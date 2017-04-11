Группа «Онэксим» Михаила Прохорова возобновила переговоры по продаже «РБК». Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, переговоры активизировались в марте. «Стадия — общаются, сделка не закрыта», — сообщил один из источников. Источник, близкий к «РБК», добавил, что в оценке актива принимают участие консультанты «ВТБ Капитала» и сделка может быть подписана в течение месяца. Возможная сумма сделки не называется.

В пресс-службе «РБК» переадресовали вопросы издания в «Онэксим», в которой отказались от комментариев. В «ВТБ Капитале» заявили, что чужие сделки не комментируют.

Возможным покупателем медиахолдинга называют структуры владельца группы ЕСН Григория Березкина. При этом собеседники RNS отмечают, что в переговорах принимает участие пул инвесторов.