Facebook встал на учет Федеральной налоговой службы для уплаты «налога на Google» — налога на добавленную стоимость, выплачиваемого при продаже виртуальных товаров в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя службы.

Всего на учет в ФНС встали 100 иностранных интернет-компаний, в том числе Apple Distribution International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group Ltd, Bloomberg, Financial Times. Собеседник издания отметил, что незарегистрировавшихся компаний осталось немного.

Первые выплаты по «налогу на Google» поступят в бюджет до 25 апреля 2017 года.