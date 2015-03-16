Депутат Госдумы от партии КПРФ Николай Рябов предложил повысить налог на доходы физических лиц в России с нынешних 13 до 16 %. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту документа, одновременно с повышением ставки НДФЛ от налогообложения освободится часть доходов, не превышающая минимальный размер оплаты труда, который по состоянию на начало 2015 года составлял 5 965 рублей. С учётом существующей чрезмерно высокой дифференциации доходов населения это позволит реализовать принципы прогрессивного налогообложения при сохранении единой ставки налога.

Фактическое изменение размера подоходного налога после внесения всех изменений в Кодекс представлено в таблице ниже.

Доход, руб.

Сумма НДФЛ, руб.

Ставка НДФЛ, %

   

Менее 5 965

0

0

   

10 000

646

6,5

   

20 000

2 246

11,2

   

30 000

3 846

12,8

   

40 000

5 446

13,6

   

50 000

7 046

14,1

   

75 000

11 046

14,7

   

100 000

15 046

15

   

200 000

31 046

15,5

   

1 000 000

159 046

15,9

   

Предполагается, что предложенная шкала позволит обеспечить уменьшение рисков, связанных с социальной напряжённостью, и не приведёт к уклонению от уплаты налога и снижению поступлений в бюджет. Это объясняется тем, что, согласно данным Росстата, сейчас средний уровень доходов 10 % населения с самыми высокими доходами превышает средний уровень денежных доходов 10 % населения с самыми низкими доходами более чем в 16 раз. При этом у 70 % населения среднедушевой доход меньше номинально начисленной среднемесячной заработной платы.

Если соответствующие поправки будут приняты, то они начнут действовать уже с 2016 года. 