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Новости18 апреля 2017

Владелец группы ЕСН подтвердил планы купить «РБК» По словам бизнесмена, позиции сторон сближаются

РедакторРоман Чернянский

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил, что он ведет переговоры о покупке «РБК». Об этом бизнесмен сообщил Republic.

Основным предметом обсуждения выступает долг медиахолдинга перед структурами Михаила Прохорова. По словам Березкина, позиции сторон сближаются.

Бизнесмен также подчеркнул, что он не планирует привлекать кредитные средства или продавать операционную систему Sailfish «Ростелекому» для покупки «РБК».

Ранее Vc.ru со ссылкой на источники в «РБК» сообщили, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова собирается продать медиахолдинг из-за давления со стороны заместителя главы администрации президента России Алексея Громова.

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