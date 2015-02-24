Елена Путилина бизнес-коуч, бывшая глава Tupperware в России

Что делать бизнесу в условиях мусорного рейтинга и мусорного курса валюты? Действовать осознанно, не отвлекаться от операционной работы, сократить издержки, найти лучших профессионалов и научиться существовать эффективно в новой реальности. Я руководила компаниями во время трёх кризисов, и мне всегда удавалось достичь роста продаж. Я считаю, что сейчас не время резких движений. Лучше проанализировать сложившуюся ситуацию и начать предпринимать действия для укрепления позиции компании на рынке. Вот с чего стоит начать.

Поиск мультифункциональных специалистов

Кризис — это время высокой личной ответственности за свою жизнь, особенно для пассивной части населения с потребительским отношением «мне должны всё дать». На активных специалистов всегда повышенный спрос. Как руководитель я часто встречаю сотрудников, которые сами просят назначить их на более высокие позиции. Любой хороший менеджер в ответ на такую просьбу всегда задаст вопрос: «Почему ты считаешь, что тебя должны повысить?»

Чтобы ответить на него, следует понять, кто ты, какими навыками и компетенциями обладаешь. Повышения по причине «я уже два года здесь работаю: заслужил» не работают. В бизнесе существуют критерии оценки деятельности. Например, пресловутый KPI. Хотите повышения или новой должности — оцените себя. Если не хватает собственных навыков антикризисного управления, возьмите профессионального помощника. За 20 лет на российском рынке сформировалось достаточное количество консультантов, экспертов и коучей.

Посчитайте, насколько компания стала лучше и успешнее с момента вашего первого рабочего дня. Такая процедура полезна и руководителям: она поможет выявить тех, кто станет незаменимым звеном в компании в кризисный год. Неожиданно выявляются новые навыки, инициативы. Особенно полезно обратить внимание на рядовых сотрудников из различных подразделений. Ваш ассистент мог приобрести навыки в маркетинге, а административный ресурс состояться в креативе — это даёт дополнительные возможности для оптимизации производительности труда.

Cейчас любому бизнесу целесообразно внедрять краткосрочные проекты для скорейшего достижения результатов и минимизации рисков, ответственность за которые будет возложена не сегментировано на представителей разных отделов, а на одного менеджера. Поэтому мультизадачность и гибкость специалистов становится особо ценной.

Привлечение фрилансеров

Причин для поиска фрилансеров много: высокая компетентность, гибкость, мотивация. Преимущества для работников тоже очевидны: больше разнообразия, гибкий график, возможность работы вне офиса. Но подводных камней в этой теме предостаточно. На рынке труда до сих пор бытует ошибочное мнение, что фрилансер — это сотрудник, работающий из дома, пригодный для ограниченных задач. Фрилансерcтво же базируется на компетентности, сроках выполнения и определённой стоимости.

Ценность хорошего фрилансера определяется количеством его текущих проектов и уровнем заказчиков. Если фрилансер качественно выполнил заказ для крупной компании и получил рекомендацию — это несомненное подтверждение его компетентности. В России фрилансерская система находится в стадии формирования и требует дополнительного внимания. Со стороны фрилансера ожидается качественно выполненная работа в срок, а со стороны менеджера — плотный контакт и поддержка. Из-за желания «дёшево и быстро» с одной стороны и «дорого и медленно» — с другой договорные условия часто вызывают разногласия. Заранее зафиксированные условия (результат работы, стоимость) позволят избежать банальных конфликтов.

Я уверена, каждый специалист может стать фрилансером или работать удалённо. Более того, применение фрилансеров возможно абсолютно во всех областях бизнеса в зависимости от задач и типа организации. Если ваши сотрудники отправились на удалёнку, подумайте о системе контроля и мотивации. Еженедельные вебинары или онлайн-контроль бизнес-процессов заменяют планёрки, собрания и тренинги сокращают затраты. Например, сервисы аудиовидеоконференций, как Webinar.ru, или системы по организации работы в команде, такие как Pyrus, отлично подходят для таких задач.

Расширение клиентской базы

Эта задача актуальна и первостепенна во все времена, но в связи со сменой клиентской базы и реструктуризацией бизнеса вокруг необходимо относиться к ней с особым вниманием. Пришло время укрепления сотрудничества с новыми клиентами. Это необходимо делать прямо сейчас, так как в кризис расширение клиентской базы позволит не только не потерять, но и нарастить объёмы продаж при адекватной маркетинговой поддержке.

В такой период обязательно работать ассортиментом. Несомненное преимущество даст продвижение продукта или услуг c помощью digital-маркетинга, особенно социальных сетей как инструмента расширения аудитории компании в кратчайшие сроки. Как ни парадоксально звучит, но даже в кризис продажи нужно наращивать.

Оптимизация затрат

Сейчас активно идёт пересмотр перечня услуг компаний и их стоимости: заказчику приходится выбирать, на что потратить деньги, в свете очевидного сокращения расходов. Поэтому перед партнёрами стоит задача научиться работать в условиях новой реальности.

Профессионализм и гибкость будут главными критериями в выборе партнёров, а ими может обладать как крупное агентство, так и маленькие компании и независимые консультанты. Например, в области хантинга переориентация бюджетов на агентские услуги направлена в сторону эксклюзивного поиска: найм топовых профессионалов экстра-класса станет дороже, и агентства, которые берут на себя функцию проверки навыков кандидата, — популярнее.

Те агентства и компании, которые способствуют оптимизации расходов своих клиентов, продолжают расти. У сервисов YouDo, Carprice, Avito, Treda, платформ по поиску профессионалов, поиска наиболее выгодного предложения на рынке есть шанс стать популярнее и значительно расширить число клиентов.