться от похода в кино в прайм-тайм, а сходить утром, когда стоимость билета существенно ниже. Качественную одежду можно найти в среднем сегменте и воспользоваться периодом распродаж. Самое главное — помнить, что дороже не значит лучше.

Не надо бояться прослыть крохобором — лучше научитесь пользоваться скидками, сезонными распродажами, купонами. Например, даже медицинские обследования в некоторых качественных клиниках предлагают сделать ночью за полцены. Московские музеи каждое третье воскресенье месяца работают бесплатно. Бывают симпатичные концерты в московском костеле, библиотеках… Кстати, книги, выдвинутые на номинацию «Большая книга», на определенных книжных приложениях  можно читать бесплатно. Это убивает сразу двух зайцев: читаете рекомендованную критиками книгу, не платите за нее и потом не ищете место, куда поставить.

У нас в компании многие предпочитают домашнюю еду, а не бизнес-ланчи в кафе по соседству. Мы оборудовали удобную кухню, где можно пообедать ланчем, принесенным из дома, и пообщаться с коллегами в уютной обстановке. Это вполне ощутимая статья или расходов, или экономии —смотря с какой точки зрения смотреть.

ВИКТОР
ПИЛИПЧУК

В компании чаще всего общий бюджет делится на небольшие статьи, каждая из которых оценивается, а потом либо оптимизируется, либо отбрасывается в случае необходимости. При оптимизации, к примеру, возможна замена на менее затратный аналог. В этом случае важно понимать риски — не терять качества, а также всегда учитывать потраченное на оптимизацию время, которое в современном мире равноценно деньгам.

В целях сбережения также обращайте внимание на многочисленные преференции, которые нам дают, например, банки или сетевые магазины. Многие программы лояльности предполагают бонусы. Например, при оформлении карты с фиксированным годовым обслуживанием можно получить скидки или бесплатные литры топлива при заправке на партнерских АЗС. Вроде бы мелочи, но и они в контексте сохранения общего бюджета имеют значение.

Суменкова Елена

замдиректора
по финансам SimbirSoft

Как увеличить доходы

Я призываю всех контролировать доходы. Доходная часть вашего бюджета должна расти. У многих в нашей стране основной доход связан с заработной платой на основном месте работы. Резерв увеличения дохода простой — не стесняйтесь возвращать свое: НДФЛ при покупке квартиры, вычеты на детей, страховые премии, перерасчет коммуналки и так далее.

При этом лично я негативно отношусь к стремлению непрофессионалов к инвестированию (игра на фондовом рынке, с валютным курсом). Есть крылатое выражение: что будет, если человек с опытом, но без денег встретит человека с деньгами, но без опыта? Опытный станет с деньгами, а другой без денег, но с опытом. Лучший способ инвестирования в данном случае — банковский депозит.

Какими программами для учета финансов пользоваться

Николай
Демидов

Идеального программного обеспечения я пока не встретил, хотя программ достаточно много. Приходилось пользоваться такими программами, как My Budget, BUDGT и другие.

Их основным недостатком является необходимость тратить много на то, чтобы занести каждую сумму расхода в программу. Автоматически программа этого пока не делает. Более того, часто возникают непредвиденные расчеты, которые выбиваются из математической логики аппарата прогнозирования и фиксирования расходов.

Дмитрий Кузнецов

Раньше учет всех доходов и расходов я вел в Excel, там есть встроенные шаблоны. Однако интерфейс не очень дружественный и функционал довольно ограниченный. Сейчас, как и многие, пользуюсь программой «Деньги ОК» — удобный и функциональный инструмент, имеющий разветвленную структуру подстатей, позволяющий синхронизировать расходы и доходы всех членов семьи для совместного учета.

 Елена
СУМЕНКОВА

Я не сторонник специализированных программ: какой в них смысл, если суммы, которые вы в них вносите, вы уже потратили? Расходы нужно держать в своей голове. Если их больше, чем вы можете удержать, — сокращайте их. Анализом лучше заниматься во время покупок. Очень выручает список — неважно, идете вы в магазин за продуктами, в салон красоты или куда-то еще. Обязательно контролируйте количество. Нужна вам одна пара тапочек — покупайте одну пару, несмотря на горящую акцию «три по цене двух».  

Светлана Нисканен

финансовый директор группы компаний «Аэроклуб»

Одни из самых функциональных и приятных в пользовании приложений для учета расходов — Spendee, CoinKeeper или «Дзен-мани». Рекомендую выбирать приложения, в которых заранее можно указать обязательные траты на месяц, исходя из чего система рассчитает допустимый ежедневный бюджет. Еще удобно по итогам месяца иметь наглядную разбивку по каждой статье расходов — транспорт, продукты, одежда. Обычно можно обнаружить любопытную для себя статистику: например, что пара походов на маникюр и укладку съели четверть бюджета. В целом инструментов для самоконтроля масса, самое главное — не лишиться мотивации аккуратно записывать каждую трату.

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