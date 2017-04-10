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Новости10 апреля 2017

Facebook зарегистрировался в ФНС для уплаты «налога на Google» На учет службы уже встала сотня иностранных компаний

РедакторРоман Чернянский

Facebook встал на учет Федеральной налоговой службы для уплаты «налога на Google» — налога на добавленную стоимость, выплачиваемого при продаже виртуальных товаров в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя службы.

Всего на учет в ФНС встали 100 иностранных интернет-компаний, в том числе Apple Distribution International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group Ltd, Bloomberg, Financial Times. Собеседник издания отметил, что незарегистрировавшихся компаний осталось немного.

Первые выплаты по «налогу на Google» поступят в бюджет до 25 апреля 2017 года.

Закон об уплате иностранными фирмами НДС при продаже электронных услуг был принят летом 2016 года и вступил в силу с 1 января 2017 года. Такие компании, как Google, Nintendo и Amazon, уже объявили о повышении цен на цифровой контент на 18–20 %.

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