Как составить свой бюджет

Личный бюджет предлагаю строить по примеру бюджета государственного. Из получаемых доходов 30 % отправлять поровну в два фонда — аналоги резервного и национального благосостояния. Первый фонд — на непредвиденные расходы (затопили соседей, сломалась машина), второй фонд — на черный день и для накоплений на крупные покупки. Из оставшейся суммы фиксируем постоянные расходы: квартплата, транспорт, связь, питание, товары для дома. Оставшиеся средства распределяем по месяцам на переменные расходы — в одном месяце покупаем одежду и обувь, в другом — абонемент на фитнес, в третьем оплачиваем страховку и так далее.

В постоянных расходах есть большие возможности для оптимизации, об этом каждый будет задумываться, анализируя статистику своих месячных расходов. Постепенно сокращая постоянные расходы, экспериментальным путем можно прийти к сбалансированному бюджету, когда будет хватать денег и на хорошего стоматолога, и на ежегодный отпуск. Резервные фонды игнорировать не рекомендую: они не только могут помочь в неожиданной ситуации, но и стать источником дохода. Поэтому хранить резервные средства надо в нескольких валютах. Экс министр финансов Кудрин предлагал хранить средства в рублях, долларах и евро поровну. Раньше я так и делал, поэтому кризис не ударил по моим сбережениям и даже увеличил их. Но за последние годы евро серьезно ослаб по отношению к доллару, поэтому предлагаю схему 30/70 (рубли и доллары).