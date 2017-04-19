Роскомнадзор разработал законопроект, запрещающий пользователям получать доступ к заблокированным сайтам с помощью анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, предложение направлено на пресечение распространения запрещенной информации. Для этого анонимайзеры и VPN-сервисы обяжут блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов, в противном случае они сами окажутся заблокированы.

Сами по себе технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы не являются незаконными, но эти же технологии используются и для обхода блокировок, отмечают авторы законопроекта.

В недостаточной эффективности блокировок также упрекнули поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы. Законопроект предлагает штрафовать поисковики, продолжающие выдачу ссылок на заблокированные сайты, на сумму до 700 тысяч рублей.