Депутат Госдумы от партии КПРФ Николай Рябов предложил повысить налог на доходы физических лиц в России с нынешних 13 до 16 %. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту документа, одновременно с повышением ставки НДФЛ от налогообложения освободится часть доходов, не превышающая минимальный размер оплаты труда, который по состоянию на начало 2015 года составлял 5 965 рублей. С учётом существующей чрезмерно высокой дифференциации доходов населения это позволит реализовать принципы прогрессивного налогообложения при сохранении единой ставки налога.

Фактическое изменение размера подоходного налога после внесения всех изменений в Кодекс представлено в таблице ниже.

Доход, руб. Сумма НДФЛ, руб. Ставка НДФЛ, %

Менее 5 965 0 0

10 000 646 6,5

20 000 2 246 11,2

30 000 3 846 12,8

40 000 5 446 13,6

50 000 7 046 14,1

75 000 11 046 14,7

100 000 15 046 15

200 000 31 046 15,5

1 000 000 159 046 15,9

Предполагается, что предложенная шкала позволит обеспечить уменьшение рисков, связанных с социальной напряжённостью, и не приведёт к уклонению от уплаты налога и снижению поступлений в бюджет. Это объясняется тем, что, согласно данным Росстата, сейчас средний уровень доходов 10 % населения с самыми высокими доходами превышает средний уровень денежных доходов 10 % населения с самыми низкими доходами более чем в 16 раз. При этом у 70 % населения среднедушевой доход меньше номинально начисленной среднемесячной заработной платы.

Если соответствующие поправки будут приняты, то они начнут действовать уже с 2016 года.