Верховный суд отказал Google в рассмотрении жалобы к ФАС Конфликт компании длится с февраля 2015 года
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Google по делу с Федеральной антимонопольной службой. Об этом сообщает «Интерфакс».
В материалах суда говорится об отказе «в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ». Корпорация Google 24 января подала жалобу в Верховный суд России в ответ на отказ передать спор с Федеральной антимонопольной службой в суд по интеллектуальным правам.
В сентябре 2015 года Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства на рынке мобильных приложений. Основанием для рассмотрения дела стала поступившая в ФАС жалоба «Яндекса». Последний указал на ограничение конкуренции на рынке в связи с требованием Google устанавливать ее сервисы на аппаратах на базе Android по умолчанию.
ФАС потребовала от Google устранить нарушения и выплатить 438 миллионов рублей штрафа. Впоследствии служба обвинила корпорацию в неисполнении требований и пообещала накладывать на нее штрафы «каждый раз, как это позволяет КоАП», пока предписание не будет исполнено.
В конце сентября 2016 года Google стала оповещать пользователей девайсов на Android о возможности использовать другую поисковую систему и деактивировать приложения, которые были предустановлены. Однако в ноябре 2016 года ФАС оштрафовала Google на миллион рублей за неисполнение предписания в срок, а в декабре возбудила новое дело.
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