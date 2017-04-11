СМИ сообщили о возобновлении переговоров по продаже «РБК» Возможным покупателем медиахолдинга называют владельца группы ЕСН Григория Березкина
Группа «Онэксим» Михаила Прохорова возобновила переговоры по продаже «РБК». Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным издания, переговоры активизировались в марте. «Стадия — общаются, сделка не закрыта», — сообщил один из источников. Источник, близкий к «РБК», добавил, что в оценке актива принимают участие консультанты «ВТБ Капитала» и сделка может быть подписана в течение месяца. Возможная сумма сделки не называется.
В пресс-службе «РБК» переадресовали вопросы издания в «Онэксим», в которой отказались от комментариев. В «ВТБ Капитале» заявили, что чужие сделки не комментируют.
Возможным покупателем медиахолдинга называют структуры владельца группы ЕСН Григория Березкина. При этом собеседники RNS отмечают, что в переговорах принимает участие пул инвесторов.
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