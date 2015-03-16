Увеличить подоходный налог до 16 % В КПРФ предложили пересмотреть налоговую политику с учётом высокой дифференциации доходов населения
Депутат Госдумы от партии КПРФ Николай Рябов предложил повысить налог на доходы физических лиц в России с нынешних 13 до 16 %. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно тексту документа, одновременно с повышением ставки НДФЛ от налогообложения освободится часть доходов, не превышающая минимальный размер оплаты труда, который по состоянию на начало 2015 года составлял 5 965 рублей. С учётом существующей чрезмерно высокой дифференциации доходов населения это позволит реализовать принципы прогрессивного налогообложения при сохранении единой ставки налога.
Фактическое изменение размера подоходного налога после внесения всех изменений в Кодекс представлено в таблице ниже.
Доход, руб.
Сумма НДФЛ, руб.
Ставка НДФЛ, %
Менее 5 965
0
0
10 000
646
6,5
20 000
2 246
11,2
30 000
3 846
12,8
40 000
5 446
13,6
50 000
7 046
14,1
75 000
11 046
14,7
100 000
15 046
15
200 000
31 046
15,5
1 000 000
159 046
15,9
Предполагается, что предложенная шкала позволит обеспечить уменьшение рисков, связанных с социальной напряжённостью, и не приведёт к уклонению от уплаты налога и снижению поступлений в бюджет. Это объясняется тем, что, согласно данным Росстата, сейчас средний уровень доходов 10 % населения с самыми высокими доходами превышает средний уровень денежных доходов 10 % населения с самыми низкими доходами более чем в 16 раз. При этом у 70 % населения среднедушевой доход меньше номинально начисленной среднемесячной заработной платы.
Если соответствующие поправки будут приняты, то они начнут действовать уже с 2016 года.