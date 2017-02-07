Роскомнадзор ограничил доступ к порносайту Brazzers для пользователей из России. Об этом свидетельствуют данные единого реестра запрещенных сайтов.

Основанием для блокировки ресурса стало решение Большеглушицкого районного суда Самарской области от 31 октября 2016 года. Он рассмотрел жалобу регионального прокурора и постановил, что на сайте содержится информация, которая «оказывает сугубо негативное воздействие на психику человека и нарушает права граждан».

В документе указано, что владельцы Brazzers могли обжаловать постановление суда или удалить запрещенную информацию. Судя по тому, что решение об ограничении доступа к сайту уже приведено в действие, администрация решила не реагировать на угрозу блокировки.

Осенью 2016 года Роскомнадзор также полностью заблокировал Pornhub и YouPorn по требованию судов. До этого порносайты блокировались только у части провайдеров из-за отдельных роликов.